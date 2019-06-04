Главная >> Новости >> спорт >> Мы - одна шахматная семья!

Мы - одна шахматная семья!





Традиционный шахматный турнир литовского приморского города Гаргждай, посвящённый Международному дню защиты детей и Дню города, собрал в этот раз 98 шахматистов до 14 лет.

Играли по швейцарской системе 8 туров с регламентом 10 мин. + 5 сек. Итоги подводились в 8 номинациях.

Среди ребят старшего возраста победил Пиюс Грейчюс (6,5 очков, Юрбаркас). Вторым стал Жигимантас Стапонас (5,5 очков, Гаргждай), третьим – Ажёлас Норкунас (5,5, Юрбаркас).

У девочек в группе до 14 лет победила Ева Грикшайте из Таураге.

Клайпедчанин Глеб Пидлужный набрал 8 очков из 8, это лучший результат турнира. Глеб - победитель в возрастной группе до 12 лет. Второй в этом возрасте Матас Праспаляускас (6 очков, Плунге), третий - Игнас Милюс (5,5, Юрбаркас).
Медейна Строкова (5 очков, Юрбаркас) стала победительницей среди шахматисток до 12 лет, а Лукне Ленгвинайте из Кретинги – первая среди девочек до 10 лет.

У ребят до 10 лет сильнейший - Каролис Капицкис (Плунге). На втором месте Рубен Хачатрян (Клайпеда), на третьем – Аугустас Томкус (Шиляле).





Весь пьедестал призёров у ребят до 8 лет завоевали клайпедчане. Победитель в этой возрастной группе - Матвей Пидлужный, второй – Андрей Халдеев, третий – Иван Сафонов.

У девочек самого юного возраста победила Лаура Грикшайте из Таураге. Второй в группе до 8 лет стала София Киселёва из Тельшяй, на третьем месте её землячка Беатриче Лукшайте.

Победители в каждой из номинаций награждены кубками, призёры получили медали, а все участники детского турнира отмечены грамотами.

Встречу организовала спортивная школа Гаргждай при участии шахматного клуба «Mintis», проходил турнир в основной школе «Kranto».

Директор турнира - Зигмас Битинас, главный судья - Римвидас Лукошюс.

Фото Любови Пидлужной и Светланы Халдеевой

Ирина Беляева, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: день города, шахматы, Гаргждай
статья прочитана 108 раз
добавлена сегодня, 4 июня, 21:15

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка