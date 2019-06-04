Димаш сделал фанатам сразу два подарка! 🔊 Воспроизвести Димаш Кудайберген на концерте







В честь своего дня рождения популярный певец Димаш сделал своим фанатам сразу два подарка: объявил о дате выхода первого сольного альбом (14-го июня) и запустил свой официальный сайт.



Об этом редакцию "Обзора" проинформировала пресс-служба певца персональным письмом. Главная причина такого внимательного отношения пресс-службы казахстанского исполнителя, популярного уже во многих странах мира, - это то, что опубликованная на нашем сайте статья автора "Обзора" Геннадия Андреева о Димаше давно уже стала



Открытие вебсайта Димаша — это важный шаг для команды DQ. Теперь здесь можно узнать самые свежие новости о Димаше и его планах, посмотреть афишу ближайших выступлений и связаться с командой по разным вопросам — от организации концертов и фан-встреч до благотворительных акций. Об этом редакцию "Обзора" проинформировала пресс-служба певца персональным письмом. Главная причина такого внимательного отношения пресс-службы казахстанского исполнителя, популярного уже во многих странах мира, - это то, что опубликованная на нашем сайте статья автора "Обзора" Геннадия Андреева о Димаше давно уже стала своеобразным фан-клубом певца : ее уже прочитали более 16 тысяч раз.Открытие вебсайта Димаша — это важный шаг для команды DQ. Теперь здесь можно узнать самые свежие новости о Димаше и его планах, посмотреть афишу ближайших выступлений и связаться с командой по разным вопросам — от организации концертов и фан-встреч до благотворительных акций. Несмотря на длительную подготовительную работу, запуск сайта — это только начало в его развитии. Сайт будет постоянно обновляться и дополняться как командой Димаша, так и при поддержке его любимых фанатов.



В ближайшее время запланирован запуск, как минимум, двух разделов. Важной частью сайта станет раздел для фанатов, где "Dears" смогут поделиться своим творчеством, впечатлениями и планами.



Не менее важным этапом в развитии сайта станет открытие раздела о Казахстане - в этом разделе Димаш хочет рассказать и показать фанатам из других стран, насколько прекрасна его Родина, какие красивые места она таит и как разнообразна природа и культура Казахстана. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Димаш — статья прочитана 80 раз Комментарии