Санкт-Петербургский Международный Экономический Форум в России – с участием лидеров мировой политики и бизнеса 🔊 Воспроизвести







С 6 по 8 июня текущего года в г. Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Петербургский Международный Экономический Форум (ПМЭФ).



За прошедшие годы Форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Восточной Европой, развивающимися рынками и миром в целом.



Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».



Программа Форума состоит из четырех тематических блоков.



Первый из них – "Мировая экономика в поисках баланса" включает в себя темы, посвященные обсуждению наиболее актуальных трендов мировой экономики, геополитики, вопросам макроэкономического развития, экологической безопасности, международной торговли. С 6 по 8 июня текущего года в г. Санкт-Петербурге пройдёт традиционный Петербургский Международный Экономический Форум (ПМЭФ).За прошедшие годы Форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Восточной Европой, развивающимися рынками и миром в целом.Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».Программа Форума состоит из четырех тематических блоков.Первый из них – "Мировая экономика в поисках баланса" включает в себя темы, посвященные обсуждению наиболее актуальных трендов мировой экономики, геополитики, вопросам макроэкономического развития, экологической безопасности, международной торговли. В рамках второго направления "Российская экономика: реализуя цели национального развития" пройдут обсуждения и презентации наиболее перспективных и важных проектов федерального значения. Данный блок раскрывает темы, связанные с рассмотрением путей развития экономики России, ее роли в мировой экономике, влиянию меняющихся внешних и внутренних факторов на отдельные отрасли и сектора.



На третьем блоке "Технологии, приближающие будущее" будут рассмотрены самые последние достижения в области науки и технологий, то, что уже в ближайшей перспективе будет менять наши представления о жизни и бизнесе, вопросы научной дипломатии и международной кооперации в науке.



"Человек - прежде всего" – таково название четвертого направлещ90ния ПМЭФ-2019. В рамках него пройдет Трианонский диалог, а также будут рассмотрены вопросы роли образования, культуры и искусства в современной экономике, то, как меняется жизнь человека в цифровую эпоху.



Главной темой форума станет устойчивое развитие. Отмечается, что вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны, так как в мире происходят события, оказывающие существенное влияние на мировое хозяйство: трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения.



Тема устойчивого развития актуальна также и с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения потребностей без ущерба для будущих поколений. Эти темы интересуют лидеров мировой политики и бизнеса, и именно об этом будет идти речь на форуме.



В разные годы в Форуме принимали участие гости самого высокого уровня, в число которых входили главы ведущих государств мира, влиятельные политики, международные эксперты, лидеры глобального бизнеса. В этом году своё участие в ПМЭФ – 2019 подтвердили лидер крупнейшей экономики мира – председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Не обошли столь крупное мероприятие своим вниманием и страны Балтии. Так, впервые с 2014 года на государственном уровне в нём примет участие Эстония, которую будет представлять министр экономики и инфраструктуры Тааси Аас.



В рамках деловой программы форума 6 июня состоится бизнес-дискуссия «Россия - Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству». Участником экспертной площадки станет председатель Российско-Латвийского делового союза Александр Колпаков.



От Литвы в мероприятии примет участие член президиума Конфедерации работодателей Республики Йонас Виесулас.



Также ожидается большое бизнес-представительство из государств всех регионов мира. Делегация бизнесменов Китая будет составлять более 1000 человек. Ожидается также участие влиятельных предпринимателей из США и Швеции. В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 по инициативе шведской стороны будет организована отдельная российско-шведская панельная дискуссия с участием представителей крупнейших компаний, имеющих широкую сеть по всему миру, таких как «Volvo Group», «Scania», «IKEA», «Ericsson», «AstraZeneca» и других. Предложенная тема дискуссии - развитие экономических связей между Россией и Швецией путем реализации совместных проектов шведских инвесторов и российских партнеров для обеспечения технологического прорыва. Пятрас ТАРАШКЯВИЧЮС , специально для «Обзора» Категории: экономика, политика, в России Ключевые слова: Санкт-Петербургский Международный Экономический Форум География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 132 раза Комментарии