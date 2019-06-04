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Обошлось без столпотворения





В конце прошлой недели в Литовском выставочном и конференц-центре «Литэкспо» проходила десятая, юбилейная, международная художественная ярмарка «ART Vilnius».

Перед её открытием организаторы ярмарки обещали посетителям особенные сюрпризы, инсталляции и перформансы. Они также призывали не останавливаться лишь на осмотре произведений искусства, а участвовать в творческих мастерских, общаться с художниками и узнать, что вдохновляет их на пути искусства.

Совет, конечно, интересный: представьте себе Микеланджело, который бы отвечал на вопросы, об источниках его вдохновения.

Скорее всего, он бы заявил, что творец должен выражать себя в своих произведениях.

В этот раз, по информации организаторов, выставку-ярмарку за три дня посетили порядка 20 тысяч зрителей, посмотревших произведения современного искусства, выбранные специалистами 65 художественных галерей из 20 стран мира.
Основная цель «APT Вильнюс» - показать широкую панораму галерей современного искусства, представить лучших художников и их работы, сохраняя высокий художественный уровень.

В рамках ярмарки можно было не только увидеть экспозиции разных галерей, но и посетить различные культурные мероприятия, посвящённые искусству.

Некоторые посетители, к слову, понадеявшись на то, что на юбилейной ярмарке, как и год назад, будет достаточно интерактивных экспонатов, пришли с детьми, но оказалось, что попали они в музей, далеко не всегда понятный не то что ребёнку, но и взрослому.

Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»

Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: ART Vilnius
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добавлена сегодня, 4 июня, 16:20

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