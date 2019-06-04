V Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске - более 600 спортсменов из 60 стран мира 🔊 Воспроизвести 31 мая в Ханты-Мансийске были торжественно открыты V Всемирные игры юных соотечественников. В этом году в соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 60 стран СНГ, Европы, Азии и Америки, сообщает Россотрудничество.











Россотрудничество выступает соорганизатором Всемирных игр наряду с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Всероссийской федерацией школьного спорта. Отбор участников традиционно проходил на базе представительств Россотрудничества – российских центров науки и культуры.



По оценкам организаторов и многочисленным положительным откликам участников Всемирные игры соотечественников — один из самых успешных на данный момент проектов, направленный на сохранение русского языка и русской культуры среди молодежи. Об этом свидетельствует постоянно расширяющаяся география стран-участниц: в 2015 году – 33 государства ближнего и дальнего зарубежья, а в этом число стран составит 60. Россотрудничество выступает соорганизатором Всемирных игр наряду с Министерством спорта Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Всероссийской федерацией школьного спорта. Отбор участников традиционно проходил на базе представительств Россотрудничества – российских центров науки и культуры.По оценкам организаторов и многочисленным положительным откликам участников Всемирные игры соотечественников — один из самых успешных на данный момент проектов, направленный на сохранение русского языка и русской культуры среди молодежи. Об этом свидетельствует постоянно расширяющаяся география стран-участниц: в 2015 году – 33 государства ближнего и дальнего зарубежья, а в этом число стран составит 60. Как отметили в Россотрудничестве, «спортивная дипломатия является одним из важнейших направлений гуманитарного сотрудничества, которое объединяет не только самих спортсменов из разных стран, со всех континентов, но и всех людей, кто любит спорт, кто выступает за любые возможности развития международного гуманитарного диалога». Всемирные игры дают детям соотечественников возможность пообщаться со своими сверстниками из других стран, найти новых друзей, культурно обогатиться.



В течение недели юным соотечественникам представится возможность проявить свое мастерство в 6 популярных видах спорта: баскетбол 3×3, мини-футбол, волейбол, шахматы, настольный теннис и плавание.



Помимо участников соревнований в качестве почетных гостей в столицу Югры приехали выдающиеся спортсмены прошлых лет: трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.



Юные спортсмены станут участниками обширной культурно-образовательной программы. Так, для совершенствования владения русским языком, знакомства с русской культурой и литературой в конце каждого дня соревнований пройдет интерактивная образовательно-просветительская программа с представителями международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире». Соотечественники проверят свои знания русской культуры, литературы, истории, географии и русского языка в рамках интеллектуальной игры «Диалоги на русском языке».



В рамках деловой программы V Всемирных игр юных соотечественников почетные гости и руководители делегаций примут участие в работе V Международной конференции «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды», которая состоится 1 – 2 июня. Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Ханты-Мансийск, V Всемирные игры юных соотечественников — статья прочитана 120 раз Комментарии