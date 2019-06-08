Загрузка... В России стартуют продажи возрожденных фотоаппаратов «Зенит» 🔊 Воспроизвести Кадр youtube.com



Пресс-служба входящего в госкорпорацию Ростех холдинга «Швабе» сообщила, что в России стартуют продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении, передает



Сообщается, что возрожденный фотоаппарат получил название Zenit M. Цифровая дальномерная камера разработана на базе камеры Leica M (Type 240) и оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла, полностью разработанным и произведенным в России.



Отмечается, что дизайн камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».



По словам производителя, камера относится к премиальному сегменту, а ее цена составит от 5 до 6 тысяч евро. Пресс-служба входящего в госкорпорацию Ростех холдинга «Швабе» сообщила, что в России стартуют продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении, передает АиФ со ссылкой на РИА Новости.Сообщается, что возрожденный фотоаппарат получил название Zenit M. Цифровая дальномерная камера разработана на базе камеры Leica M (Type 240) и оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла, полностью разработанным и произведенным в России.Отмечается, что дизайн камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».По словам производителя, камера относится к премиальному сегменту, а ее цена составит от 5 до 6 тысяч евро. Загрузка... aif.ru Категории: экономика, история, технологии Ключевые слова: Зенит, продажа, фотоаппараты География: Россия — статья прочитана 142 раза Комментарии