В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами России 🔊 Воспроизвести © Валентин Спринчак/ТАСС



Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента, сообщает



"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.



24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 июня заявил, что в его регионе начиная с 2014 года более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российские гражданство. Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента, сообщает ТАСС "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 июня заявил, что в его регионе начиная с 2014 года более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российские гражданство. tass.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, арест, имущество, ДНР, ЛНР География: Украина — статья прочитана 133 раза Комментарии