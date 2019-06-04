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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море
Во вторник литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища 2-3 мигрантам, спасенным в Средиземном море, сообщил Кабмин.
Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.
"Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.
Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.
По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища.
География: Литва
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