Обошлось без столпотворения

В конце прошлой недели в Литовском выставочном и конференц-центре «Литэкспо» проходила десятая, юбилейная, международная художественная ярмарка «ART Vilnius».
Перед её открытием организаторы ярмарки обещали посетителям особенные сюрпризы, инсталляции и перформансы. Они также призывали не останавливаться лишь на осмотре произведений искусства, а участвовать в творческих мастерских, общаться с художниками и узнать, что вдохновляет их на пути искусства.
Совет, конечно, интересный: представьте себе Микеланджело, который бы отвечал на вопросы, об источниках его вдохновения.
Скорее всего, он бы заявил, что творец должен выражать себя в своих произведениях.
В этот раз, по информации организаторов, выставку-ярмарку за три дня посетили порядка 20 тысяч зрителей, посмотревших произведения современного искусства, выбранные специалистами 65 художественных галерей из 20 стран мира.
Основная цель «APT Вильнюс» - показать широкую панораму галерей современного искусства, представить лучших художников и их работы, сохраняя высокий художественный уровень.
В рамках ярмарки можно было не только увидеть экспозиции разных галерей, но и посетить различные культурные мероприятия, посвящённые искусству.
Некоторые посетители, к слову, понадеявшись на то, что на юбилейной ярмарке, как и год назад, будет достаточно интерактивных экспонатов, пришли с детьми, но оказалось, что попали они в музей, далеко не всегда понятный не то что ребёнку, но и взрослому.
Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»
В рамках ярмарки можно было не только увидеть экспозиции разных галерей, но и посетить различные культурные мероприятия, посвящённые искусству.
Некоторые посетители, к слову, понадеявшись на то, что на юбилейной ярмарке, как и год назад, будет достаточно интерактивных экспонатов, пришли с детьми, но оказалось, что попали они в музей, далеко не всегда понятный не то что ребёнку, но и взрослому.
Фоторепортаж Виктора Грецкаса, «Обзор»
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: ART Vilnius