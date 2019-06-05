Les Echos Франция : Северный морской путь — шелковый путь России

Арктика открывает новые перспективы для торговли между Европой и Азией. Обладающий огромными резервами углеводородов Север вызывает интерес не только у западных стран, но и у Китая. Россия предлагает соединить Северной морской путь и китайский «Морской шелковый путь», что вызывает беспокойство Вашингтона, который считает агрессивной политику Москвы и Пекина в Арктике.
Кремлевские указы мобилизовали все силы Крайнего севера. Президент России Владимир Путин поставил высокую планку для масштабного арктического проекта, идущего вдоль побережья нового морского пути, который становится все доступнее для судоходства в результате потепления климата и таяния льдов. Глава государства очертил масштабную задачу: дойти до уровня в 80 миллионов тонн в год к 2025 году.
«Еще 10-15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года объем перевозок по Севморпути уже достиг 20 миллионов тонн. И это втрое — я хочу это подчеркнуть, — втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году», — отметил он на недавнем Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, столице российского флота и будущих мега-ледоколов (к 2035 году их будет построено не менее 13, в том числе 9 атомных). Этот морской маршрут позволит на 40% сократить путь из Роттердама в Шанхай и открывает заманчивые перспективы для транспортировки грузов между Европой и Азии, что делает его потенциальным конкурентом для перегруженного Суэцкого канала.
«Сейчас для нас это главный проект», — подчеркнул Сергей Кокин, директор компании, которая занимается строительством нового порта в Архангельске. Эта столица одноименной области на Белом море входит в число тех городов Крайнего севера, которые были задействованы для реализации кремлевского указа. Самые верные и оптимистически настроенные деятели даже предрекают, что поставленная президентом цель будет перевыполнена и товаропоток превысит 90 миллионов тонн. В Архангельске шесть существующих портовых терминалов уже были модернизированы и переведены на цифровые рельсы.
Следующим этапом станет новый порт и железнодорожная линия, которая должна соединиться с одним из ответвлений китайского шелкового пути. «В Пекине наш морской путь называют "полярным шелковым путем!" — говорит Сергей Кокин. — Китайцы хотят нарастить торговлю, импорт и экспорт. Их инвестиции в Арктику отнюдь не случайны». В частности они вкладывают средства в новую транспортную инфраструктуру в Архангельске.
«Мы открыты для всех! Северный морской путь интересует и наших европейских друзей», — отмечает губернатор Архангельска Игорь Орлов, который предпочитает не распространяться насчет идущих в настоящий момент переговоров и осторожно отзывается о поставленных целях. Поле нахождения инвесторов строительство нового порта займет не менее трех лет, но должно дать толчок развитию местной промышленности. «Как и вся транспортная инфраструктура, это движущая сила развития наших предприятий, администрации и науки. После завоевания космоса Россия сумеет довести до конца проект Северного морского пути», — не сомневается губернатор.
«Тоталь» и китайцы
Стоит отметить, что Россия уже запустила огромный проект на соседнем полуострове: речь идет о мега-заводе по сжижению природного газа на Ямале, одной из опор нового пути. Запущенный в 2017 году проект был реализован российской компанией «Новатэк», французской «Тоталь» и китайскими инвесторами. 15 гигантских танкеров-ледоколов доставляют произведенный здесь СПГ в Европу и Азию, обеспечивая тем самым большое будущее новому арктическому маршруту.
Один из этих огромных кораблей длиной в 300 метров и вместимостью в 172 000 кубометров газа носит название «Кристоф де Маржери» в честь бывшего гендиректора «Тоталь», который был одним из главных союзников российского проекта. Строительством второго завода в Арктике «Новатэк» опять-таки занимается совместно с французской компанией и китайскими госпредприятиями, в частности CNPC. Этот гигантский проект стоимостью более 20 миллиардов долларов должен быть завершен к 2023 году и обеспечить производственную мощность почти в 20 миллионов тонн в год.
«Во время строительства первого завода "Новатэка" мы работали при полной загрузке, чтобы обеспечить его стройматериалами», — рассказывает Яков Антонов, директор расположенной в Архангельске компании СМП, которая располагает 25 судами и мощностями в 500 000 тонн. «Это капля в море по сравнению с 80 миллионами тонн, которых хочет Кремль для северного морского пути. Но мы готовы заниматься не только газом: руда, зерно, рыба, металл, уголь… Потенциал просто огромен!» — с оптимизмом отмечает он.
