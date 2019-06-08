Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей

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Согласно исследованию Ernst & Young, автоконцерны делают ставку на новую технологию. Капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания резко сокращаются, сообщает



Ведущие автопроизводители мира ускоренными темпами наращивают инвестиции в производство электромобилей: всего за год они практически удвоились. В то же время капиталовложения в модернизацию и расширение производства автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) быстро сокращаются. Согласно исследованию Ernst & Young, автоконцерны делают ставку на новую технологию. Капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания резко сокращаются, сообщает DW Ведущие автопроизводители мира ускоренными темпами наращивают инвестиции в производство электромобилей: всего за год они практически удвоились. В то же время капиталовложения в модернизацию и расширение производства автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) быстро сокращаются. Итог года: 8,4 миллиарда евро и 26 проектов



К такому выводу пришли эксперты немецкого отделения британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в исследовании, опубликованном 3 июня во Франкфурте-на-Майне. Они проанализировали опубликованные данные 16 крупнейших немецких, японских, французских, американских и южнокорейских автомобильных компаний. Китайские автостроители из-за недоступности необходимой статистики не учитывались.



Китайские компании по производству электромобилей в исследовании EY не учитывались



В то же время капиталовложения в создание новых и расширение действующих мощностей по выпуску электромобилей фактически удвоились: они выросли на 97 процентов до 8,4 млрд евро и были направлены на 26 проектов. В эту сумму не включены средства на научные исследования и конструкторские разработки.



Для сравнения: в 2015 и 2016 годах, по данным EY, инвестиции в выпуск автомобилей на электрической тяге составляли всего по 1 млрд евро, причем речь шла тогда соответственно о 2 и 3 проектах.



Немецкий автопром - главный инвестор, Китай - главный получатель



Активнее всех в 2015-2018 годах в развитие электромобильности вкладывался немецкий автопром. Он выделил за четыре года 11,065 млрд евро на 29 проектов. На втором месте с большим отрывом идут французские автопроизводители (1,275 млрд), затем японские (862 млн), южнокорейские (848 млн) и американские (632 млн).



Зарядные станции для электромобилей в Китае



В Китае 16 западных и азиатских автокомпаний вложили в развитие производства электромобилей в 2015-2018 годах в общей сложности 6,130 млрд евро. В Германию были направлены инвестиции на 4,370 млрд евро, затем идут Франция (1,610 млрд), США (1,111 млрд) и Индия (848 млн). Получателями существенно более скромных сумм стали также, согласно исследованию, Италия, Словакия, Таиланд, Польша, Япония, Швеция, Бельгия, Великобритания.



Американские корпорации начинают наверстывать упущенное



Таким образом, к производству электромобилей и компонентов к ним подключились уже не менее полутора десятка стран, но мировыми центрами по их выпуску становятся Китай и Германия, а также Франция, потеснившая США. Действительно, отмечается в сообщении EY для прессы, в последние годы в Америке мало инвестировали в электромобильность: авторы исследования зафиксировали лишь 8 проектов.



В отличие от компании Tesla, гиганты американского автопрома отстали в области электромобильности



Авторы исследования компании Ernst & Young предупреждают, что быстрое наращивание инвестиций в электромобильность при одновременном сокращении капиталовложений в прочие проекты станет в мировом автомобилестроении доминирующим трендом ближайших лет.



Эксперты EY предупреждают: грядут пертурбации



"Многие производители ставят сейчас все на одну карту. Они направляют миллиардные суммы на развитие и расширение производства электромобилей и усиленно экономят на других направлениях", - отмечает соавтор исследования Константин Галь (Constantin M. Gall), возглавляющий в немецком EY отдел автомобилей и транспорта.



Тем самым, полагает эксперт, они "заключают весьма смелое и дорогостоящее пари: они делают ставку на скорый и сильный рост продаж электромобилей, несмотря на такие по-прежнему сохраняющиеся проблемы, как недостаточно развитая инфраструктура для подзарядки, очень высокие розничные цены и низкая норма прибыли".



Налаживание массового производства электромобилей обойдется автостроителям в кратко- и среднесрочной перспективе в огромные суммы и снизит их прибыльность, уверен эксперт по автомобильному рынку EY и другой автор исследования Петер Фус (Peter Fuß). Поэтому, считает он, в Европе и Америке компании будут стремиться выпускать на имеющихся мощностях автомобили как с электромоторами, так и с ДВС, тогда как заводы для выпуска только электромобилей будут строить преимущественно в Китае.



В любом случае, "автомобильной промышленности следует настроиться на тощие годы", подчеркивает он и предупреждает: "Мы еще увидим крупномасштабные реструктуризации и меры по сокращению издержек вплоть до закрытия целых заводов".



Конкретных прогнозов авторы исследования не дают, но можно предположить, что грядущие пертурбации в отрасли коснутся и российский автопром. Собственно, частичное сворачивание корпорацией Ford производства в Европе и, в частности, закрытие заводов в России является частью набирающего силу процесса. Тем более, что лидеры американского автопрома отстали в области электромобильности и сейчас должны наверстывать упущенное.



