Павел Крусанов: Пора говорить о великом человеке. Сегодня его время 🔊 Воспроизвести







Павел Крусанов - лицо петербургской литературы, один из самых оригинальных и талантливых русских писателей современности. Многие критики отмечают мифологическую составляющую его произведений, внимание к истории, точность и узнаваемую фактурность описаний, метафоричность языка. Недавно по приглашению медиаклуба "Формат-А3" он побывал в Вильнюсе и принял участие в публичной встрече на тему "Вечные вопросы русской литературы: вчера, сегодня, завтра".



Павел Крусанов окончил Ленинградский педагогический институт им. А. Герцена по специальности "география и биология". В первой половине 1980-х - активный представитель музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба, участник группы "Абзац". В те же годы участвовал в выпуске литературного самиздатского журнала "Гастрономическая суббота". Павел Крусанов - лицо петербургской литературы, один из самых оригинальных и талантливых русских писателей современности. Многие критики отмечают мифологическую составляющую его произведений, внимание к истории, точность и узнаваемую фактурность описаний, метафоричность языка. Недавно по приглашению медиаклуба "Формат-А3" он побывал в Вильнюсе и принял участие в публичной встрече на тему "Вечные вопросы русской литературы: вчера, сегодня, завтра".Павел Крусанов окончил Ленинградский педагогический институт им. А. Герцена по специальности "география и биология". В первой половине 1980-х - активный представитель музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба, участник группы "Абзац". В те же годы участвовал в выпуске литературного самиздатского журнала "Гастрономическая суббота".



Лауреат премии журнала "Октябрь", финалист премий "Национальный бестселлер", "АБС-премия" и "Северная Пальмира". Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 1992 года.



Поворотный момент в творческой биографии Павла Крусанова — выход в 2000 году романа "Укус ангела". Книга принесла писателю всероссийскую славу. Здесь в полной мере проявились особенности его оригинального литературного метода, которому до сих пор не придумано точного определения. Его называют то "магическим реализмом", то "интеллектуальным "фэнтези", то "альтернативной историей", то "неомифологизмом". В том же ключе выдержаны и последующие книги писателя, прежде всего знаменитые романы "Американская дырка" и "Бом-бом".











"Я искал реализации разными путями: занимался музыкой, играл в музыкальных коллективах, был членом Ленинградского рок-клуба, писал тексты песен. Но меня это не удовлетворяло, потому что за все всегда хотелось отвечать самому на все сто процентов. В музыкальном коллективе я не мог отвечать за других людей, если они не очень правильно провели вчерашний день, а сегодня как-то плохо попадают в ноты. От музыки я постепенно шел к литературе именно потому, что мне хотелось высшей меры ответственности за то, что делаю. В литературе за все написанные буквы отвечаешь только сам", - о своем решении стать писателем рассказал писатель из Санкт-Петербурга.



Главной приметой литературной актуальности Павел Крусанов считает преодоление постмодернизма. По его мнению, писатель не должен заменять пророка и проповедника, он всего лишь живописатель действительности со своим углом зрения на нее.



Павел Крусанов рассказал, что в первых текстах ему были интересны не просто человеческие отношения.



"Фактически, психология меня никогда не интересовала, меня интересовала мифология. Я прекрасно понимал, что реализму лет 250 от силы. Грубо говоря, эта ветвь мировой литературы узурпировала первородство и выглядит сегодня как столбовая автомагистраль. Но две тысячи лет литература черпала совсем из другого источника - из мифологии. И моей попыткой было делать неомифологические тексты, а там, где мифология, там психологии нет места", - считает русский писатель.











"В современной русской литературе не хватает темы героизма. Пора говорить о великом человеке, хочу видеть великого человека. Сегодня его время. Хватит уже о маленьком человеке - надоел, пропеты ему лебединые песни классиками прошлого", - отметил Павел Крусанов.



Писатель из Санкт-Петербурга считает, что Нобелевская премия в области литературы полностью себя дискредитировала: "Эта премия сильно политизирована, нобелевский комитет сам признал неправильности своего выбора. Это самая неубедительная премия".







