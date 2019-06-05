Победного марша не будет 🔊 Воспроизвести



Финальная битва за перстни чемпионов Национальной баскетбольной лиги (НБА) началась с победы «Торонто Рэпторс».



Но этот успех, добытый «динозаврами» на своей площадке, им не удалось развить: «Голден Стэйт Уорриорз» сравняли счёт в серии уже во втором матче, в чужих стенах.



Однако, лёгкой прогулки к чемпионским перстням у «воинов Золотого Штата» точно не получится, поскольку канадская команда в ходе регулярного чемпионата дважды обыграла калифорницев.



Да и результаты первых двух матчей это только подтверждают: 118:109 и 104:109.



НБА. Сезон 2018/2019



1/2 финала



Восточная конференция



«Торонто Рэпторс» (2) - «Филадельфия Сиксерс» (3) - 4:3,



«Милуоки Бакс» (1) - «Бостон Селтикс» (4) - 4:1. Но этот успех, добытый «динозаврами» на своей площадке, им не удалось развить: «Голден Стэйт Уорриорз» сравняли счёт в серии уже во втором матче, в чужих стенах.Однако, лёгкой прогулки к чемпионским перстням у «воинов Золотого Штата» точно не получится, поскольку канадская команда в ходе регулярного чемпионата дважды обыграла калифорницев.Да и результаты первых двух матчей это только подтверждают: 118:109 и 104:109.«Торонто Рэпторс» (2) - «Филадельфия Сиксерс» (3) - 4:3,«Милуоки Бакс» (1) - «Бостон Селтикс» (4) - 4:1. Западная конференция



«Голден Стэйт Уорриорз» (1) - «Хьюстон Рокетс» (4) - 4:2,



«Денвер Наггетс» (2) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3) - 3:4.



Финал



Восточная конференция



«Милуоки Бакс» - «Торонто Рэпторс» - 2:4.



Западная конференция



«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:0.



Финал НБА



«Торонто Рэпторс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 1:1.



Серии длятся до четырёх побед одной из команд.



«Голден Стэйт Уорриорз» (1) - «Хьюстон Рокетс» (4) - 4:2,«Денвер Наггетс» (2) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3) - 3:4.«Милуоки Бакс» - «Торонто Рэпторс» - 2:4.«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:0.«Торонто Рэпторс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 1:1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, плей-офф, финал, НБА, NBA — статья прочитана 73 раза Комментарии