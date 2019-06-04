В Тель-Авиве перед гей-прайдом вместо флагов ЛГБТ повесили флаги Литвы 🔊 Воспроизвести В Израиле перед гей-прайдом спутали флаги / Facebook - ynet



В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы, сообщает



Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.



В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы, сообщает УНИАН Тред об инциденте появился на популярном развлекательном ресурсе Reddit. О нем также сообщили в Facebook израильского издания Ynet.



По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.







В знак оправдания перед политическим оппонентом, сенатором Антонио Трильянесу, которому Дутерте приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, президент рассказал и о своих тайнах прошлого.



По его словам, он чувствовал себя "немного геем", когда был женат на Элизабет Циммерман, с которой развелся в 2000 году. По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью. "Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины... Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - отметил он. Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее. Отметим, с 9 по 15 июня в Тель-Авиве будет проходить Tel Aviv Pride Week – крупнейший ЛГБТ-ивент в регионе. Проведение гей-парада намечено на 14 июня. Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что раньше был "немного геем", но затем "вылечился" от гомосексуальности.По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью.В знак оправдания перед политическим оппонентом, сенатором Антонио Трильянесу, которому Дутерте приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию, президент рассказал и о своих тайнах прошлого.По его словам, он чувствовал себя "немного геем", когда был женат на Элизабет Циммерман, с которой развелся в 2000 году. По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он "вылечился", когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью. "Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины... Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин", - отметил он. Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее. unian.net Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Литва, скандал, пропаганда, марш, ЛГБТ, флаг — статья прочитана 212 раз Комментарии