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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

РИА Новости


Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений, сообщает RT.

«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения. Тем не менее, мы в начале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — заявил он.

При этом Зеленский заявил, что «продолжающаяся российская агрессия» является «серьёзным вызовом для евроатлантической безопасности».
Украинский президент добавил, что ключевой задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Североатлантический альянс осуждает действия России в Черноморском регионе и призывает Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

«Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Чёрного моря. Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она незаконно захватила в прошлом ноябре», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что в ответ на действия российской стороны НАТО увеличило присутствие в черноморском регионе и расширило сотрудничество с партнёрами, в частности, с Украиной и Грузией.

Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года».

По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, ООН, операция, армия, донбасс, миротворцы, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 4 июня, 19:00

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