Да и недавнее предложение Fiat Chrysler объединиться с Renault во многом продиктовано желанием приобщиться к уже довольно богатому опыту этой компании в деле выпуска электромобилей. С этой точки зрения, контролируемый французским концерном российский завод АвтоВАЗ представляется не очень привлекательным и перспективным активом. К такому выводу пришли эксперты немецкого отделения британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY) в исследовании, опубликованном 3 июня во Франкфурте-на-Майне. Они проанализировали опубликованные данные 16 крупнейших немецких, японских, французских, американских и южнокорейских автомобильных компаний. Китайские автостроители из-за недоступности необходимой статистики не учитывались.Согласно исследованию, в 2018 году автостроители трех континентов объявили по всему миру о начале 118 инвестиционных проектов в традиционном автостроении на общую сумму в 22,4 млрд евро. Это на 16 процентов меньше, чем годом раньше.В то же время капиталовложения в создание новых и расширение действующих мощностей по выпуску электромобилей фактически удвоились: они выросли на 97 процентов до 8,4 млрд евро и были направлены на 26 проектов. В эту сумму не включены средства на научные исследования и конструкторские разработки.Для сравнения: в 2015 и 2016 годах, по данным EY, инвестиции в выпуск автомобилей на электрической тяге составляли всего по 1 млрд евро, причем речь шла тогда соответственно о 2 и 3 проектах.Активнее всех в 2015-2018 годах в развитие электромобильности вкладывался немецкий автопром. Он выделил за четыре года 11,065 млрд евро на 29 проектов. На втором месте с большим отрывом идут французские автопроизводители (1,275 млрд), затем японские (862 млн), южнокорейские (848 млн) и американские (632 млн).Однако главным получателем инвестиций стала не Германия, а Китай. Политическое руководство КНР еще несколько лет назад взяло курс на форсированное внедрение электромобилей и сейчас активно стимулирует их выпуск и продажи внутри страны. Так что значительная часть капиталовложений немецкого автопрома идет в Китай. Среди пяти крупнейших инвестиционных проектов прошлого года - начало строительства новых китайских заводов компаний BMW и Daimler, которые будут выпускать автомобили как с ДВС, так и на электрической тяге.В Китае 16 западных и азиатских автокомпаний вложили в развитие производства электромобилей в 2015-2018 годах в общей сложности 6,130 млрд евро. В Германию были направлены инвестиции на 4,370 млрд евро, затем идут Франция (1,610 млрд), США (1,111 млрд) и Индия (848 млн). Получателями существенно более скромных сумм стали также, согласно исследованию, Италия, Словакия, Таиланд, Польша, Япония, Швеция, Бельгия, Великобритания.Таким образом, к производству электромобилей и компонентов к ним подключились уже не менее полутора десятка стран, но мировыми центрами по их выпуску становятся Китай и Германия, а также Франция, потеснившая США. Действительно, отмечается в сообщении EY для прессы, в последние годы в Америке мало инвестировали в электромобильность: авторы исследования зафиксировали лишь 8 проектов.Однако, пишет далее EY, в 2019 году ситуация в США начинает меняться. Так, Ford объявил, что вложит в пересчете 900 млн евро в реконструкцию автозавода в штате Мичиган, чтобы начать там выпуск электромобилей. General Motors в том же штате Мичиган потратит 270 млн евро для налаживания линии по производству автомобилей на электрической тяге.Авторы исследования компании Ernst & Young предупреждают, что быстрое наращивание инвестиций в электромобильность при одновременном сокращении капиталовложений в прочие проекты станет в мировом автомобилестроении доминирующим трендом ближайших лет."Многие производители ставят сейчас все на одну карту. Они направляют миллиардные суммы на развитие и расширение производства электромобилей и усиленно экономят на других направлениях", - отмечает соавтор исследования Константин Галь (Constantin M. Gall), возглавляющий в немецком EY отдел автомобилей и транспорта.Тем самым, полагает эксперт, они "заключают весьма смелое и дорогостоящее пари: они делают ставку на скорый и сильный рост продаж электромобилей, несмотря на такие по-прежнему сохраняющиеся проблемы, как недостаточно развитая инфраструктура для подзарядки, очень высокие розничные цены и низкая норма прибыли".Налаживание массового производства электромобилей обойдется автостроителям в кратко- и среднесрочной перспективе в огромные суммы и снизит их прибыльность, уверен эксперт по автомобильному рынку EY и другой автор исследования Петер Фус (Peter Fuß). Поэтому, считает он, в Европе и Америке компании будут стремиться выпускать на имеющихся мощностях автомобили как с электромоторами, так и с ДВС, тогда как заводы для выпуска только электромобилей будут строить преимущественно в Китае.В любом случае, "автомобильной промышленности следует настроиться на тощие годы", подчеркивает он и предупреждает: "Мы еще увидим крупномасштабные реструктуризации и меры по сокращению издержек вплоть до закрытия целых заводов".Конкретных прогнозов авторы исследования не дают, но можно предположить, что грядущие пертурбации в отрасли коснутся и российский автопром. Собственно, частичное сворачивание корпорацией Ford производства в Европе и, в частности, закрытие заводов в России является частью набирающего силу процесса. Тем более, что лидеры американского автопрома отстали в области электромобильности и сейчас должны наверстывать упущенное.Да и недавнее предложение Fiat Chrysler объединиться с Renault во многом продиктовано желанием приобщиться к уже довольно богатому опыту этой компании в деле выпуска электромобилей. С этой точки зрения, контролируемый французским концерном российский завод АвтоВАЗ представляется не очень привлекательным и перспективным активом. Загрузка... dw.com Категории: экономика, авто, технологии Ключевые слова: инвестиции, электромобили, разработки — статья прочитана 139 раз Комментарии