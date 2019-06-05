Загрузка... Страсбургский суд: Литва обоснованно ограничила роды на дому 🔊 Воспроизвести



Во вторник Европейский суд по правам человека заявил (ЕСПЧ), что Литва обоснованно ограничила роды на дому, поскольку заботится о здоровье рожениц и младенцев.



"Нет никаких оснований сомневаться в том, что политика литовского государства заключается в поощрении родов в больницах (...), стремились обеспечить здоровье женщин и во время родов, и после них", – указал Страсбургский суд.



Коллегия семи судей констатировала, что Литва могла, но не обязана разрешать заранее запланированные роды на дому.



В Страсбургский суд обратились четыре женщины, рожавшие на дому. Им больницы отказались предоставлять медицинскую помощь на дому и указали выбрать роддом.



Литовские власти с начала этого года открыли правовые возможности для родов на дому, однако до сих пор не нашлись учреждения, которые бы аккредитовали для предоставления таких услуг.



В своем решении ЕСПЧ обращает внимание на эти поправки и отмечает, что Литва постоянно пересматривает свои законы с тем, "чтобы они отвечали развитию медицины и науки при одновременном полном обеспечении прав женщины в сфере репродуктивного здоровья – особенно в обеспечении надлежащих условий, как для пациентов, так и для медицинского персонала в родильных домах по всей стране".



Судья из Эстонии в этом деле огласила свое отдельное мнение. Она считает, что ограничивая роды на дому страна нарушила право женщин на выбор. Во вторник Европейский суд по правам человека заявил (ЕСПЧ), что Литва обоснованно ограничила роды на дому, поскольку заботится о здоровье рожениц и младенцев."Нет никаких оснований сомневаться в том, что политика литовского государства заключается в поощрении родов в больницах (...), стремились обеспечить здоровье женщин и во время родов, и после них", – указал Страсбургский суд.Коллегия семи судей констатировала, что Литва могла, но не обязана разрешать заранее запланированные роды на дому.В Страсбургский суд обратились четыре женщины, рожавшие на дому. Им больницы отказались предоставлять медицинскую помощь на дому и указали выбрать роддом.Литовские власти с начала этого года открыли правовые возможности для родов на дому, однако до сих пор не нашлись учреждения, которые бы аккредитовали для предоставления таких услуг.В своем решении ЕСПЧ обращает внимание на эти поправки и отмечает, что Литва постоянно пересматривает свои законы с тем, "чтобы они отвечали развитию медицины и науки при одновременном полном обеспечении прав женщины в сфере репродуктивного здоровья – особенно в обеспечении надлежащих условий, как для пациентов, так и для медицинского персонала в родильных домах по всей стране".Судья из Эстонии в этом деле огласила свое отдельное мнение. Она считает, что ограничивая роды на дому страна нарушила право женщин на выбор. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: суд, закон, дом, роды География: Литва — статья прочитана 115 раз Комментарии