Из российских премий Павел Крусанов отметил "Национальный бестселлер": На мой взгляд, самой авторитетной на данный момент премией стала премия "Национальный бестселлер". Она абсолютно открыта, прозрачна и непредсказуема, так как на последнем этапе судят финалистов не профессионалы от литературы, а, можно сказать, рядовые читатели, вроде модельера Юдашкина, какого-нибудь банкира и телеведущего. То есть и "Нацбест", конечно, несовершенен, однако здесь достоинства явно перевешивают недостатки".



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Писать книги начал в конце 80-х годов. Дебютная книга, повесть "Где венку не лечь", позже переделанная в роман-притчу "Ночь внутри", увидела свет в 1990 году. Затем появился сборник "Одна танцую". В 1995 году вышли "Знаки отличия", ознаменовавшие переход к постмодернизму. Еще через два года — "Рунопевец", созданный по мотивам карело-финского эпоса "Калевала".Лауреат премии журнала "Октябрь", финалист премий "Национальный бестселлер", "АБС-премия" и "Северная Пальмира". Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 1992 года.Поворотный момент в творческой биографии Павла Крусанова — выход в 2000 году романа "Укус ангела". Книга принесла писателю всероссийскую славу. Здесь в полной мере проявились особенности его оригинального литературного метода, которому до сих пор не придумано точного определения. Его называют то "магическим реализмом", то "интеллектуальным "фэнтези", то "альтернативной историей", то "неомифологизмом". В том же ключе выдержаны и последующие книги писателя, прежде всего знаменитые романы "Американская дырка" и "Бом-бом"."Я искал реализации разными путями: занимался музыкой, играл в музыкальных коллективах, был членом Ленинградского рок-клуба, писал тексты песен. Но меня это не удовлетворяло, потому что за все всегда хотелось отвечать самому на все сто процентов. В музыкальном коллективе я не мог отвечать за других людей, если они не очень правильно провели вчерашний день, а сегодня как-то плохо попадают в ноты. От музыки я постепенно шел к литературе именно потому, что мне хотелось высшей меры ответственности за то, что делаю. В литературе за все написанные буквы отвечаешь только сам", - о своем решении стать писателем рассказал писатель из Санкт-Петербурга.Главной приметой литературной актуальности Павел Крусанов считает преодоление постмодернизма. По его мнению, писатель не должен заменять пророка и проповедника, он всего лишь живописатель действительности со своим углом зрения на нее.Павел Крусанов рассказал, что в первых текстах ему были интересны не просто человеческие отношения."Фактически, психология меня никогда не интересовала, меня интересовала мифология. Я прекрасно понимал, что реализму лет 250 от силы. Грубо говоря, эта ветвь мировой литературы узурпировала первородство и выглядит сегодня как столбовая автомагистраль. Но две тысячи лет литература черпала совсем из другого источника - из мифологии. И моей попыткой было делать неомифологические тексты, а там, где мифология, там психологии нет места", - считает русский писатель."В современной русской литературе не хватает темы героизма. Пора говорить о великом человеке, хочу видеть великого человека. Сегодня его время. Хватит уже о маленьком человеке - надоел, пропеты ему лебединые песни классиками прошлого", - отметил Павел Крусанов.Писатель из Санкт-Петербурга считает, что Нобелевская премия в области литературы полностью себя дискредитировала: "Эта премия сильно политизирована, нобелевский комитет сам признал неправильности своего выбора. Это самая неубедительная премия".Из российских премий Павел Крусанов отметил "Национальный бестселлер": На мой взгляд, самой авторитетной на данный момент премией стала премия "Национальный бестселлер". Она абсолютно открыта, прозрачна и непредсказуема, так как на последнем этапе судят финалистов не профессионалы от литературы, а, можно сказать, рядовые читатели, вроде модельера Юдашкина, какого-нибудь банкира и телеведущего. То есть и "Нацбест", конечно, несовершенен, однако здесь достоинства явно перевешивают недостатки". Даля БАРТУЛИТЕ , специально для «Обзора» Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: медиаклуб, "Формат-А3", Павел Крусанов — статья прочитана 80 раз Комментарии