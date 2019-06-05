Загрузка... В Польше не хотят видеть президента Литвы в качестве главы Евросовета 🔊 Воспроизвести © Lietuvos Respublikos Prezidentė



По данным источников издания Rzeczpospolita, Вишеградская группа против выдвижения Грибаускайте, а кроме того, у нее уже есть свой кандидат. В Польше отказались поддержать президента Литвы Далю Грибаускайте при выдвижении на важные посты в Европейском союзе, сообщает



Нынешний глава Европейского совета Дональд Туск должен 20-21 июня представить пять имен — кандидатур на должности главы Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и главу Европейского Центрального банка. По данным источников издания Rzeczpospolita, Вишеградская группа против выдвижения Грибаускайте, а кроме того, у нее уже есть свой кандидат. В Польше отказались поддержать президента Литвы Далю Грибаускайте при выдвижении на важные посты в Европейском союзе, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.Нынешний глава Европейского совета Дональд Туск должен 20-21 июня представить пять имен — кандидатур на должности главы Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента, Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности и главу Европейского Центрального банка. Не названный газетой европейский дипломат отметил, что литовский президент является членом Европейского совета уже в течение восьми лет, также она бывший еврокомиссар и к тому же женщина-политик из Центральной и Восточной Европы. Поэтому Грибаускайте может быть одним из возможных кандидатов на пост в Европейском совете, отметил он.



При этом другой собеседник издания заявил, что Грибаускайте — индивидуалистка и не вызывает у своих коллег большого энтузиазма. По его словам, она могла бы стать кандидатом от всего региона, но пока что нет такого предложения.



"Если бы был один кандидат от всего региона (Балтийского. — Sputnik), она, вероятно, получила бы эту должность", — заявил собеседник.



"Никто ее не предлагает. А Вишеградская группа (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. — Sputnik), к чьему мнению прислушивался Туск, против", — сообщил изданию на условиях анонимности еще один высокопоставленный западноевропейский дипломат.



В статье издания отмечается, что у Вишеградской группы уже есть свой кандидат — словацкий социалист Марош Шефчович, который в настоящее время является вице-председателем Европейской комиссии по вопросам энергии.



Однако в неофициальных беседах, как сообщает издание, представители этих стран "просто улыбаются" и говорят, что "не будут пытаться подтолкнуть его к этому посту". Предполагается, что словацкая кандидатура только подчеркнет, что в новой формации ЕС должно быть больше влияния Восточной Европы.



В статье также отмечается, что Польша не хочет видеть нидерландского политика Франса Тиммерманса во главе Европейской комиссии из-за продвижения санкций против польской стороны на фоне судебной реформы.



Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС. Тиммерманс как первый заместитель главы Еврокомиссии был сторонником этого шага.



Грибаускайте складывает свои президентские полномочия 12 июля. В тот же день пройдет инаугурация избранного президента Литвы Гитанаса Науседы.



Многие эксперты ожидали, что после окончания президентского срока Грибаускайте займет пост в какой-нибудь международной организации. Однако эксперт Александр Носович отмечал, что конкуренция в ЕС высока, к тому же Грибаускайте не сможет заручиться поддержкой Вишеградской группы.



Также он отмечал, что в биографии литовского политика слишком много противоречивых фактов, что вряд ли соответствует запросу европейцев. Например, известным фактом является то, что отец Грибаускайте — сотрудник НКВД, также ей удалось трудоустроиться без опыта работы в Вильнюсскую высшую школу ЦК КПСС, а в период распада СССР ее назначили научным секретарем Вильнюсской школы КПСС. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: общество, спорт, в Европе Ключевые слова: Грибаускайте, Совет Европы, председатель, кандидаты География: Польша — статья прочитана 271 раз Комментарии