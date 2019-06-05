Экономика Литвы - ближайшие перспективы 🔊 Воспроизвести



В Вильнюс приедет заместитель руководителя Международного валютного фонда (МВФ) Тао Чжан, он примет участие в мероприятии, посвященном финансовым технологиям (fintech).



Как сообщает Банк Литвы (БЛ, центробанк), Тао Чжан будет вторым по рангу высокопоставленным представителем МВФ, посетившим Вильнюс. В 2013 году он в Вильнюс приезжала глава МВФ Кристин Лагард, а в 1997 году - тогдашний руководитель МВФ Мишель Камдессю.



Т. Чжан представит в Вильнюсе инициативы МВФ и Всемирного банка (ВБ) в области финансовых инноваций.



Представители БЛ, МВФ и Минфина Литвы поделятся в Вильнюсе опытом в области fintech, обсудят, как эффективнее использовать возможности финансовых инноваций и управлять рисками. Такой семинар проводится впервые. В Вильнюс приедет заместитель руководителя Международного валютного фонда (МВФ) Тао Чжан, он примет участие в мероприятии, посвященном финансовым технологиям (fintech).Как сообщает Банк Литвы (БЛ, центробанк), Тао Чжан будет вторым по рангу высокопоставленным представителем МВФ, посетившим Вильнюс. В 2013 году он в Вильнюс приезжала глава МВФ Кристин Лагард, а в 1997 году - тогдашний руководитель МВФ Мишель Камдессю.Т. Чжан представит в Вильнюсе инициативы МВФ и Всемирного банка (ВБ) в области финансовых инноваций.Представители БЛ, МВФ и Минфина Литвы поделятся в Вильнюсе опытом в области fintech, обсудят, как эффективнее использовать возможности финансовых инноваций и управлять рисками. Такой семинар проводится впервые. * * *



На заседании управляющего совета Европейского центробанка (ЕЦБ) в Вильнюсе в среду и четверг могут быть обновлены прогнозы экономики для еврозоны, будут приниматься решения по нормам годовых и других средствах монетарной политики.



"Заседание отличается тем, что на нем уже будут известны новые экономические данные, соответственно могут вноситься коррективы в экономические прогнозы и приниматься решения в области монетарной политики", - сказал BNS председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Витас Василяускас.



Это будет одно из четырех годовых заседаний совета ЕЦБ, на которых обсуждаются новые макроэкономические данные и обновляются прогнозы. Такие заседания проводятся в марте, июне, сентябре и декабре. Управляющий совет ЕЦБ проводит заседания каждые шесть недель, то есть 8 раз в год.



Управляющий совет ЕЦБ, в который входят 19 руководителей центробанков еврозоны, обычно заседают в центральном офисе во Франкфурте, но раз в год проводится выездное заседание в одной из стран-членов еврозоны. В Вильнюсе заседание пройдет впервые, уже проводились заседания в Таллине и Риге.



В заседании в Вильнюсе примет участие завершающий срок полномочий председатель ЕЦБ Марио Драги. Это будет его второй визит в Вильнюс - он приезжал в сентябре 2014 года, когда Литва готовилась к переходу на евро.



Заседание совета ЕЦБ в Вильнюсе состоится 5-6 июня, его решения 6 июня будут обнародованы на пресс-конференции.



* * *



На заседании управляющего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) в Вильнюсе на этой неделе, по всей видимости, не будут приняты важные решения, однако его прогнозы для экономики еврозоны будут важны, говорит экономист банка SEB Тадас Повилаускас.



"Наверное, будут больше акцентировать и смотреть, какие слова будет выбирать ЕЦБ и какими будут обновленные экономические прогнозы, чего ЕЦБ ждет от следующего года. Это будет важно услышать. Но и мы не надеемся, и финансовые прогнозы - они вообще не показывают, что в ближайшие два-три года могут произойти какие-нибудь изменения вверх, если говорить о базовых нормах годовых и тем самым о межбанковских нормах годовых", - сказал Т. Повилаускас, представляя во вторник обозрение экономики Литвы.



