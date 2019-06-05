Худший май за семь лет: почему дешевеют нефть и рубль 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Этот май стал худшим для рынка нефти с 2012 года. Цены на нефть марки Brent упали на 11,4%. Торговая война между США и Китаем через нефтяной рынок влияет на Россию. Аналитики не видят причин для роста цен на нефть в будущем, сообщает



Нефть марки Brent в понедельник торгуется на уровне 62,6 доллара за баррель. В начале мая цены на нефть превышали 70 долларов. Фактически за май цены на нефть упали на 11,4%. Это худший май для нефтяного рынка за последние семь лет.



Большая часть этого обвала пришлась на конец мая: с 29 мая по 31 мая цены упали с 69,45 доллара до 64,5 доллара. Этот май стал худшим для рынка нефти с 2012 года. Цены на нефть марки Brent упали на 11,4%. Торговая война между США и Китаем через нефтяной рынок влияет на Россию. Аналитики не видят причин для роста цен на нефть в будущем, сообщает ВВС Нефть марки Brent в понедельник торгуется на уровне 62,6 доллара за баррель. В начале мая цены на нефть превышали 70 долларов. Фактически за май цены на нефть упали на 11,4%. Это худший май для нефтяного рынка за последние семь лет.Большая часть этого обвала пришлась на конец мая: с 29 мая по 31 мая цены упали с 69,45 доллара до 64,5 доллара.



Падение нефти приводит и к ослаблению рубля. Если 29 мая доллар на открытии торгов стоил 64,85 рубля, то в понедельник, 3 июня, он торгуется вокруг отметки в 65,4 рубля.



Май 2019 года стал худшим для рынка нефти с 2012 года



Рост или падение рынка нефти в мае, %







В "Нордеа-банке" считают, что рубль "удивительно слабо" реагирует на ухудшение внешнего фона. Сейчас российская валюта "крайне уязвима", так как цены на нефть приближается к "психологически важной" отметке в 60 долларов за баррель - аналитики предполагают, что рубль будет более активно слабеть в июне.



Что происходит с нефтью?



В последнее время нефть падает из-за санкций США и обострения торговой войны между США и Китаем, объясняет заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.



В середине мая США фактически ввели санкции против китайской компании Huawei, ограничив ее сотрудничество с американскими компаниями. Это привело к тому, что Google решила отключить продукцию Huawei от обновлений. Новый виток торговой войны спровоцировал обвал на мировых фондовых рынках.



Однако США довольно жестко проявляет себя в торговых отношениях и с другими государствами: например, ограничили возможности беспошлинного ввоза целого ряда индийских товаров, а также ввели пошлину в 5% на ввоз продукции из Мексики.



"Все эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит - и снижения спроса на нефть", - объясняет Екатерина Грушевенко из энергетического центра "Сколково".



Признаков того, что мировая экономика замедляется, все больше.



Индекс PMI для промышленности Китая в мае составил 50,2 пункта. Индекс показывает, как представители бизнеса оценивают перспективы экономики страны. Такое значение индекс говорит о том, что экономика Китая показывает очень слабый рост.



Индекс PMI для 19 стран еврозоны в мае снизился до 47,7 пунктов. Показатель ниже 50 пунктов традиционно считается показателем снижения производства.



Банк Morgan Stanley ранее предупредил о том, что в ближайшие 9 месяцев в мире может начаться рецессия, если президент США Дональд Трамп введет тариф в 25% на китайские товары, пишет агентство Блумберг. Агентство пишет, что мировая промышленность уже чувствует последствия торговых войн.



Пундровский отмечает, что на этом фоне инвесторы на рынках боятся рисковать - поэтому и падает спрос на сырье, в том числе на нефть.



Грушевенко частично связывает падение нефтяного рынка с большим количеством спекулянтов (из-за чего рынок может падать сильнее, чем на это указывают фундаментальные факторы).



Что может поддержать рынок?



Аналитики не видят возможности для серьезного повышения цен на нефть в будущем.



В декабре 2018 года крупнейшие страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, а также Россия и другие союзники договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей нефти в сутки.



Россия в рамках этой сделки согласилась уменьшить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки. Это решение было принято после резкого падения цен на нефть. Тогда страны ОПЕК смогли поддержать рынок: в последующие месяцы нефть дорожала.



По мнению Пундровского, не стоит ждать, чтобы ОПЕК вновь ограничит добычу нефти. По его словам, это уже невыгодно странам входящим в картель, так как Саудовская Аравия и другие страны таким образом отдают свою долю на рынке США, которые уже стали мировым лидером по добыче нефти.



Даже резкое падение экспорта нефти из Ирана на фоне санкций со стороны США не привело к росту цен. По предварительным данным от источников агентства Рейтер, в мае экспорт иранской нефти упал в два раза - до 400 тысяч баррелей в сутки.



