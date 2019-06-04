В Вильнюсе начинаются мероприятия фестиваля Baltic Pride 🔊 Воспроизвести



Во вторник в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride, который продлится шесть дней.



Крупнейшее ежегодное мероприятие общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Балтийских странах состоится во вторник вечером в столичном клубе Paviljonas. Здесь будет открыто пространство ЛГБТ Pride namai, будет представлена выставка "Когда незаметное становится заметным", состоится концерт.



В четверг состоится конференция по правам человека, в которой примут участие министр по европейским делам и равенству Мальты Хелена Далли, министр по делам пожилых людей и равенству Шотландии Кристина Маккельви, член ирландского Сената Дэйвид Норрис, заместитель председателя парламента Латвии Мария Голубева и прочие.



В пятницу в Русском драмтеатре состоится праздник "Голосов гордости" – на мероприятии свои истории расскажут политики и другие известные представители ЛГБТ.



Кульминацией фестиваля в субботу станет шествие "За равенство!".



Ежегодный фестиваль ЛГБТ Baltic Pride поочередно проводится в одной из столиц Балтийских стран. В Вильнюсе он проходит в четвертый раз. Во вторник в Вильнюсе начинается фестиваль Baltic pride, который продлится шесть дней.Крупнейшее ежегодное мероприятие общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Балтийских странах состоится во вторник вечером в столичном клубе Paviljonas. Здесь будет открыто пространство ЛГБТ Pride namai, будет представлена выставка "Когда незаметное становится заметным", состоится концерт.В четверг состоится конференция по правам человека, в которой примут участие министр по европейским делам и равенству Мальты Хелена Далли, министр по делам пожилых людей и равенству Шотландии Кристина Маккельви, член ирландского Сената Дэйвид Норрис, заместитель председателя парламента Латвии Мария Голубева и прочие.В пятницу в Русском драмтеатре состоится праздник "Голосов гордости" – на мероприятии свои истории расскажут политики и другие известные представители ЛГБТ.Кульминацией фестиваля в субботу станет шествие "За равенство!".Ежегодный фестиваль ЛГБТ Baltic Pride поочередно проводится в одной из столиц Балтийских стран. В Вильнюсе он проходит в четвертый раз. BNS Категории: общество Ключевые слова: Baltic Pride, ЛГБТ География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 130 раз Комментарии