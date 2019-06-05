Победного марша не будет

Финальная битва за перстни чемпионов Национальной баскетбольной лиги (НБА) началась с победы «Торонто Рэпторс».
Но этот успех, добытый «динозаврами» на своей площадке, им не удалось развить: «Голден Стэйт Уорриорз» сравняли счёт в серии уже во втором матче, в чужих стенах.
Однако, лёгкой прогулки к чемпионским перстням у «воинов Золотого Штата» точно не получится, поскольку канадская команда в ходе регулярного чемпионата дважды обыграла калифорницев.
Да и результаты первых двух матчей это только подтверждают: 118:109 и 104:109.
НБА. Сезон 2018/2019
1/2 финала
1/2 финала
Восточная конференция
«Торонто Рэпторс» (2) - «Филадельфия Сиксерс» (3) - 4:3,
«Милуоки Бакс» (1) - «Бостон Селтикс» (4) - 4:1.
Западная конференция
«Голден Стэйт Уорриорз» (1) - «Хьюстон Рокетс» (4) - 4:2,
«Денвер Наггетс» (2) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3) - 3:4.
Восточная конференция
«Милуоки Бакс» - «Торонто Рэпторс» - 2:4.
Западная конференция
«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:0.
«Торонто Рэпторс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 1:1.
Серии длятся до четырёх побед одной из команд.
«Голден Стэйт Уорриорз» (1) - «Хьюстон Рокетс» (4) - 4:2,
«Денвер Наггетс» (2) - «Портленд Трэйл Блэйзерс» (3) - 3:4.
Финал
Восточная конференция
«Милуоки Бакс» - «Торонто Рэпторс» - 2:4.
Западная конференция
«Голден Стэйт Уорриорз» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:0.
Финал НБА
«Торонто Рэпторс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 1:1.
Серии длятся до четырёх побед одной из команд.