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Зеленский обсудит «стратегию возвращения Крыма» с ЕС и НАТО

Фото: РИА Новости


Украинский лидер Владимир Зеленский во время визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО «стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма». Такое заявление сделала в понедельник, 3 июня, пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на канале «1+1», сообщает ИЗВЕСТИЯ.

«Не думайте, что эта администрация забыла о Крыме. Ведутся постоянные консультации», — отметила Мендель.

По ее словам, команда Зеленского стремится быть прозрачной, однако в настоящий момент говорить о каких-либо решениях, которые «могут быть очень чувствительными», она не хочет.
«Крым — это Украина», — заключила пресс-секретарь.

Глава украинского государства отправится в Брюссель во вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.

31 мая Владимир Зеленский выразил надежду, что Евросоюз сохранит санкции в отношении России до тех пор, пока украинские территории не будут полностью возвращены.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей оккупированной территорией.
iz.ru
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: нато, ЕС, Крым, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 4 июня, 17:00

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