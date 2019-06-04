Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности Киева к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений, сообщает RT.
«Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения. Тем не менее, мы в начале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — заявил он.
При этом Зеленский заявил, что «продолжающаяся российская агрессия» является «серьёзным вызовом для евроатлантической безопасности».
Украинский президент добавил, что ключевой задачей является «обеспечение безопасности в Черноморском регионе», для чего «требуются дополнительные усилия» со стороны Североатлантического альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Североатлантический альянс осуждает действия России в Черноморском регионе и призывает Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
«Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Чёрного моря. Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она незаконно захватила в прошлом ноябре», — сказал он.
Столтенберг также отметил, что в ответ на действия российской стороны НАТО увеличило присутствие в черноморском регионе и расширило сотрудничество с партнёрами, в частности, с Украиной и Грузией.
Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года».
По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Североатлантический альянс осуждает действия России в Черноморском регионе и призывает Москву освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
«Мы осуждаем агрессивные действия России в регионе Чёрного моря. Мы приветствуем решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, которые она незаконно захватила в прошлом ноябре», — сказал он.
Столтенберг также отметил, что в ответ на действия российской стороны НАТО увеличило присутствие в черноморском регионе и расширило сотрудничество с партнёрами, в частности, с Украиной и Грузией.
Ранее сообщалось, что Брюссель ожидает от Москвы выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «неприменима Конвенция по морскому праву 1982 года».
По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.