Глава ДГБ Литвы говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента 🔊 Воспроизвести Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис



Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства России в президентские выборы.



"Нет, не зафиксировали (вмешательства России)", - сказал журналистам директор ДГБ после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой во вторник.



Разведка в прошлом году предупредила, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибернетических операций.



"Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было и слава богу", - сказал Д. Яунишкис.



Шеф безопасности сказал, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Беларуси, Китая, терроризм или миграцию.



Он утверждал, что обсуждал с Г. Науседой вопросы общего характера, так как у него еще нет разрешения на доступ к засекреченной информации.



"Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - сказал директор ДГБ.



Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает в июне 2020 года. Он сказал, что еще не обсуждал с избранным президентом возможность остаться на второй срок полномочий. Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства России в президентские выборы."Нет, не зафиксировали (вмешательства России)", - сказал журналистам директор ДГБ после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой во вторник.Разведка в прошлом году предупредила, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибернетических операций."Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было и слава богу", - сказал Д. Яунишкис.Шеф безопасности сказал, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Беларуси, Китая, терроризм или миграцию.Он утверждал, что обсуждал с Г. Науседой вопросы общего характера, так как у него еще нет разрешения на доступ к засекреченной информации."Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - сказал директор ДГБ.Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает в июне 2020 года. Он сказал, что еще не обсуждал с избранным президентом возможность остаться на второй срок полномочий. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, президент, выборы, вмешательство География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии