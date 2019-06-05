Lietuvos gelezinkeliai ищет компании для подготовки плана расширения Rail Baltica 🔊 Воспроизвести



Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai готовится к дальнейшей прокладке колеи европейского стандарта Балтийских стран Rail Baltica и ищет подрядчика на модернизацию участка границы от литовско-польской границы до Каунаса, на модернизацию Каунасского железнодорожного узла и надзора за строительством инфраструктуры депо.



В понедельник Lietuvos gelezinkeliai объявила три конкурса проектов этих подготовительных, на них можно подавать заявки до 5 июля.



Победители должны будут выявить оптимальный вариант модернизации уже проложенной линии Rail Baltica от польской границы до Каунаса, провести исследования.



В 2015 году Lietuvos gelezinkeliai примерно за 400 млн евро уже проложила новую европейскую ж/д колею Rail Baltica от Каунаса до границы с Польшей, но этот участок путей еще нужно выпрямить, чтобы поезда могли ходить со скоростью 249 км в час. Сейчас они ходят со скоростью 120 км в час.



Кроме того, будет подготовлен и план модернизации Каунасского железнодорожного узла, необходимых для этого территорий.



Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai готовится к дальнейшей прокладке колеи европейского стандарта Балтийских стран Rail Baltica и ищет подрядчика на модернизацию участка границы от литовско-польской границы до Каунаса, на модернизацию Каунасского железнодорожного узла и надзора за строительством инфраструктуры депо.В понедельник Lietuvos gelezinkeliai объявила три конкурса проектов этих подготовительных, на них можно подавать заявки до 5 июля.Победители должны будут выявить оптимальный вариант модернизации уже проложенной линии Rail Baltica от польской границы до Каунаса, провести исследования.В 2015 году Lietuvos gelezinkeliai примерно за 400 млн евро уже проложила новую европейскую ж/д колею Rail Baltica от Каунаса до границы с Польшей, но этот участок путей еще нужно выпрямить, чтобы поезда могли ходить со скоростью 249 км в час. Сейчас они ходят со скоростью 120 км в час.Кроме того, будет подготовлен и план модернизации Каунасского железнодорожного узла, необходимых для этого территорий.Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. BNS Категории: экономика Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии