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Глава ДГБ Литвы говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента

Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис


Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства России в президентские выборы.

"Нет, не зафиксировали (вмешательства России)", - сказал журналистам директор ДГБ после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой во вторник.

Разведка в прошлом году предупредила, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибернетических операций.

"Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было и слава богу", - сказал Д. Яунишкис.

Шеф безопасности сказал, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Беларуси, Китая, терроризм или миграцию.

Он утверждал, что обсуждал с Г. Науседой вопросы общего характера, так как у него еще нет разрешения на доступ к засекреченной информации.

"Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - сказал директор ДГБ.

Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает в июне 2020 года. Он сказал, что еще не обсуждал с избранным президентом возможность остаться на второй срок полномочий.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, президент, выборы, вмешательство
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 15:34

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