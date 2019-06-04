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Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море



Во вторник литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища 2-3 мигрантам, спасенным в Средиземном море, сообщил Кабмин.

Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.

"Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.

Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.

По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища.
BNS
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: беженцы, министр, прием
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 июня, 15:30

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