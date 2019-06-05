Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Президент Федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф заявил, что бизнесмены утратили доверие к правительству канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает



По его словам, представители промышленной сферы "озабочены" будущим Германии, а также судьбой предприятий и предпринимателей, поскольку определить конкретный экономический и политический курс правительства сложно.



"Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов", — сказал Кемпф, выступая на конференции в Берлине.



Он также отметил, что итоги выборов в Европарламент и результаты социологических опросов для обеих "народных партий" — ХДС и СДПГ — "были скорее разрушительными".



Выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. По итогам голосования в Германии христианские демократы (альянс ХДС/ХСС) набрали большинство голосов — 28,9%, на втором месте — партия "Зеленые" с 20,5%. Социал-демократическая партия Германии, которая входит в правительство "большой коалиции" в ФРГ, стала третьей, получив лишь 15,8%. Президент Федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф заявил, что бизнесмены утратили доверие к правительству канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости По его словам, представители промышленной сферы "озабочены" будущим Германии, а также судьбой предприятий и предпринимателей, поскольку определить конкретный экономический и политический курс правительства сложно."Мы ожидаем от "большой коалиции" ответов на глобальные вопросы нашего времени. Мы хотим говорить о том, как мы создадим благосостояние завтра. Вместе этого нам предлагается несмелая работа в мелких политических вопросах, возможно, в надежде на улучшение следующих результатов соцопросов", — сказал Кемпф, выступая на конференции в Берлине.Он также отметил, что итоги выборов в Европарламент и результаты социологических опросов для обеих "народных партий" — ХДС и СДПГ — "были скорее разрушительными".Выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. По итогам голосования в Германии христианские демократы (альянс ХДС/ХСС) набрали большинство голосов — 28,9%, на втором месте — партия "Зеленые" с 20,5%. Социал-демократическая партия Германии, которая входит в правительство "большой коалиции" в ФРГ, стала третьей, получив лишь 15,8%. ria.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, бизнес, недоверие, Меркель — статья прочитана 35 раз Комментарии