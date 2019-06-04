Мы - одна шахматная семья!

Традиционный шахматный турнир литовского приморского города Гаргждай, посвящённый Международному дню защиты детей и Дню города, собрал в этот раз 98 шахматистов до 14 лет.
Играли по швейцарской системе 8 туров с регламентом 10 мин. + 5 сек. Итоги подводились в 8 номинациях.
Среди ребят старшего возраста победил Пиюс Грейчюс (6,5 очков, Юрбаркас). Вторым стал Жигимантас Стапонас (5,5 очков, Гаргждай), третьим – Ажёлас Норкунас (5,5, Юрбаркас).
У девочек в группе до 14 лет победила Ева Грикшайте из Таураге.
Клайпедчанин Глеб Пидлужный набрал 8 очков из 8, это лучший результат турнира. Глеб - победитель в возрастной группе до 12 лет. Второй в этом возрасте Матас Праспаляускас (6 очков, Плунге), третий - Игнас Милюс (5,5, Юрбаркас).
Медейна Строкова (5 очков, Юрбаркас) стала победительницей среди шахматисток до 12 лет, а Лукне Ленгвинайте из Кретинги – первая среди девочек до 10 лет.
У ребят до 10 лет сильнейший - Каролис Капицкис (Плунге). На втором месте Рубен Хачатрян (Клайпеда), на третьем – Аугустас Томкус (Шиляле).
Весь пьедестал призёров у ребят до 8 лет завоевали клайпедчане. Победитель в этой возрастной группе - Матвей Пидлужный, второй – Андрей Халдеев, третий – Иван Сафонов.
У девочек самого юного возраста победила Лаура Грикшайте из Таураге. Второй в группе до 8 лет стала София Киселёва из Тельшяй, на третьем месте её землячка Беатриче Лукшайте.
Победители в каждой из номинаций награждены кубками, призёры получили медали, а все участники детского турнира отмечены грамотами.
Встречу организовала спортивная школа Гаргждай при участии шахматного клуба «Mintis», проходил турнир в основной школе «Kranto».
Директор турнира - Зигмас Битинас, главный судья - Римвидас Лукошюс.
Фото Любови Пидлужной и Светланы Халдеевой
У ребят до 10 лет сильнейший - Каролис Капицкис (Плунге). На втором месте Рубен Хачатрян (Клайпеда), на третьем – Аугустас Томкус (Шиляле).
Весь пьедестал призёров у ребят до 8 лет завоевали клайпедчане. Победитель в этой возрастной группе - Матвей Пидлужный, второй – Андрей Халдеев, третий – Иван Сафонов.
У девочек самого юного возраста победила Лаура Грикшайте из Таураге. Второй в группе до 8 лет стала София Киселёва из Тельшяй, на третьем месте её землячка Беатриче Лукшайте.
Победители в каждой из номинаций награждены кубками, призёры получили медали, а все участники детского турнира отмечены грамотами.
Встречу организовала спортивная школа Гаргждай при участии шахматного клуба «Mintis», проходил турнир в основной школе «Kranto».
Директор турнира - Зигмас Битинас, главный судья - Римвидас Лукошюс.
Фото Любови Пидлужной и Светланы Халдеевой
Ирина Беляева, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: день города, шахматы, Гаргждай