"Возможно, ряд участников рынка ожидали более существенного падения поставок, так как США настаивали на снижении экспорта до нуля, когда отменяли ограничения для импортеров иранской нефти с мая", - пишет в своем отчете Игорь Галактионов из "БКС Брокер".



Единственным фактором, который может привести к быстрому росту цен на нефть, может стать новый конфликт или обострение ситуации на Ближнем Востоке, полагает Пундровский.



В случае военного столкновения США и Ирана в Персидском заливе цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель, цитирует Рейтер Яхью Рахима Сафави, военного советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Аналитики "Нордеа-банка" пишут о самом резком падении цен на нефть с ноября прошлого года. В декабре в ситуацию пришлось вмешаться странам ОПЕК, ограничившим добычу нефти, чтобы поддержать цены.Падение нефти приводит и к ослаблению рубля. Если 29 мая доллар на открытии торгов стоил 64,85 рубля, то в понедельник, 3 июня, он торгуется вокруг отметки в 65,4 рубля.В "Нордеа-банке" считают, что рубль "удивительно слабо" реагирует на ухудшение внешнего фона. Сейчас российская валюта "крайне уязвима", так как цены на нефть приближается к "психологически важной" отметке в 60 долларов за баррель - аналитики предполагают, что рубль будет более активно слабеть в июне.В последнее время нефть падает из-за санкций США и обострения торговой войны между США и Китаем, объясняет заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.В середине мая США фактически ввели санкции против китайской компании Huawei, ограничив ее сотрудничество с американскими компаниями. Это привело к тому, что Google решила отключить продукцию Huawei от обновлений. Новый виток торговой войны спровоцировал обвал на мировых фондовых рынках.Однако США довольно жестко проявляет себя в торговых отношениях и с другими государствами: например, ограничили возможности беспошлинного ввоза целого ряда индийских товаров, а также ввели пошлину в 5% на ввоз продукции из Мексики."Все эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит - и снижения спроса на нефть", - объясняет Екатерина Грушевенко из энергетического центра "Сколково".Признаков того, что мировая экономика замедляется, все больше.Индекс PMI для промышленности Китая в мае составил 50,2 пункта. Индекс показывает, как представители бизнеса оценивают перспективы экономики страны. Такое значение индекс говорит о том, что экономика Китая показывает очень слабый рост.Индекс PMI для 19 стран еврозоны в мае снизился до 47,7 пунктов. Показатель ниже 50 пунктов традиционно считается показателем снижения производства.Банк Morgan Stanley ранее предупредил о том, что в ближайшие 9 месяцев в мире может начаться рецессия, если президент США Дональд Трамп введет тариф в 25% на китайские товары, пишет агентство Блумберг. Агентство пишет, что мировая промышленность уже чувствует последствия торговых войн.Пундровский отмечает, что на этом фоне инвесторы на рынках боятся рисковать - поэтому и падает спрос на сырье, в том числе на нефть.Грушевенко частично связывает падение нефтяного рынка с большим количеством спекулянтов (из-за чего рынок может падать сильнее, чем на это указывают фундаментальные факторы).Аналитики не видят возможности для серьезного повышения цен на нефть в будущем.В декабре 2018 года крупнейшие страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, а также Россия и другие союзники договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей нефти в сутки.Россия в рамках этой сделки согласилась уменьшить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки. Это решение было принято после резкого падения цен на нефть. Тогда страны ОПЕК смогли поддержать рынок: в последующие месяцы нефть дорожала.По мнению Пундровского, не стоит ждать, чтобы ОПЕК вновь ограничит добычу нефти. По его словам, это уже невыгодно странам входящим в картель, так как Саудовская Аравия и другие страны таким образом отдают свою долю на рынке США, которые уже стали мировым лидером по добыче нефти.Даже резкое падение экспорта нефти из Ирана на фоне санкций со стороны США не привело к росту цен. По предварительным данным от источников агентства Рейтер, в мае экспорт иранской нефти упал в два раза - до 400 тысяч баррелей в сутки."Возможно, ряд участников рынка ожидали более существенного падения поставок, так как США настаивали на снижении экспорта до нуля, когда отменяли ограничения для импортеров иранской нефти с мая", - пишет в своем отчете Игорь Галактионов из "БКС Брокер".Единственным фактором, который может привести к быстрому росту цен на нефть, может стать новый конфликт или обострение ситуации на Ближнем Востоке, полагает Пундровский.В случае военного столкновения США и Ирана в Персидском заливе цены на нефть могут вырасти выше 100 долларов за баррель, цитирует Рейтер Яхью Рахима Сафави, военного советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. bbc.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 111 раз Комментарии