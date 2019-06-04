Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с Россией 🔊 Воспроизвести Майк Помпео



Госсекретарь заявил, что в случае конфликта Москва использует любые инструменты, чтобы не допустить принятия в Европе решений, не отвечающих интересам России, сообщает



Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их «энергетическая база не была связана с Россией».



Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода «Северный поток – 2» под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.



«Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы – энергетической базы, не связанной с Россией», – заявил Помпео голландскому телеканалу. Госсекретарь заявил, что в случае конфликта Москва использует любые инструменты, чтобы не допустить принятия в Европе решений, не отвечающих интересам России, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их «энергетическая база не была связана с Россией».Заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода «Северный поток – 2» под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.«Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы – энергетической базы, не связанной с Россией», – заявил Помпео голландскому телеканалу. «Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России, – отметил госсекретарь США. – Мы надеемся, что Европа поймет это правильно».



При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте.



Помпео также заявил, что Нидерланды могут рассчитывать на поддержку США в их усилиях по привлечению к ответственности лиц, виновных в крушении самолета малазийской авиакомпании на востоке Украины в 2014 году.



«Сегодня у нас была возможность обсудить с министром иностранных дел этот вопрос и работу, которая ведется, чтобы привлечь к ответственности россиян, виновных в том, что произошло, в этой ужасной трагедии, – сказал Помпео. – Нидерланды могут рассчитывать на то, что США будут и дальше поддерживать их в этих усилиях».



На вопрос о том, сотрудничает ли Россия со следствием в достаточной мере, госсекретарь ответил: «Нет, они должны делать больше».



«Россия должна объяснить, что там произошло, и я думаю, что этот процесс сейчас идет, – продолжил он. – Надеюсь, Россия поймет, что в ее интересах объяснить, что произошло в этой ужасной гибели людей».



Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над территорией, подконтрольной пророссийским сепаратистам на востоке Украины. Все 298 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.



Около двух третей из них были гражданами Нидерландов.



В мае 2018 года власти Нидерландов и Австралии возложили ответственность за катастрофу на Россию после того, как следователи отследили ракетную установку «Бук», с помощью которой, по их словам, был сбит самолет, до 53-й зенитной ракетной бригады, базирующейся под Курском.



Тогда президент России Владимир Путин заявил, что самолет не был сбит российской ракетой.



Австралия заявила, что будет добиваться финансовой компенсации неуказанного размера для семей своих 38 погибших граждан.



Помпео подтвердил приверженность США НАТО и призвал европейские страны вносить справедливый вклад в коллективную оборону.



«Мы считаем НАТО важным, – сказал он. – Мы считаем, что НАТО имеет значение. Мы считаем, что НАТО является успешным. Именно поэтому мы вкладываем более 3 процентов нашего ВВП в оборону, и часть этих средств очень сильно ориентирована на защиту людей здесь, в Европе. Поэтому мы надеемся, что все страны, которые входят в НАТО, поступят правильно и будут делать то, что будет защищать их народы». golos-ameriki.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, призыв, энергетика, Помпео — статья прочитана 103 раза Комментарии