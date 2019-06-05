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В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами России
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента, сообщает ТАСС.
"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Отмечалось, что это решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 3 июня заявил, что в его регионе начиная с 2014 года более 14 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российские гражданство.
tass.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
География: Украина
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