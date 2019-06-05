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Латвия решила дерусифицировать православную церковь

Фото: Ints Kalnins / Reuters


Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам предлагает изменить порядок формирования руководства Латвийской православной церкви (ЛПЦ). Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на Delfi.

В частности, в закон предлагается ввести норму о том, что руководители ЛПЦ должны являться гражданами Латвии, проживающими в стране не менее десяти последних лет. Неграждан, в том числе русских, собираются отстранить от этой работы.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит «укрепить автономию организации и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа». Это, в свою очередь, позволит укрепить государственную и общественную безопасность Латвии.
Вышеупомянутую норму планируется применить в отношении главы церкви, митрополитов, архиепископов, епископов и кандидатов на эти должности. В данный момент лица, занимающие эти должности, назначаются в ЛПЦ Московским патриархом.

Неграждане — жители Латвии, не имеющие ни гражданства республики, ни гражданства других государств. Права этой категории жителей ограничены. Неграждане не имеют избирательных прав, хоть и могут состоять в латвийских партиях. Ограничены они также в профессиональной деятельности: не могут служить в армии, правоохранительных органах, охране тюрем, работать чиновниками, адвокатами и другими. Также существуют ограничения в социальных и экономических правах: в приобретении недвижимости, в подсчете пенсионного стажа и в праве ношения оружия.

По состоянию на 1 января 2019 года, более 220 тысяч русских жителей Латвии, которые являются самым многочисленным национальным меньшинством страны, не имеют статуса латвийских граждан.
lenta.ru
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: церковь, вмешательство, деруссификация
География: Латвия
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добавлена сегодня, 5 июня, 16:00

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