Зеленский обсудит «стратегию возвращения Крыма» с ЕС и НАТО 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости



Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО «стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма». Такое заявление сделала в понедельник, 3 июня, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале «1+1», сообщает



«Не думайте, что эта администрация забыла о Крыме. Ведутся постоянные консультации», — отметила Мендель.



По ее словам, команда Зеленского стремится быть прозрачной, однако в настоящий момент говорить о каких-либо решениях, которые «могут быть очень чувствительными», она не хочет. Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО «стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма». Такое заявление сделала в понедельник, 3 июня, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале «1+1», сообщает ИЗВЕСТИЯ «Не думайте, что эта администрация забыла о Крыме. Ведутся постоянные консультации», — отметила Мендель.По ее словам, команда Зеленского стремится быть прозрачной, однако в настоящий момент говорить о каких-либо решениях, которые «могут быть очень чувствительными», она не хочет. «Крым — это Украина», — заключила пресс-секретарь.



Глава украинского государства отправится в Брюссель во вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.



31 мая Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюз сохранит санкции в отношении России до тех пор, пока украинские территории не будут полностью возвращены.



Крым вошел в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей оккупированной территорией. iz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, ЕС, Крым, Зеленский География: Украина — статья прочитана 100 раз Комментарии