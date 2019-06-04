Отсвет олимпийского огня в водах Дане 🔊 Воспроизвести







В 1-2 июня прошедшие выходные Клайпеда впервые принимала крупнейший в Литве спортивный фестиваль Олимпийского дня, прошедший 30-й раз.



Олимпийский день - это семейное мероприятие, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни. Его цель - познакомить людей с широким спектром видов спорта, опробовать их, установить связи со спортивными структурами, которых, как и гостей, было много.



Три дня центр Клайпеды был закрыт для транспорта. На реке Дане и вокруг неё жители и гости портового города могли бесплатно опробовать до 100 различных спортивных мероприятий.



Это были и традиционные виды спорта - баскетбол, футбол, гребля, забег на 5 и 10 км; и необычные, как лакросс, роллер, бочка.



А начался праздник спорта в субботу, 1 июня, в шесть часов утра, любительским соревнованием по рыбной ловле. Олимпийский день - это семейное мероприятие, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни. Его цель - познакомить людей с широким спектром видов спорта, опробовать их, установить связи со спортивными структурами, которых, как и гостей, было много.Три дня центр Клайпеды был закрыт для транспорта. На реке Дане и вокруг неё жители и гости портового города могли бесплатно опробовать до 100 различных спортивных мероприятий.Это были и традиционные виды спорта - баскетбол, футбол, гребля, забег на 5 и 10 км; и необычные, как лакросс, роллер, бочка.А начался праздник спорта в субботу, 1 июня, в шесть часов утра, любительским соревнованием по рыбной ловле.



Фото автора и Владимира Беглика



В рамках Олимпийского дня была представлена выставка «Беларусь спортивная», посвящённая открывающимся в Минске 2-м Европейским играм. На её презентации выступили детские фольклорные коллективы из Минской области «Верабейки» и «Калыханка». Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Олимпийский день География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 145 раз Комментарии