«Все местные предприятия готовятся. Чувствуется, что Москва вернула Архангельск в число приоритетов, — уверен Павел Орлов из руководства судоремонтного предприятия "Звездочка" (оно специализируется на винтах более восьми метров). — Северный морской путь открывает перед нами новые перспективы!»
10% ВВП
Таким образом, Арктика вновь стала приоритетом для Москвы. Из этого региона в настоящий момент поступает 80% российского газа, который в свою очередь обеспечивает треть европейского потребления. Для оказавшегося в самом центре геополитической неразберихи газопровода «Северный поток — 2» компания «Газпром» планирует использовать новое Бованенковское месторождение (запланированная мощность — 200 миллиардов кубометров в год) в Ямало-Ненецком автономном округе, который сейчас является центром всего российского производства.
Кроме того, из арктических регионов сегодня поступает 90% никеля и кобальта, 60% меди, 95% платины и 100% барита и апатита. В общей сложности Арктика обеспечивает пятую часть российского экспорта и 10% ВВП. Впечатляющие цифры даже до ожидаемого расцвета северного морского пути, который должен стать королевским трактом для будущего экспорта углеводородов.
«Резервы Арктики, прежде всего, нефтяные, сложно поддаются подсчету, поскольку, как и в Саудовской Аравии, данные здесь раскрывают в час по чайной ложке, — отмечает Микаа Меред (Mikaa Mered), преподаватель геополитики из Свободного института международных отношений. — "Роснефть" переориентировала экспорт на север, чтобы поспособствовать достижению поставленной Кремлем цели. Она оценивает свои арктические резервы в 24 миллиарда тонн. То есть, это дает ей порядка 250 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это почти столько же, сколько у Саудовской Аравии!»
Геополитические вопросы
Как бы то ни было, все упирается не только в экономику, но и в геополитику. Нынешние западные санкции против Москвы, которые были приняты после начала криза на далекой от Арктики Украине, привели к заморозке проектов по добычи нефти в глубоких водах. Владимир Путин усилил военное присутствие в Арктике (для этого в частности были вновь открыты заброшенные после распада СССР базы) и подчеркивает, что Россия располагает наибольшим числом козырей из всех восьми стран, которые выходят на самый маленький океан мира (Россия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия). Это касается как площади ее территории, так и природных ресурсов.
Кроме того, это последняя зона, где перед Москвой нет препятствий. «Пекин прекрасно это понял. Он инвестирует в заводы СПГ "Новатэка" и множество проектов: шахты, инфраструктура…», — отмечает Микаа Меред. Китай в своей доктрине называет себя «ближнеарктическим государством» и даже располагает ледоколом, который регулярно отправляется в полярные экспедиции для проведения анализов с помощью подводных дронов. «Северный морской путь соединит три движущих силы мировой экономики: Америку, Европу и Китай. Выигрыш по времени позволит сэкономить деньги. Именно поэтому мы инвестируем», — объясняет Пэйцин Го, влиятельный китайский профессор, которого пригласили на последний форум в Санкт-Петербурге (ловкий ход для продвижения «мягкой силы» Кремля).
Потребность в новом равновесии
Инициативы России и Китая беспокоят Вашингтон. На прошедшем 6 мая заседании Арктического совета (на нем собираются представители восьми арктических стран, а также Китая в числе влиятельных наблюдателей) госсекретарь США Майк Помпео внезапно выступил с критикой «агрессивной позиции» Москвы и Пекина в Арктике, которая стала пространством «мирового влияния и конкуренции».
На форуме в Санкт-Петербурге месяц спустя (американцы не почтили его своим присутствием) Владимир Путин выступил с примирительным обращением, в частности к европейцам. «Давайте работать вместе. Арктика должна остаться зоной низкой напряженности», — ответил шведский премьер Стефан Левен, который решил отложить в сторону дипломатические разногласия с Москвой. Явный прицел на поиск консенсуса. «Все выглядит так, словно на фоне усиления Китая Владимир Путин ощутил необходимость в поиске нового равновесия», — иронизирует один европейский обозреватель.
Ускорение таяния льдов
В Архангельске все эти геополитические игры вызывают только улыбку. «Мы вот уже сто лет развиваем Арктику и Северный морской путь. Цели Кремля помогают нам ускорить реализацию старых проектов», — напоминает Лев Левит, советник губернатора и эксперт по полярным вопросам. «Экономическое развитие — большая удача. Мы тут ни на кого не нападем посреди льдов», — иронизирует директор национального парка Александр Кирилов, который организует туристические поездки по самым отдаленным уголкам Арктики.
«Чем больше кораблей будет на северном морском пути, тем больше наблюдателей появится в этой до сих пор малоизвестной зоне. Наука должна от этого выиграть», — считает Алексей Бараков из руководства архангельского Гидрометцентра. Как бы то ни было, здесь есть один неприятный момент: после повышения температуры на 2 градуса за десять лет льды продолжают таять, а использование нового маршрута потенциально может еще больше ускорить этот процесс.
Автор: Бенжамен Кенель (Benjamin Quénelle) для Les Echos, Франция, перевод ИноСМИ
«Сейчас для нас это главный проект», — подчеркнул Сергей Кокин, директор компании, которая занимается строительством нового порта в Архангельске. Эта столица одноименной области на Белом море входит в число тех городов Крайнего севера, которые были задействованы для реализации кремлевского указа. Самые верные и оптимистически настроенные деятели даже предрекают, что поставленная президентом цель будет перевыполнена и товаропоток превысит 90 миллионов тонн. В Архангельске шесть существующих портовых терминалов уже были модернизированы и переведены на цифровые рельсы.
Следующим этапом станет новый порт и железнодорожная линия, которая должна соединиться с одним из ответвлений китайского шелкового пути. «В Пекине наш морской путь называют "полярным шелковым путем!" — говорит Сергей Кокин. — Китайцы хотят нарастить торговлю, импорт и экспорт. Их инвестиции в Арктику отнюдь не случайны». В частности они вкладывают средства в новую транспортную инфраструктуру в Архангельске.
«Мы открыты для всех! Северный морской путь интересует и наших европейских друзей», — отмечает губернатор Архангельска Игорь Орлов, который предпочитает не распространяться насчет идущих в настоящий момент переговоров и осторожно отзывается о поставленных целях. Поле нахождения инвесторов строительство нового порта займет не менее трех лет, но должно дать толчок развитию местной промышленности. «Как и вся транспортная инфраструктура, это движущая сила развития наших предприятий, администрации и науки. После завоевания космоса Россия сумеет довести до конца проект Северного морского пути», — не сомневается губернатор.
«Тоталь» и китайцы
Стоит отметить, что Россия уже запустила огромный проект на соседнем полуострове: речь идет о мега-заводе по сжижению природного газа на Ямале, одной из опор нового пути. Запущенный в 2017 году проект был реализован российской компанией «Новатэк», французской «Тоталь» и китайскими инвесторами. 15 гигантских танкеров-ледоколов доставляют произведенный здесь СПГ в Европу и Азию, обеспечивая тем самым большое будущее новому арктическому маршруту.
Один из этих огромных кораблей длиной в 300 метров и вместимостью в 172 000 кубометров газа носит название «Кристоф де Маржери» в честь бывшего гендиректора «Тоталь», который был одним из главных союзников российского проекта. Строительством второго завода в Арктике «Новатэк» опять-таки занимается совместно с французской компанией и китайскими госпредприятиями, в частности CNPC. Этот гигантский проект стоимостью более 20 миллиардов долларов должен быть завершен к 2023 году и обеспечить производственную мощность почти в 20 миллионов тонн в год.
«Во время строительства первого завода "Новатэка" мы работали при полной загрузке, чтобы обеспечить его стройматериалами», — рассказывает Яков Антонов, директор расположенной в Архангельске компании СМП, которая располагает 25 судами и мощностями в 500 000 тонн. «Это капля в море по сравнению с 80 миллионами тонн, которых хочет Кремль для северного морского пути. Но мы готовы заниматься не только газом: руда, зерно, рыба, металл, уголь… Потенциал просто огромен!» — с оптимизмом отмечает он.
«Все местные предприятия готовятся. Чувствуется, что Москва вернула Архангельск в число приоритетов, — уверен Павел Орлов из руководства судоремонтного предприятия "Звездочка" (оно специализируется на винтах более восьми метров). — Северный морской путь открывает перед нами новые перспективы!»
10% ВВП
Таким образом, Арктика вновь стала приоритетом для Москвы. Из этого региона в настоящий момент поступает 80% российского газа, который в свою очередь обеспечивает треть европейского потребления. Для оказавшегося в самом центре геополитической неразберихи газопровода «Северный поток — 2» компания «Газпром» планирует использовать новое Бованенковское месторождение (запланированная мощность — 200 миллиардов кубометров в год) в Ямало-Ненецком автономном округе, который сейчас является центром всего российского производства.
Кроме того, из арктических регионов сегодня поступает 90% никеля и кобальта, 60% меди, 95% платины и 100% барита и апатита. В общей сложности Арктика обеспечивает пятую часть российского экспорта и 10% ВВП. Впечатляющие цифры даже до ожидаемого расцвета северного морского пути, который должен стать королевским трактом для будущего экспорта углеводородов.
«Резервы Арктики, прежде всего, нефтяные, сложно поддаются подсчету, поскольку, как и в Саудовской Аравии, данные здесь раскрывают в час по чайной ложке, — отмечает Микаа Меред (Mikaa Mered), преподаватель геополитики из Свободного института международных отношений. — "Роснефть" переориентировала экспорт на север, чтобы поспособствовать достижению поставленной Кремлем цели. Она оценивает свои арктические резервы в 24 миллиарда тонн. То есть, это дает ей порядка 250 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это почти столько же, сколько у Саудовской Аравии!»
Геополитические вопросы
Как бы то ни было, все упирается не только в экономику, но и в геополитику. Нынешние западные санкции против Москвы, которые были приняты после начала криза на далекой от Арктики Украине, привели к заморозке проектов по добычи нефти в глубоких водах. Владимир Путин усилил военное присутствие в Арктике (для этого в частности были вновь открыты заброшенные после распада СССР базы) и подчеркивает, что Россия располагает наибольшим числом козырей из всех восьми стран, которые выходят на самый маленький океан мира (Россия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия). Это касается как площади ее территории, так и природных ресурсов.
Кроме того, это последняя зона, где перед Москвой нет препятствий. «Пекин прекрасно это понял. Он инвестирует в заводы СПГ "Новатэка" и множество проектов: шахты, инфраструктура…», — отмечает Микаа Меред. Китай в своей доктрине называет себя «ближнеарктическим государством» и даже располагает ледоколом, который регулярно отправляется в полярные экспедиции для проведения анализов с помощью подводных дронов. «Северный морской путь соединит три движущих силы мировой экономики: Америку, Европу и Китай. Выигрыш по времени позволит сэкономить деньги. Именно поэтому мы инвестируем», — объясняет Пэйцин Го, влиятельный китайский профессор, которого пригласили на последний форум в Санкт-Петербурге (ловкий ход для продвижения «мягкой силы» Кремля).
Потребность в новом равновесии
Инициативы России и Китая беспокоят Вашингтон. На прошедшем 6 мая заседании Арктического совета (на нем собираются представители восьми арктических стран, а также Китая в числе влиятельных наблюдателей) госсекретарь США Майк Помпео внезапно выступил с критикой «агрессивной позиции» Москвы и Пекина в Арктике, которая стала пространством «мирового влияния и конкуренции».
На форуме в Санкт-Петербурге месяц спустя (американцы не почтили его своим присутствием) Владимир Путин выступил с примирительным обращением, в частности к европейцам. «Давайте работать вместе. Арктика должна остаться зоной низкой напряженности», — ответил шведский премьер Стефан Левен, который решил отложить в сторону дипломатические разногласия с Москвой. Явный прицел на поиск консенсуса. «Все выглядит так, словно на фоне усиления Китая Владимир Путин ощутил необходимость в поиске нового равновесия», — иронизирует один европейский обозреватель.
Ускорение таяния льдов
В Архангельске все эти геополитические игры вызывают только улыбку. «Мы вот уже сто лет развиваем Арктику и Северный морской путь. Цели Кремля помогают нам ускорить реализацию старых проектов», — напоминает Лев Левит, советник губернатора и эксперт по полярным вопросам. «Экономическое развитие — большая удача. Мы тут ни на кого не нападем посреди льдов», — иронизирует директор национального парка Александр Кирилов, который организует туристические поездки по самым отдаленным уголкам Арктики.
«Чем больше кораблей будет на северном морском пути, тем больше наблюдателей появится в этой до сих пор малоизвестной зоне. Наука должна от этого выиграть», — считает Алексей Бараков из руководства архангельского Гидрометцентра. Как бы то ни было, здесь есть один неприятный момент: после повышения температуры на 2 градуса за десять лет льды продолжают таять, а использование нового маршрута потенциально может еще больше ускорить этот процесс.
Автор: Бенжамен Кенель (Benjamin Quénelle) для Les Echos, Франция, перевод ИноСМИ