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В России стартуют продажи возрожденных фотоаппаратов «Зенит»
Пресс-служба входящего в госкорпорацию Ростех холдинга «Швабе» сообщила, что в России стартуют продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении, передает АиФ со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что возрожденный фотоаппарат получил название Zenit M. Цифровая дальномерная камера разработана на базе камеры Leica M (Type 240) и оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла, полностью разработанным и произведенным в России.
Отмечается, что дизайн камеры повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».
По словам производителя, камера относится к премиальному сегменту, а ее цена составит от 5 до 6 тысяч евро.
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aif.ru
Категории: экономика, история, технологии
Ключевые слова: Зенит, продажа, фотоаппараты
География: Россия
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