Les Echos Франция : Северный морской путь — шелковый путь России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Соломон Лулишов



Арктика открывает новые перспективы для торговли между Европой и Азией. Обладающий огромными резервами углеводородов Север вызывает интерес не только у западных стран, но и у Китая. Россия предлагает соединить Северной морской путь и китайский «Морской шелковый путь», что вызывает беспокойство Вашингтона, который считает агрессивной политику Москвы и Пекина в Арктике.



Кремлевские указы мобилизовали все силы Крайнего севера. Президент России Владимир Путин поставил высокую планку для масштабного арктического проекта, идущего вдоль побережья нового морского пути, который становится все доступнее для судоходства в результате потепления климата и таяния льдов. Глава государства очертил масштабную задачу: дойти до уровня в 80 миллионов тонн в год к 2025 году. Кремлевские указы мобилизовали все силы Крайнего севера. Президент России Владимир Путин поставил высокую планку для масштабного арктического проекта, идущего вдоль побережья нового морского пути, который становится все доступнее для судоходства в результате потепления климата и таяния льдов. Глава государства очертил масштабную задачу: дойти до уровня в 80 миллионов тонн в год к 2025 году.



«Сейчас для нас это главный проект», — подчеркнул Сергей Кокин, директор компании, которая занимается строительством нового порта в Архангельске. Эта столица одноименной области на Белом море входит в число тех городов Крайнего севера, которые были задействованы для реализации кремлевского указа. Самые верные и оптимистически настроенные деятели даже предрекают, что поставленная президентом цель будет перевыполнена и товаропоток превысит 90 миллионов тонн. В Архангельске шесть существующих портовых терминалов уже были модернизированы и переведены на цифровые рельсы.



Следующим этапом станет новый порт и железнодорожная линия, которая должна соединиться с одним из ответвлений китайского шелкового пути. «В Пекине наш морской путь называют "полярным шелковым путем!" — говорит Сергей Кокин. — Китайцы хотят нарастить торговлю, импорт и экспорт. Их инвестиции в Арктику отнюдь не случайны». В частности они вкладывают средства в новую транспортную инфраструктуру в Архангельске.



«Мы открыты для всех! Северный морской путь интересует и наших европейских друзей», — отмечает губернатор Архангельска Игорь Орлов, который предпочитает не распространяться насчет идущих в настоящий момент переговоров и осторожно отзывается о поставленных целях. Поле нахождения инвесторов строительство нового порта займет не менее трех лет, но должно дать толчок развитию местной промышленности. «Как и вся транспортная инфраструктура, это движущая сила развития наших предприятий, администрации и науки. После завоевания космоса Россия сумеет довести до конца проект Северного морского пути», — не сомневается губернатор.



«Тоталь» и китайцы



Стоит отметить, что Россия уже запустила огромный проект на соседнем полуострове: речь идет о мега-заводе по сжижению природного газа на Ямале, одной из опор нового пути. Запущенный в 2017 году проект был реализован российской компанией «Новатэк», французской «Тоталь» и китайскими инвесторами. 15 гигантских танкеров-ледоколов доставляют произведенный здесь СПГ в Европу и Азию, обеспечивая тем самым большое будущее новому арктическому маршруту.



Один из этих огромных кораблей длиной в 300 метров и вместимостью в 172 000 кубометров газа носит название «Кристоф де Маржери» в честь бывшего гендиректора «Тоталь», который был одним из главных союзников российского проекта. Строительством второго завода в Арктике «Новатэк» опять-таки занимается совместно с французской компанией и китайскими госпредприятиями, в частности CNPC. Этот гигантский проект стоимостью более 20 миллиардов долларов должен быть завершен к 2023 году и обеспечить производственную мощность почти в 20 миллионов тонн в год.



«Во время строительства первого завода "Новатэка" мы работали при полной загрузке, чтобы обеспечить его стройматериалами», — рассказывает Яков Антонов, директор расположенной в Архангельске компании СМП, которая располагает 25 судами и мощностями в 500 000 тонн. «Это капля в море по сравнению с 80 миллионами тонн, которых хочет Кремль для северного морского пути. Но мы готовы заниматься не только газом: руда, зерно, рыба, металл, уголь… Потенциал просто огромен!» — с оптимизмом отмечает он.



«Все местные предприятия готовятся. Чувствуется, что Москва вернула Архангельск в число приоритетов, — уверен Павел Орлов из руководства судоремонтного предприятия "Звездочка" (оно специализируется на винтах более восьми метров). — Северный морской путь открывает перед нами новые перспективы!»



