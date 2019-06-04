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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе начинаются мероприятия фестиваля Baltic Pride
Во вторник в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride, который продлится шесть дней.
Крупнейшее ежегодное мероприятие общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Балтийских странах состоится во вторник вечером в столичном клубе Paviljonas. Здесь будет открыто пространство ЛГБТ Pride namai, будет представлена выставка "Когда незаметное становится заметным", состоится концерт.
В четверг состоится конференция по правам человека, в которой примут участие министр по европейским делам и равенству Мальты Хелена Далли, министр по делам пожилых людей и равенству Шотландии Кристина Маккельви, член ирландского Сената Дэйвид Норрис, заместитель председателя парламента Латвии Мария Голубева и прочие.
В пятницу в Русском драмтеатре состоится праздник "Голосов гордости" – на мероприятии свои истории расскажут политики и другие известные представители ЛГБТ.
Кульминацией фестиваля в субботу станет шествие "За равенство!".
Ежегодный фестиваль ЛГБТ Baltic Pride поочередно проводится в одной из столиц Балтийских стран. В Вильнюсе он проходит в четвертый раз.
Категории: общество
Ключевые слова: Baltic Pride, ЛГБТ
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