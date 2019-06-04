Мы - одна шахматная семья!

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Традиционный шахматный турнир литовского приморского города Гаргждай, посвящённый Международному дню защиты детей и Дню города, собрал в этот раз 98 шахматистов до 14 лет.



Играли по швейцарской системе 8 туров с регламентом 10 мин. + 5 сек. Итоги подводились в 8 номинациях.



Среди ребят старшего возраста победил Пиюс Грейчюс (6,5 очков, Юрбаркас). Вторым стал Жигимантас Стапонас (5,5 очков, Гаргждай), третьим – Ажёлас Норкунас (5,5, Юрбаркас).



У девочек в группе до 14 лет победила Ева Грикшайте из Таураге.



Клайпедчанин Глеб Пидлужный набрал 8 очков из 8, это лучший результат турнира. Глеб - победитель в возрастной группе до 12 лет. Второй в этом возрасте Матас Праспаляускас (6 очков, Плунге), третий - Игнас Милюс (5,5, Юрбаркас). Играли по швейцарской системе 8 туров с регламентом 10 мин. + 5 сек. Итоги подводились в 8 номинациях.Среди ребят старшего возраста победил Пиюс Грейчюс (6,5 очков, Юрбаркас). Вторым стал Жигимантас Стапонас (5,5 очков, Гаргждай), третьим – Ажёлас Норкунас (5,5, Юрбаркас).У девочек в группе до 14 лет победила Ева Грикшайте из Таураге.Клайпедчанин Глеб Пидлужный набрал 8 очков из 8, это лучший результат турнира. Глеб - победитель в возрастной группе до 12 лет. Второй в этом возрасте Матас Праспаляускас (6 очков, Плунге), третий - Игнас Милюс (5,5, Юрбаркас).



У ребят до 10 лет сильнейший - Каролис Капицкис (Плунге). На втором месте Рубен Хачатрян (Клайпеда), на третьем – Аугустас Томкус (Шиляле).











Весь пьедестал призёров у ребят до 8 лет завоевали клайпедчане. Победитель в этой возрастной группе - Матвей Пидлужный, второй – Андрей Халдеев, третий – Иван Сафонов.



У девочек самого юного возраста победила Лаура Грикшайте из Таураге. Второй в группе до 8 лет стала София Киселёва из Тельшяй, на третьем месте её землячка Беатриче Лукшайте.



Победители в каждой из номинаций награждены кубками, призёры получили медали, а все участники детского турнира отмечены грамотами.



Встречу организовала спортивная школа Гаргждай при участии шахматного клуба «Mintis», проходил турнир в основной школе «Kranto».



Директор турнира - Зигмас Битинас, главный судья - Римвидас Лукошюс.



Фото Любови Пидлужной и Светланы Халдеевой



Медейна Строкова (5 очков, Юрбаркас) стала победительницей среди шахматисток до 12 лет, а Лукне Ленгвинайте из Кретинги – первая среди девочек до 10 лет.У ребят до 10 лет сильнейший - Каролис Капицкис (Плунге). На втором месте Рубен Хачатрян (Клайпеда), на третьем – Аугустас Томкус (Шиляле).Весь пьедестал призёров у ребят до 8 лет завоевали клайпедчане. Победитель в этой возрастной группе - Матвей Пидлужный, второй – Андрей Халдеев, третий – Иван Сафонов.У девочек самого юного возраста победила Лаура Грикшайте из Таураге. Второй в группе до 8 лет стала София Киселёва из Тельшяй, на третьем месте её землячка Беатриче Лукшайте.Победители в каждой из номинаций награждены кубками, призёры получили медали, а все участники детского турнира отмечены грамотами.Встречу организовала спортивная школа Гаргждай при участии шахматного клуба «Mintis», проходил турнир в основной школе «Kranto».Директор турнира - Зигмас Битинас, главный судья - Римвидас Лукошюс. Ирина Беляева , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: день города, шахматы, Гаргждай — статья прочитана 108 раз Комментарии