Избранный президент Литвы рассказал о ближайших планах дополнено 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис должен остаться на своей должности после инаугурации, но не исключает и других вариантов.



"Я считаю, что (С. Сквярнялис) должен взять ответственность за оставшиеся полтора года", – сказал журналистам Г. Науседа.



Г. Науседа утверждает, что его приоритетом будет стабильность правительства.



"Я очень надеюсь, что он и сам приложит усилия для того, чтобы остаться на посту главы правительства. Однако, если сложится иная ситуация, я буду склонен считать, что слишком мало желания работать, или много каких-то иных целей, которые могут определить то, что правительство будет временным или нестабильным, несомненно, я не смогу одобрить такое правительство или премьера", – сказал избранный президент. Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис должен остаться на своей должности после инаугурации, но не исключает и других вариантов."Я считаю, что (С. Сквярнялис) должен взять ответственность за оставшиеся полтора года", – сказал журналистам Г. Науседа.Г. Науседа утверждает, что его приоритетом будет стабильность правительства."Я очень надеюсь, что он и сам приложит усилия для того, чтобы остаться на посту главы правительства. Однако, если сложится иная ситуация, я буду склонен считать, что слишком мало желания работать, или много каких-то иных целей, которые могут определить то, что правительство будет временным или нестабильным, несомненно, я не смогу одобрить такое правительство или премьера", – сказал избранный президент. "Незаменимых людей не бывает, и в Литве точно можно найти и других кандидатов на позицию премьера, однако первый вариант, первый выбор будет заключаться в том, что бы это правительство продолжило работу, которую начало, и чтобы оно реализовало данные обещания", – сказал Г. Науседа.



Избранный президент также сказал, что будет активно участвовать в выборе министров и требовать от кандидатов должной квалификации.



В данный момент правящие "аграрии" ведут переговоры с социал-трудовиками и партией "Порядок и справедливость", а также с представителями фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



С. Сквярнялис ранее сказал, что покинет премьерский пост, если не пройдет во второй тур президентских выборов, но в последнее время стал говорить о том, что может остаться во главе Кабмина.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа заявил, что встретится с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом и лидерами Литовской социал-демократической трудовой партии.



Представитель по связям с общественностью будущего главы государства Айстис Забараускас подтвердил BNS, что встреча с Д. Яунишкисом состоится в 13 часов.



Он отметил, что избранный президент встретится с председателем партии "социал-трудовиков" Гядиминасом Киркиласом и главой их фракции всейме Аудрюсом Палёнисом в 14 часов.



Партия, в которой в сейме 11 представителей, принимает участие в формировании правящего большинства с Литовским союзом крестьян и "зеленых", а также с партией "Порядок и справедливость".



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сообщил, что переселится в охраняемую резиденцию в Турнишкес из своего дома на окраине Вильнюса (в Павильнисе).



По словам Г. Науседы, для обеспечения безопасности в его доме под Пучкорским ландшафтным заповедником потребовалось бы слишком много инвестиций, и, невзирая на это, невозможно гарантировать достаточный уровень безопасности.



"Я признаю, что готов переселиться в Турнишкес", – сказал он.



Г. Науседа также добавил, что не хочет создавать неудобства для посетителей Пучкорского заповедника.



"Я действительно бы не хотел создавать людям ряд неудобств в связи с тем, что там будут ходить люди, которые больше связаны с охраной, чем с природой, а вторая причина - там появятся элементы инфраструктуры, которые бы вряд ли украсили это уникальное место Вильнюса", – сказал избранный президент.



Г. Науседа займет президентский пост после инаугурации 12 июля.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что будет поддерживать диалог с Республикой Беларусь, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.



"Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы был независимый, самостоятельный и экономически способный партнер у нашей восточной границы, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Белоруссией", – сказал Г. Науседа журналистам во вторник.



По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог "на самом высшем уровне, или на уровне министров".



"Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать", – утверждает он.



Риторика Г. Науседы в этом вопросе несколько отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава государства не одобряла диалог с Белоруссией на высшем уровне в связи со связями последней с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что объемная финансовая помощь в последние дни кампании помогла ему избежать крупных долгов.



"Я убежден, что те деньги, которые пришли на наш избирательный счет в последние дни ничем не хуже, тех, которые поступили в первые дни", – сказал Г. Науседа журналистам.



"Самое важное, что это поможет нам избежать значительных долгов", – добавил он.



Кандидаты могли собирать средства до 24 мая, пятницы.



В последние три дня Г. Науседа собрал более 70 тыс. евро.



В целом за свою избирательную кампанию президент получил 290 тыс. евро помощи, основную часть средств выделили предприниматели.



Г. Науседа сказал, что точные расходы и полученные средства кампании еще подсчитываются.



"С теми ограниченным, по сравнению с моими конкурентами, доходами, мы действительно сделали много. (...)Я точно могу заверить, что моя команда работала очень ответственно и старалась как можно более эффективно использовать средства, которыми мы располагали", – сказал будущий глава государства.



Во втором туре президентских выборов он набрал 65,68% голосов. За бывшую министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните голосовали 33,04% избирателей.



Г. Науседа приступит к президентским обязанностям после инаугурации 12 июля.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет сразу активно участвовать в формировании государственного бюджета.



"Я бы хотел быть тем президентом, который подключается не в заключительных стадиях рассмотрения бюджета, а все же активно участвует со своей командой в самом начале", – сказал Г. Науседа журналистам по вторник.



Он отметил, что на минувшей неделе обсуждал этот вопрос с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.



"Я конечно, как экономист, не смогу, и не хочу остаться, не имею права быть в стороне от этого очень важного закона и мы точно будем активными, выдвигая свои предложения и обсуждая те решения, которые наметило правительство", – сказал избранный президент.



Подготовка годового государственного бюджета идет с весны, правительство выносит его на рассмотрение осенью, а сейм обычно утверждает в декабре.



Г. Науседа обещал, что потребует от правительства выдвинуть финансово стабильный бюджет, однако он должен содержать меры по сокращению социального отчуждения и повышения благосостояния.



"Сегодня экономическая ситуация позволяет это сделать, но нужны и по-настоящему тонкие, мудрые решения", – сказал будущий глава государства.



Он поддерживает идею переноса даты выборов на весну, чтобы новое правительство сразу смогло начинать готовить госбюджет.



Экономист сказал, что обсуждал этот вопрос с лидерами нескольких партий и пообещал, что вернется к нему. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: интервью, президент, Науседа География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии