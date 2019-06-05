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Победного марша не будет



Финальная битва за перстни чемпионов Национальной баскетбольной лиги (НБА) началась с победы «Торонто Рэпторс».

Но этот успех, добытый «динозаврами» на своей площадке, им не удалось развить: «Голден Стэйт Уорриорз» сравняли счёт в серии уже во втором матче, в чужих стенах.

Однако, лёгкой прогулки к чемпионским перстням у «воинов Золотого Штата» точно не получится, поскольку канадская команда в ходе регулярного чемпионата дважды обыграла калифорницев.

Да и результаты первых двух матчей это только подтверждают: 118:109 и 104:109.

НБА. Сезон 2018/2019

1/2 финала

Восточная конференция

«Торонто Рэпторс» (2) - «Филадельфия Сиксерс» (3) - 4:3,

«Милуоки Бакс» (1) - «Бостон Селтикс» (4) - 4:1.
Западная конференция

«Голден Стэйт Уорриорз» (1) - «Хьюстон Рокетс» (4) - 4:2,

«Денвер Наггетс» (2) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3) - 3:4.

Финал

Восточная конференция

«Милуоки Бакс» - «Торонто Рэпторс» - 2:4.

Западная конференция

«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:0.

Финал НБА

«Торонто Рэпторс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 1:1.

Серии длятся до четырёх побед одной из команд.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол, плей-офф, финал, НБА, NBA
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добавлена сегодня, 5 июня, 12:27

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