Как его вы назовёте…

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Столичные власти не так давно порадовали горожан доброй вестью.



На сайте Вильнюсского самоуправления www.vilnius.lt так и написано: «Хорошая новость для общественности микрорайона Шнипишкес – между улицами Гедрайчю и Кинту вскоре появится новое общественное пространство, у которого пока ещё нет названия».



Так что у обрадованных горожан появляется редкая возможность и самим что-то назвать в своём собственном городе, а не отдавать это на откуп политически ангажированным градоначальникам.



Правда, и в этот раз горожане могут выбирать, прежде всего, из уже предложенных вариантов. Впрочем, иной вариант теоретически также возможен в графе «Другое».



Как сообщается, в новом сквере будет оборудована площадь для проведения различных мероприятий и даже башня с обзорной площадкой.



Удобная крытая терраса рядом с башней может быть использована для проведения выставок, различных собраний общественности, для ярмарок и других гражданских инициатив.



Эта территория возродится буквально заново: здесь появятся новые пешеходные дорожки, новые детские игровые площадки, появятся газоны, за которыми будет постоянный ход.



Окончательное решение об имянаречении нового сквера примет городской Совет.



Выборы названия нового сквера проходят по этому интернет-адресу:



http://bit.ly/SkveroPavadinimoApklausa. На сайте Вильнюсского самоуправления www.vilnius.lt так и написано: «Хорошая новость для общественности микрорайона Шнипишкес – между улицами Гедрайчю и Кинту вскоре появится новое общественное пространство, у которого пока ещё нет названия».Так что у обрадованных горожан появляется редкая возможность и самим что-то назвать в своём собственном городе, а не отдавать это на откуп политически ангажированным градоначальникам.Правда, и в этот раз горожане могут выбирать, прежде всего, из уже предложенных вариантов. Впрочем, иной вариант теоретически также возможен в графе «Другое».Как сообщается, в новом сквере будет оборудована площадь для проведения различных мероприятий и даже башня с обзорной площадкой.Удобная крытая терраса рядом с башней может быть использована для проведения выставок, различных собраний общественности, для ярмарок и других гражданских инициатив.Эта территория возродится буквально заново: здесь появятся новые пешеходные дорожки, новые детские игровые площадки, появятся газоны, за которыми будет постоянный ход.Окончательное решение об имянаречении нового сквера примет городской Совет.Выборы названия нового сквера проходят по этому интернет-адресу:http://bit.ly/SkveroPavadinimoApklausa. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: сквер, Шнипишкю — статья прочитана 95 раз Комментарии