10% ВВП



Таким образом, Арктика вновь стала приоритетом для Москвы. Из этого региона в настоящий момент поступает 80% российского газа, который в свою очередь обеспечивает треть европейского потребления. Для оказавшегося в самом центре геополитической неразберихи газопровода «Северный поток — 2» компания «Газпром» планирует использовать новое Бованенковское месторождение (запланированная мощность — 200 миллиардов кубометров в год) в Ямало-Ненецком автономном округе, который сейчас является центром всего российского производства.



Кроме того, из арктических регионов сегодня поступает 90% никеля и кобальта, 60% меди, 95% платины и 100% барита и апатита. В общей сложности Арктика обеспечивает пятую часть российского экспорта и 10% ВВП. Впечатляющие цифры даже до ожидаемого расцвета северного морского пути, который должен стать королевским трактом для будущего экспорта углеводородов.



«Резервы Арктики, прежде всего, нефтяные, сложно поддаются подсчету, поскольку, как и в Саудовской Аравии, данные здесь раскрывают в час по чайной ложке, — отмечает Микаа Меред (Mikaa Mered), преподаватель геополитики из Свободного института международных отношений. — "Роснефть" переориентировала экспорт на север, чтобы поспособствовать достижению поставленной Кремлем цели. Она оценивает свои арктические резервы в 24 миллиарда тонн. То есть, это дает ей порядка 250 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это почти столько же, сколько у Саудовской Аравии!»



Геополитические вопросы



Как бы то ни было, все упирается не только в экономику, но и в геополитику. Нынешние западные санкции против Москвы, которые были приняты после начала криза на далекой от Арктики Украине, привели к заморозке проектов по добычи нефти в глубоких водах. Владимир Путин усилил военное присутствие в Арктике (для этого в частности были вновь открыты заброшенные после распада СССР базы) и подчеркивает, что Россия располагает наибольшим числом козырей из всех восьми стран, которые выходят на самый маленький океан мира (Россия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия). Это касается как площади ее территории, так и природных ресурсов.



Кроме того, это последняя зона, где перед Москвой нет препятствий. «Пекин прекрасно это понял. Он инвестирует в заводы СПГ "Новатэка" и множество проектов: шахты, инфраструктура…», — отмечает Микаа Меред. Китай в своей доктрине называет себя «ближнеарктическим государством» и даже располагает ледоколом, который регулярно отправляется в полярные экспедиции для проведения анализов с помощью подводных дронов. «Северный морской путь соединит три движущих силы мировой экономики: Америку, Европу и Китай. Выигрыш по времени позволит сэкономить деньги. Именно поэтому мы инвестируем», — объясняет Пэйцин Го, влиятельный китайский профессор, которого пригласили на последний форум в Санкт-Петербурге (ловкий ход для продвижения «мягкой силы» Кремля).



Потребность в новом равновесии



Инициативы России и Китая беспокоят Вашингтон. На прошедшем 6 мая заседании Арктического совета (на нем собираются представители восьми арктических стран, а также Китая в числе влиятельных наблюдателей) госсекретарь США Майк Помпео внезапно выступил с критикой «агрессивной позиции» Москвы и Пекина в Арктике, которая стала пространством «мирового влияния и конкуренции».



На форуме в Санкт-Петербурге месяц спустя (американцы не почтили его своим присутствием) Владимир Путин выступил с примирительным обращением, в частности к европейцам. «Давайте работать вместе. Арктика должна остаться зоной низкой напряженности», — ответил шведский премьер Стефан Левен, который решил отложить в сторону дипломатические разногласия с Москвой. Явный прицел на поиск консенсуса. «Все выглядит так, словно на фоне усиления Китая Владимир Путин ощутил необходимость в поиске нового равновесия», — иронизирует один европейский обозреватель.



Ускорение таяния льдов



В Архангельске все эти геополитические игры вызывают только улыбку. «Мы вот уже сто лет развиваем Арктику и Северный морской путь. Цели Кремля помогают нам ускорить реализацию старых проектов», — напоминает Лев Левит, советник губернатора и эксперт по полярным вопросам. «Экономическое развитие — большая удача. Мы тут ни на кого не нападем посреди льдов», — иронизирует директор национального парка Александр Кирилов, который организует туристические поездки по самым отдаленным уголкам Арктики.



«Чем больше кораблей будет на северном морском пути, тем больше наблюдателей появится в этой до сих пор малоизвестной зоне. Наука должна от этого выиграть», — считает Алексей Бараков из руководства архангельского Гидрометцентра. Как бы то ни было, здесь есть один неприятный момент: после повышения температуры на 2 градуса за десять лет льды продолжают таять, а использование нового маршрута потенциально может еще больше ускорить этот процесс.



Автор: Бенжамен Кенель (Benjamin Quénelle) для Les Echos, Франция, перевод «Еще 10-15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача. По итогам прошлого года объем перевозок по Севморпути уже достиг 20 миллионов тонн. И это втрое — я хочу это подчеркнуть, — втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году», — отметил он на недавнем Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, столице российского флота и будущих мега-ледоколов (к 2035 году их будет построено не менее 13, в том числе 9 атомных). Этот морской маршрут позволит на 40% сократить путь из Роттердама в Шанхай и открывает заманчивые перспективы для транспортировки грузов между Европой и Азии, что делает его потенциальным конкурентом для перегруженного Суэцкого канала.«Сейчас для нас это главный проект», — подчеркнул Сергей Кокин, директор компании, которая занимается строительством нового порта в Архангельске. Эта столица одноименной области на Белом море входит в число тех городов Крайнего севера, которые были задействованы для реализации кремлевского указа. Самые верные и оптимистически настроенные деятели даже предрекают, что поставленная президентом цель будет перевыполнена и товаропоток превысит 90 миллионов тонн. В Архангельске шесть существующих портовых терминалов уже были модернизированы и переведены на цифровые рельсы.Следующим этапом станет новый порт и железнодорожная линия, которая должна соединиться с одним из ответвлений китайского шелкового пути. «В Пекине наш морской путь называют "полярным шелковым путем!" — говорит Сергей Кокин. — Китайцы хотят нарастить торговлю, импорт и экспорт. Их инвестиции в Арктику отнюдь не случайны». В частности они вкладывают средства в новую транспортную инфраструктуру в Архангельске.«Мы открыты для всех! Северный морской путь интересует и наших европейских друзей», — отмечает губернатор Архангельска Игорь Орлов, который предпочитает не распространяться насчет идущих в настоящий момент переговоров и осторожно отзывается о поставленных целях. Поле нахождения инвесторов строительство нового порта займет не менее трех лет, но должно дать толчок развитию местной промышленности. «Как и вся транспортная инфраструктура, это движущая сила развития наших предприятий, администрации и науки. После завоевания космоса Россия сумеет довести до конца проект Северного морского пути», — не сомневается губернатор.Стоит отметить, что Россия уже запустила огромный проект на соседнем полуострове: речь идет о мега-заводе по сжижению природного газа на Ямале, одной из опор нового пути. Запущенный в 2017 году проект был реализован российской компанией «Новатэк», французской «Тоталь» и китайскими инвесторами. 15 гигантских танкеров-ледоколов доставляют произведенный здесь СПГ в Европу и Азию, обеспечивая тем самым большое будущее новому арктическому маршруту.Один из этих огромных кораблей длиной в 300 метров и вместимостью в 172 000 кубометров газа носит название «Кристоф де Маржери» в честь бывшего гендиректора «Тоталь», который был одним из главных союзников российского проекта. Строительством второго завода в Арктике «Новатэк» опять-таки занимается совместно с французской компанией и китайскими госпредприятиями, в частности CNPC. Этот гигантский проект стоимостью более 20 миллиардов долларов должен быть завершен к 2023 году и обеспечить производственную мощность почти в 20 миллионов тонн в год.«Во время строительства первого завода "Новатэка" мы работали при полной загрузке, чтобы обеспечить его стройматериалами», — рассказывает Яков Антонов, директор расположенной в Архангельске компании СМП, которая располагает 25 судами и мощностями в 500 000 тонн. «Это капля в море по сравнению с 80 миллионами тонн, которых хочет Кремль для северного морского пути. Но мы готовы заниматься не только газом: руда, зерно, рыба, металл, уголь… Потенциал просто огромен!» — с оптимизмом отмечает он.«Все местные предприятия готовятся. Чувствуется, что Москва вернула Архангельск в число приоритетов, — уверен Павел Орлов из руководства судоремонтного предприятия "Звездочка" (оно специализируется на винтах более восьми метров). — Северный морской путь открывает перед нами новые перспективы!»