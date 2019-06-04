«Пуля в лоб»: в Киеве требуют отставки главы МВД 🔊 Воспроизвести



В Киеве под зданием МВД прошел митинг, участники которого потребовали от министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку. Активисты возмущены, что глава ведомства до сих пор не сделал никакого заявления после смерти пятилетнего мальчика, которого застрелили в голову пьяные полицейские. Митингующие также потребовали жестко наказать виновных, сообщает



В Киеве рядом с зданием министерства внутренних дел Украины возмущенные активисты устроили митинг и потребовали наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий. Кроме того, участники акции потребовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В Киеве под зданием МВД прошел митинг, участники которого потребовали от министра внутренних дел Арсена Авакова уйти в отставку. Активисты возмущены, что глава ведомства до сих пор не сделал никакого заявления после смерти пятилетнего мальчика, которого застрелили в голову пьяные полицейские. Митингующие также потребовали жестко наказать виновных, сообщает ГАЗЕТА В Киеве рядом с зданием министерства внутренних дел Украины возмущенные активисты устроили митинг и потребовали наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий. Кроме того, участники акции потребовали отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как сообщает «Украинская правда», сначала у здания министерства собрались около 100 митингующих и более десятка журналистов. Со временем количество участников увеличилось до 150 человек. Активисты собирали людей через социальные сети.



«В 21:30 сегодня неравнодушные соберутся под стенами МВД на Богомольца, 10! Чтобы дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, как и облегчить ответственность убийц... Приходите!», — написала в фейсбуке народный депутат Елена Сотник.



Участники митинга включили песню «Спи маленький казачок», выкрикивали: «Авакова в отставку» и «Рядовые убивают, Аваков покрывает».



Позже активисты стали жечь фаеры. Организаторы митинга призвали всех неравнодушных следить за анонсами в соцсетях, чтобы не пропустить следующие собрания.



31 мая в Переяслав-Хмельницком под Киевом полицейские подстрелили пятилетнего мальчика рядом с жилыми зданиями. Правоохранители во время отдыха употребляли спиртные напитки и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. В это время пострадавший мальчик гулял в том же месте с другими детьми.



По словам очевидцев, родители нашли своего сына на улице с разбитой головой и сначала подумали, что ребенок ударился головой о бордюр. Врачи поставили пострадавшему предварительный диагноз «открытая черепно-мозговая травма». В травматологическом отделении Переяслав-Хмельницкой центральной районной больницы у мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее за собой перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Малыша срочно прооперировали, несколько дней он находился в очень тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания.



3 июня мальчик скончался в больнице. После смерти ребенка Киевская областная прокуратура изменила статью уголовного производства с умышленного нанесения тяжких телесных повреждений на умышленное убийство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



После сообщений о том, что пятилетний ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы, местные полицейские заявили, что ребенок сам упал на асфальт. Однако после того, как медики диагностировали у пострадавшего огнестрельное ранение головы, правоохранители снова осмотрели место инцидента и обнаружили там гильзы от патронов, стаканчики и банки.



Подозреваемые — старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько — задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Ранее в МВД Украины сообщили, что они не «способствуют следствию». Кроме того, ведомство отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции и решает вопрос об их дальнейшей работе в правоохранительных органах.



«Прежде всего хочу выразить глубокое соболезнование родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то же время, как руководитель Национальной полиции – уверяю, что мы максимально будем содействовать расследованию этой трагедии.



Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на самое жесткое наказание для виновных», – заявил глава Национальной полиции Сергей Князев.



Между тем некоторых украинцев возмутило поведение министра Арсена Авакова, который не извинился за подчиненных и до сих пор не сделал никакого заявления по факту убийства мальчика полицейскими. В связи с этим в соцсетях люди стали предполагать, что власти и правоохранители намерены замять дело об убийстве ребенка. Однако президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные будут строго наказаны.



«Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких [погибшего]. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком», — написал глава государства в фейсбуке. gazeta.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: отставка, митинг, убийство, Аваков География: Украина, Киев — статья прочитана 83 раза Комментарии