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Lietuvos gelezinkeliai ищет компании для подготовки плана расширения Rail Baltica
Литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai готовится к дальнейшей прокладке колеи европейского стандарта Балтийских стран Rail Baltica и ищет подрядчика на модернизацию участка границы от литовско-польской границы до Каунаса, на модернизацию Каунасского железнодорожного узла и надзора за строительством инфраструктуры депо.
В понедельник Lietuvos gelezinkeliai объявила три конкурса проектов этих подготовительных, на них можно подавать заявки до 5 июля.
Победители должны будут выявить оптимальный вариант модернизации уже проложенной линии Rail Baltica от польской границы до Каунаса, провести исследования.
В 2015 году Lietuvos gelezinkeliai примерно за 400 млн евро уже проложила новую европейскую ж/д колею Rail Baltica от Каунаса до границы с Польшей, но этот участок путей еще нужно выпрямить, чтобы поезда могли ходить со скоростью 249 км в час. Сейчас они ходят со скоростью 120 км в час.
Кроме того, будет подготовлен и план модернизации Каунасского железнодорожного узла, необходимых для этого территорий.
Rail Baltica с 2026 года должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.
Категории: экономика
Ключевые слова: финансирование, Rail Baltica, дорога, пути, укладка
География: Литва
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