Таким образом, Арктика вновь стала приоритетом для Москвы. Из этого региона в настоящий момент поступает 80% российского газа, который в свою очередь обеспечивает треть европейского потребления. Для оказавшегося в самом центре геополитической неразберихи газопровода «Северный поток — 2» компания «Газпром» планирует использовать новое Бованенковское месторождение (запланированная мощность — 200 миллиардов кубометров в год) в Ямало-Ненецком автономном округе, который сейчас является центром всего российского производства.Кроме того, из арктических регионов сегодня поступает 90% никеля и кобальта, 60% меди, 95% платины и 100% барита и апатита. В общей сложности Арктика обеспечивает пятую часть российского экспорта и 10% ВВП. Впечатляющие цифры даже до ожидаемого расцвета северного морского пути, который должен стать королевским трактом для будущего экспорта углеводородов.«Резервы Арктики, прежде всего, нефтяные, сложно поддаются подсчету, поскольку, как и в Саудовской Аравии, данные здесь раскрывают в час по чайной ложке, — отмечает Микаа Меред (Mikaa Mered), преподаватель геополитики из Свободного института международных отношений. — "Роснефть" переориентировала экспорт на север, чтобы поспособствовать достижению поставленной Кремлем цели. Она оценивает свои арктические резервы в 24 миллиарда тонн. То есть, это дает ей порядка 250 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это почти столько же, сколько у Саудовской Аравии!»Как бы то ни было, все упирается не только в экономику, но и в геополитику. Нынешние западные санкции против Москвы, которые были приняты после начала криза на далекой от Арктики Украине, привели к заморозке проектов по добычи нефти в глубоких водах. Владимир Путин усилил военное присутствие в Арктике (для этого в частности были вновь открыты заброшенные после распада СССР базы) и подчеркивает, что Россия располагает наибольшим числом козырей из всех восьми стран, которые выходят на самый маленький океан мира (Россия, Канада, США, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Финляндия). Это касается как площади ее территории, так и природных ресурсов.Кроме того, это последняя зона, где перед Москвой нет препятствий. «Пекин прекрасно это понял. Он инвестирует в заводы СПГ "Новатэка" и множество проектов: шахты, инфраструктура…», — отмечает Микаа Меред. Китай в своей доктрине называет себя «ближнеарктическим государством» и даже располагает ледоколом, который регулярно отправляется в полярные экспедиции для проведения анализов с помощью подводных дронов. «Северный морской путь соединит три движущих силы мировой экономики: Америку, Европу и Китай. Выигрыш по времени позволит сэкономить деньги. Именно поэтому мы инвестируем», — объясняет Пэйцин Го, влиятельный китайский профессор, которого пригласили на последний форум в Санкт-Петербурге (ловкий ход для продвижения «мягкой силы» Кремля).Инициативы России и Китая беспокоят Вашингтон. На прошедшем 6 мая заседании Арктического совета (на нем собираются представители восьми арктических стран, а также Китая в числе влиятельных наблюдателей) госсекретарь США Майк Помпео внезапно выступил с критикой «агрессивной позиции» Москвы и Пекина в Арктике, которая стала пространством «мирового влияния и конкуренции».На форуме в Санкт-Петербурге месяц спустя (американцы не почтили его своим присутствием) Владимир Путин выступил с примирительным обращением, в частности к европейцам. «Давайте работать вместе. Арктика должна остаться зоной низкой напряженности», — ответил шведский премьер Стефан Левен, который решил отложить в сторону дипломатические разногласия с Москвой. Явный прицел на поиск консенсуса. «Все выглядит так, словно на фоне усиления Китая Владимир Путин ощутил необходимость в поиске нового равновесия», — иронизирует один европейский обозреватель.В Архангельске все эти геополитические игры вызывают только улыбку. «Мы вот уже сто лет развиваем Арктику и Северный морской путь. Цели Кремля помогают нам ускорить реализацию старых проектов», — напоминает Лев Левит, советник губернатора и эксперт по полярным вопросам. «Экономическое развитие — большая удача. Мы тут ни на кого не нападем посреди льдов», — иронизирует директор национального парка Александр Кирилов, который организует туристические поездки по самым отдаленным уголкам Арктики.«Чем больше кораблей будет на северном морском пути, тем больше наблюдателей появится в этой до сих пор малоизвестной зоне. Наука должна от этого выиграть», — считает Алексей Бараков из руководства архангельского Гидрометцентра. Как бы то ни было, здесь есть один неприятный момент: после повышения температуры на 2 градуса за десять лет льды продолжают таять, а использование нового маршрута потенциально может еще больше ускорить этот процесс.Автор: Бенжамен Кенель (Benjamin Quénelle) для Les Echos, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, в мире, политика Ключевые слова: Россия, США, претензии, разрешения, севморпуть География: Россия — статья прочитана 145 раз Комментарии