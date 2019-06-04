Клайпеда на кубке «ЕвроХима2019» 🔊 Воспроизвести







С 26 по 29 мая в российском Новомосковске Тульской области проходил Международный детский хоккейный турнир на кубок «ЕвроХима2019». В этом масштабном проекте пятый раз участвовала команда из Клайпеды. Среди 14 команд десяти стран мира литовские хоккеисты «HC Klaipeda» стали пятыми.



Руководитель литовской делегации тренер Эдуард Павлюков рассказал «Обзору» о том, как проходил этот турнир.



В этом году формат «ЕвроХима» несколько поменялся, группы составлены иначе, стало больше игр - физически это труднее.



Представители приморского города играли с тремя командами из России, а также с представителями Китая, Швейцарии и Бельгии.



Команде «Север» из города Ковдор Мурманской области наши ребята проиграли со счётом 7:1. Этим соперникам досталось «серебро» турнира! Руководитель литовской делегации тренер Эдуард Павлюков рассказал «Обзору» о том, как проходил этот турнир.В этом году формат «ЕвроХима» несколько поменялся, группы составлены иначе, стало больше игр - физически это труднее.Представители приморского города играли с тремя командами из России, а также с представителями Китая, Швейцарии и Бельгии.Команде «Север» из города Ковдор Мурманской области наши ребята проиграли со счётом 7:1. Этим соперникам досталось «серебро» турнира!



У российской команды «Юрматы» из Салавата выиграли 8:0. Китайский «Куньлунь Ред Стар» победили с результатом 10:0, а швейцарский «Лейзин Спорт Академи» обыграли 7:1.



Встреча с бельгийской «Антверпен Фантомз» завершилась с результатом 10:0 в пользу «HC Klaipeda». Итог: после шести игр «HC Klaipeda» в своей группе пятая.



В стыковочном матче за 5-6 место Литва встретилась с Италией, которую успешно обыграли со счётом 5:0. В результате клайпедчане в «EuroChem Cup 2019» на пятом месте среди 14 участников.











На турнире встречались игроки до 12 лет. От Литвы в Новомосковск поехали 15 игроков + два вратаря и второй тренер Андрей Савичев.



Подводились итоги и в номинациях: «Лучшим игроком» турнира стал литовский нападающий Довидас Юкна. Поздравляем Довидаса!



В завершении турнира в ледовом дворце «Юбилейный» по традиции прошёл дружеский матч детской сборной мира против команды «Легенды хоккея». В её состав вошли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Алексей Морозов, Александр Якушев, Александр Кожевников, Сергей Фёдоров, Александр Могильный и другие именитые спортсмены. Матч завершился счетом 8:7 в пользу юных хоккеистов.



От «HC Klaipeda» противостоять «звёздам» вышли вратарь Вильте Беличенкайте, Довидас Юкна и защитник Альгирдас Ярас.



Не только побывать на льду, а просто смотреть игру легенд мирового уровня, потом поговорить с ними – это впечатления на всю жизнь.











"Ещё был замечательный этнографический вечер в русском музее и посещение Тульского музея оружия и детской железной дороги. Были встречи с фанатами «HC Klaipeda»: все наши игроки говорят по-русски – с нами легко общаться. А жили в этот раз в черте города, и практически каждый вечер приходили местные поклонники литовской команды.



Впечатления турнир оставил огромные. За что клуб «Klaipeda» благодарит своего спонсора - компанию «Bega», - сказал Эдуард Павлюков.



Фото участников поездки



«Северстали» из Череповца проиграли 0:5, эти хоккеисты - четвёртые в турнирной таблице.У российской команды «Юрматы» из Салавата выиграли 8:0. Китайский «Куньлунь Ред Стар» победили с результатом 10:0, а швейцарский «Лейзин Спорт Академи» обыграли 7:1.Встреча с бельгийской «Антверпен Фантомз» завершилась с результатом 10:0 в пользу «HC Klaipeda». Итог: после шести игр «HC Klaipeda» в своей группе пятая.В стыковочном матче за 5-6 место Литва встретилась с Италией, которую успешно обыграли со счётом 5:0. В результате клайпедчане в «EuroChem Cup 2019» на пятом месте среди 14 участников.На турнире встречались игроки до 12 лет. От Литвы в Новомосковск поехали 15 игроков + два вратаря и второй тренер Андрей Савичев.Подводились итоги и в номинациях: «Лучшим игроком» турнира стал литовский нападающий Довидас Юкна. Поздравляем Довидаса!В завершении турнира в ледовом дворце «Юбилейный» по традиции прошёл дружеский матч детской сборной мира против команды «Легенды хоккея». В её состав вошли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Алексей Морозов, Александр Якушев, Александр Кожевников, Сергей Фёдоров, Александр Могильный и другие именитые спортсмены. Матч завершился счетом 8:7 в пользу юных хоккеистов.От «HC Klaipeda» противостоять «звёздам» вышли вратарь Вильте Беличенкайте, Довидас Юкна и защитник Альгирдас Ярас.Не только побывать на льду, а просто смотреть игру легенд мирового уровня, потом поговорить с ними – это впечатления на всю жизнь."Ещё был замечательный этнографический вечер в русском музее и посещение Тульского музея оружия и детской железной дороги. Были встречи с фанатами «HC Klaipeda»: все наши игроки говорят по-русски – с нами легко общаться. А жили в этот раз в черте города, и практически каждый вечер приходили местные поклонники литовской команды.Впечатления турнир оставил огромные. За что клуб «Klaipeda» благодарит своего спонсора - компанию «Bega», - сказал Эдуард Павлюков. Ирина Беляева , "Обзор" Категории: в России Ключевые слова: «HC Klaipėda», «EuroChem Cup 2019» — статья прочитана 108 раз Комментарии