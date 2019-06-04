Прокуратура Литвы добивается ужесточения наказания В. Титова 🔊 Воспроизвести Вячеслав Титов, депутат горсовета Клайпеды



Клайпедская окружная прокуратура обжаловала решение суда в отношении политика портового города Вячеслава Титова, стремясь ужесточить его наказание.



Прокурор Симонас Гянис считает, что политик, признанный виновным в деле об оскорблении памяти литовского партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, получил слишком легкое наказание и необоснованно был оправдан по обвинениям в подстрекательстве против определенного народа, расы, религиозной или этнической группы.



Он стремится к ужесточению наказания.



По словам С. Гяниса, В. Титов систематически и сознательно распространял информацию в социальных сетях и на российских интернет-сайтах.



"Эти и другие предумышленные действия подсудимого следует трактовать, как представляющие угрозу национальной безопасности и особо опасные", – говорит прокурор. Клайпедская окружная прокуратура обжаловала решение суда в отношении политика портового города Вячеслава Титова, стремясь ужесточить его наказание.Прокурор Симонас Гянис считает, что политик, признанный виновным в деле об оскорблении памяти литовского партизанского командира Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, получил слишком легкое наказание и необоснованно был оправдан по обвинениям в подстрекательстве против определенного народа, расы, религиозной или этнической группы.Он стремится к ужесточению наказания.По словам С. Гяниса, В. Титов систематически и сознательно распространял информацию в социальных сетях и на российских интернет-сайтах."Эти и другие предумышленные действия подсудимого следует трактовать, как представляющие угрозу национальной безопасности и особо опасные", – говорит прокурор. Прокурор просит признать В. Титова виновным по всем трем инкриминируемым ему статьям Уголовного кодекса и наказать его лишением свободы сроком на 1 год и 8 месяцев, с возможностью отложить срок исполнения наказания и обязать извиниться перед пострадавшими.



Такого же наказания прокурор добивался в Клайпедском окружном суде и в суде первой инстанции, однако 14 мая суд решил наказать бывшего члена Клайпедского горсовета денежным штрафом в размере 12 тыс. евро.



В. Титову были предъявлены обвинения в оскорблении памяти умершего, подстрекательстве в отношении группы людей, публичном одобреним советских преступлений или их отрицании.



Расследование началось в июле прошлого года, когда В. Титов во время дискуссии об увековечивании памяти А. Раманаускаса-Ванагаса заявил, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью было убито 8 тысяч мирных жителей, а он сам лично выносил смертные приговоры.



В. Титов вину отрицал и утверждал, что его преследуют за мнение.



Он утверждал, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда, однако историки подчеркивают, что это политическое сфабрикованное дело, а при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей - КГБ.



Ранее Главный административный суд Литвы объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу члена городского совета.



Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета, но снова был избран в горсовет Клайпеды на муниципальных выборах в марте.



В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно он удостоен высших государственных наград.



А. Раманаускас после войны возглавлял вооруженное сопротивление литовцев советской оккупации. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: партизаны, суд, скандал, депутат, Титов География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии