Обошлось без столпотворения

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В конце прошлой недели в Литовском выставочном и конференц-центре «Литэкспо» проходила десятая, юбилейная, международная художественная ярмарка «ART Vilnius».



Перед её открытием организаторы ярмарки обещали посетителям особенные сюрпризы, инсталляции и перформансы. Они также призывали не останавливаться лишь на осмотре произведений искусства, а участвовать в творческих мастерских, общаться с художниками и узнать, что вдохновляет их на пути искусства.



Совет, конечно, интересный: представьте себе Микеланджело, который бы отвечал на вопросы, об источниках его вдохновения.



Скорее всего, он бы заявил, что творец должен выражать себя в своих произведениях.



В этот раз, по информации организаторов, выставку-ярмарку за три дня посетили порядка 20 тысяч зрителей, посмотревших произведения современного искусства, выбранные специалистами 65 художественных галерей из 20 стран мира. Перед её открытием организаторы ярмарки обещали посетителям особенные сюрпризы, инсталляции и перформансы. Они также призывали не останавливаться лишь на осмотре произведений искусства, а участвовать в творческих мастерских, общаться с художниками и узнать, что вдохновляет их на пути искусства.Совет, конечно, интересный: представьте себе Микеланджело, который бы отвечал на вопросы, об источниках его вдохновения.Скорее всего, он бы заявил, что творец должен выражать себя в своих произведениях.В этот раз, по информации организаторов, выставку-ярмарку за три дня посетили порядка 20 тысяч зрителей, посмотревших произведения современного искусства, выбранные специалистами 65 художественных галерей из 20 стран мира.



В рамках ярмарки можно было не только увидеть экспозиции разных галерей, но и посетить различные культурные мероприятия, посвящённые искусству.



Некоторые посетители, к слову, понадеявшись на то, что на юбилейной ярмарке, как и год назад, будет достаточно интерактивных экспонатов, пришли с детьми, но оказалось, что попали они в музей, далеко не всегда понятный не то что ребёнку, но и взрослому.



Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»



Основная цель «APT Вильнюс» - показать широкую панораму галерей современного искусства, представить лучших художников и их работы, сохраняя высокий художественный уровень.В рамках ярмарки можно было не только увидеть экспозиции разных галерей, но и посетить различные культурные мероприятия, посвящённые искусству.Некоторые посетители, к слову, понадеявшись на то, что на юбилейной ярмарке, как и год назад, будет достаточно интерактивных экспонатов, пришли с детьми, но оказалось, что попали они в музей, далеко не всегда понятный не то что ребёнку, но и взрослому. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: ART Vilnius — статья прочитана 116 раз Комментарии