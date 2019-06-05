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Страсбургский суд: Литва обоснованно ограничила роды на дому
Во вторник Европейский суд по правам человека заявил (ЕСПЧ), что Литва обоснованно ограничила роды на дому, поскольку заботится о здоровье рожениц и младенцев.
"Нет никаких оснований сомневаться в том, что политика литовского государства заключается в поощрении родов в больницах (...), стремились обеспечить здоровье женщин и во время родов, и после них", – указал Страсбургский суд.
Коллегия семи судей констатировала, что Литва могла, но не обязана разрешать заранее запланированные роды на дому.
В Страсбургский суд обратились четыре женщины, рожавшие на дому. Им больницы отказались предоставлять медицинскую помощь на дому и указали выбрать роддом.
Литовские власти с начала этого года открыли правовые возможности для родов на дому, однако до сих пор не нашлись учреждения, которые бы аккредитовали для предоставления таких услуг.
В своем решении ЕСПЧ обращает внимание на эти поправки и отмечает, что Литва постоянно пересматривает свои законы с тем, "чтобы они отвечали развитию медицины и науки при одновременном полном обеспечении прав женщины в сфере репродуктивного здоровья – особенно в обеспечении надлежащих условий, как для пациентов, так и для медицинского персонала в родильных домах по всей стране".
Судья из Эстонии в этом деле огласила свое отдельное мнение. Она считает, что ограничивая роды на дому страна нарушила право женщин на выбор.
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Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
География: Литва
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