Экономист подчеркнул, что рост экономики в Европе неравномерен, так что была бы интересна позиция ЕЦБ на предмет того, какую политику нужно проводить в Литве, которая вместе с соседями демонстрирует рост более интенсивный, чем Западная Европа.



"Рост в Европе неравномерен. Мы видим, что Западная Европа замедляется, а страны центра или восточного крыла еврозоны все еще интенсивно растут. Какую проводить политику, чтобы не допустить перегрева нашей экономики? Как сбалансировать точку зрения? С одной стороны, политика ЕЦБ носит поощряющий характер, однако в нашей стране нужно проводить останавливающую политику. Как это совместить?" - сказал Т. Повилаускас.



По его словам, в США ситуация с базовой нормой годовых иная и уже нынешним летом ожидаются конкретные решения от регулятора - Федеральной резервной системы.



"Наверное, нетрудно понять, что если США снижает базовую ставку годовых, это должен быть серьезно обоснованный и четкий сигнал того, что экономика США замедляется и Федеральный резервный банк боится этого и реагирует на это", - добавил Т. Повилаускас.



* * *



Рост литовской экономики в начале этого года был сравнительно быстрым, однако нельзя игнорировать увеличение числа признаков того, что развитие экономики в крупнейших государствах мира, по крайней мере в течение двух ближайших лет, будет вялым, говорят аналитики банка SEB.



SEB сообщает, что в первом квартале этого года экономика Литвы, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, подросла на 3,8%, но в дальнейшем рост экономика замедлится.



"Мы с осторожностью наблюдаем то, что происходит за пределами Литвы. Мы не драматизируем: и у центробанков, и у властного сектора еще есть "оружие" в плане того, что делать и как опередить события. Но ситуация в мировой экономике ухудшается, мы должны на это реагировать. Давайте проявлять бдительность. По этой причине мы прогнозируем замедление экономического роста во втором полугодии этого года и в следующем году. Разумеется, это обусловит и замедление темпов роста заработной платы", - сказал экономист банка SEB Тадас Повилаускас, представляя во вторник обозрение литовской экономики.



Банк SEB не меняет сделанные в начале мая прогнозы роста экономики Литвы: в этом году ВВП Литвы увеличится на 3,2%, но в следующем году - всего на 2,4%.



"Наш главный сценарий таков, что в ближайшие 1,5 года основные экономики мира будут расти медленнее, однако мы считаем, что вероятность рецессии остается сравнительно невысокой, тем более, что и действия центробанков в настоящее время проактивные, нет перегрева, который совершил бы коренной перелом, вызвал бы спад. Мы считаем, что у нас будет замедление роста, если говорить о США, Китае", - сказал Т. Повилаускас.



Экономисты банка отмечают, что осенью нынешнего года политиков ожидает задача - принять государственный бюджет 2020 года, соответствующий условиям фискальной дисциплины. И хотя правящая коалиция еще в прошлом году утвердила изменения главных налогов в 2020 году, похоже, что в плане выполнения взятых ранее обязательств (особенно перед работниками госсектора) может возникнуть нехватка средств, если не увеличить дефицит бюджета.



* * *



Уровень безработицы в Литве в апреле был ниже среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.



За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,3 проц. пункта, а за месяц - на 0,2 пункта до 5,8%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.



В целом в ЕС уровень безработицы снизился на 0,6 пункта до 6,4%.



В конце апреля в Литве не было работы у 85 тыс. человек. Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет за год снизился на 0,6 пункта до 10,8%, во всем ЕС этот показатель достигал 14,2%.



В Латвии уровень безработицы за год снизился на 1,3 пункта, а за месяц он не изменился и составил 6,4%. Эстония не предоставила Евростату свои новейшие данные. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии