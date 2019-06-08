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Новые «Двенадцать стульев»: съёмки начнутся уже этим летом



В конце августа должны начаться съёмки очередной экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». Дмитрий Нагиев утверждён на роль Остапа Бендера, а Кису Воробьянинова сыграет Дмитрий Назаров, сообщает ReadRate.

Местом для проведения съёмок выбран Архангельск, съёмочная группа уже приезжала в город, чтобы осмотреть натуру и подобрать подходящие помещения. Например, чтобы отыскать подходящий зал для аукциона, на котором были проданы двенадцать стульев, пришлось посетить немало музеев, театров и культурных центров. Некоторые сцены погони за стульями будут сняты на теплоходе «Н.В. Гоголь», который недавно уже «засветился» в кино – там снимали экранизацию «Хождения по мукам» с Анной Чипковской.
Продюсер будущего фильма Олег Урушев встретился с главой Архангельска и заручился поддержкой местной администрации. Урушев совсем недавно спродюсировал ещё одну громкую экранизацию – «Тобол», снятый по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова.

Ожидается, что съёмки начнутся в августе, а строительство декораций уже в июле. К слову, о том, что Нагиев и Назаров взялись за роли, было известно ещё в прошлом году – об этом в своём блоге на Twitter рассказал журналист Илья Казаков. Тем не менее точная дата начала съёмок и уж тем более релиза премьеры пока не сообщается.

Напомним, что одна из самых известных экранизаций «Двенадцати стульев» принадлежит режиссёру Леониду Гайдаю. Тогда, в 1971 году, роль Бендера блистательно исполнил Арчил Гомиашвили, а Воробьянинова сыграл Сергей Филиппов. Вторая каноническая адаптация была снята Марком Захаровым в 1976-м. Там великого комбинатора играет Андрей Миронов, а «уездного предводителя команчей» – Андрей Папанов.
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readrate.com
Категории: общество, культура, история
Ключевые слова: кино, экранизация, 12 стульев
География: Россия
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добавлена сегодня, 8 июня, 11:00

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