Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища 2-3 мигрантам, спасенным в Средиземном море, сообщил Кабмин.



Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.



"Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.



Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.



По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища. Во вторник литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища 2-3 мигрантам, спасенным в Средиземном море, сообщил Кабмин.Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства."Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища. BNS Категории: общество, в Европе Ключевые слова: беженцы, министр, прием География: Литва — статья прочитана 116 раз Комментарии