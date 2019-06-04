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Отсвет олимпийского огня в водах Дане





В 1-2 июня прошедшие выходные Клайпеда впервые принимала крупнейший в Литве спортивный фестиваль Олимпийского дня, прошедший 30-й раз.

Олимпийский день - это семейное мероприятие, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни. Его цель - познакомить людей с широким спектром видов спорта, опробовать их, установить связи со спортивными структурами, которых, как и гостей, было много.

Три дня центр Клайпеды был закрыт для транспорта. На реке Дане и вокруг неё жители и гости портового города могли бесплатно опробовать до 100 различных спортивных мероприятий.

Это были и традиционные виды спорта - баскетбол, футбол, гребля, забег на 5 и 10 км; и необычные, как лакросс, роллер, бочка.

А начался праздник спорта в субботу, 1 июня, в шесть часов утра, любительским соревнованием по рыбной ловле.
В рамках Олимпийского дня была представлена выставка «Беларусь спортивная», посвящённая открывающимся в Минске 2-м Европейским играм. На её презентации выступили детские фольклорные коллективы из Минской области «Верабейки» и «Калыханка».

Фото автора и Владимира Беглика

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Олимпийский день
География: Литва, Клайпеда
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добавлена вчера, 3 июня, 22:51

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