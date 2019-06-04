Фестивальные встречи в хлебосольной Болгарии 🔊 Воспроизвести







Это был 13-й Международный фестиваль славянской поэзии «Славянские объятия». Организатором фестиваля является Славянская литературная и художественная академия под патронатом президента Болгарии Румена Радева. Душа академии – известная поэтесса Болгарии Елка Няголова. Невозможно представить поэтический фестиваль без Елки, нашей Музы, без её мягкого ангельского голоса, без добрых, проникающих прямо в душу, её глаз. Мало кто предполагает, сколько надо вложить энергии, усилий на то, чтобы фестиваль проходил на высоком уровне и всем участникам было комфортно; это знает лишь она – «белая ласточка» - так её называют в Болгарии. Фестиваль состоялся в наилучшем виде, он был по-особому прекрасен.



В этот раз в фестивале поэзии участвовали поэты, переводчики и публицисты из Великобритании, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словакии, России, Литвы и Греции. Начиналось всё в Варне, ещё до фестивальной программы, в прекрасном здании на берегу моря. Нас встречали хлебом-солью. Поздравляли присутствующих заместители мэра города Варны: Коста Базитов и Пейчо Пейчев.. Его Святейшество болгарский патриарх Неофит дал своё благословение на доброе дело. Свои благословения прислали митрополит болгарский Иоанн, митрополит черногорский Амфилохий, протоиерей Лев Семёнов из России. Детские творческие коллективы радовали собравшихся своими яркими выступлениями. Елка Няголова представила Антологию славянской поэзии «Хлеб наш насущный», для которой подобраны и переведены на болгарский язык стихи 175 поэтов из 25 стран. Мы читали свои стихи на родном языке, слушали выступления своих друзей, знакомились с участниками и гостями фестиваля, обменивались объятиями. В этот раз в фестивале поэзии участвовали поэты, переводчики и публицисты из Великобритании, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словакии, России, Литвы и Греции. Начиналось всё в Варне, ещё до фестивальной программы, в прекрасном здании на берегу моря. Нас встречали хлебом-солью. Поздравляли присутствующих заместители мэра города Варны: Коста Базитов и Пейчо Пейчев.. Его Святейшество болгарский патриарх Неофит дал своё благословение на доброе дело. Свои благословения прислали митрополит болгарский Иоанн, митрополит черногорский Амфилохий, протоиерей Лев Семёнов из России. Детские творческие коллективы радовали собравшихся своими яркими выступлениями. Елка Няголова представила Антологию славянской поэзии «Хлеб наш насущный», для которой подобраны и переведены на болгарский язык стихи 175 поэтов из 25 стран. Мы читали свои стихи на родном языке, слушали выступления своих друзей, знакомились с участниками и гостями фестиваля, обменивались объятиями.







На следующий день нас хлебом-солью встречал болгарский город Сливен. Представители государственной власти: мэр города Стефан Радев и заместитель губернатора Димитринка Петкова радушно приветствовали нас, познакомили с историей города. Удивительные факты: Сливен – город 100 воевод и 100 поэтов, гимназии «Добри Чинтулов» исполнилось 140 лет! Незабываемое впечатление осталось от посещения гимназии и встречи с гимназистами и преподавателями. Можете себе представить – в музее гимназии, занимающем целый этаж, хранится первая входная дверь, первая форма гимназистов, атрибутика, богатое собрание книг. На русском языке бережно сохранены издания 19-20 веков: русская классика, словари, книги по воспитанию, изданные в 1875 году и более поздние. Но самое важное – общение с молодыми людьми, когда видишь неподдельный интерес, их внимательные глаза, то понимаешь, что мы захвачены одной поэтической волной и нам важно то, что происходит. Затем спешим на торжественную презентацию альманаха в драматический театр, выступления сменяют музыкальные номера, а дружеское общение с местными поэтами и читателями вызывает у всех множество положительных эмоций. Нас долго не отпускают, дарят подарки, ранее незнакомые знакомятся, делятся своими впечатлениями, благодарят…











Следующий город, который раскрыл свои объятия участникам фестиваля – Хасково. В зале драматического театра, как всегда, нет свободных мест, играет камерный симфонический оркестр, обстановка праздничная и волнующая… Были зачитаны торжественные поздравления участникам президента республики Болгарии Румена Радева, других высокопоставленных лиц. Елка Няголова ознакомила с благословениями Его Святейшества болгарского патриарха Неофита, болгарского митрополита Иоанна, митрополита черногорского Амфилохия, протоиерея Льва Семёнова из России. Новые встречи, новые, но такие же тёплые и дружеские лица болгар, русских и представителей других народов, проживающих в Хасково. Чувствуем взаимную симпатию, интерес и понимание, восторженное настроение нас не покидает. Славянские языки и культура всех объединяет. Такие же незабываемые впечатления остались и от посещения чудесного и неповторимого Пловдива, в котором до запланированных мероприятий мы успели посетить старый город, поднявшись по узким улочкам, выложенным брусчаткой и насладиться великолепной панорамой города. А на обратном пути, спускаясь к месту назначения, успели полюбоваться прекрасным видом античного амфитеатра.











Простите милостиво, кажется, я уделила слишком много внимания описанию фестивальных дней, происходит это от избытка чувств. А впереди ещё столько интересного. Под эгидой Адрианопольского епископа Евлогия продолжался наш фестиваль в Рыльском монастыре. Из Пловдива мы отправляемся в Рыльский монастырь, основанный святым Иоанном Рыльским в 10 веке. Возвышаясь и пленяя своей красотой, словно сойдя со средневековой открытки, монастырь гармонично вписывается в горный пейзаж, а церковь своими куполами устремляется к небу. В церкви православные приложились к чудотворной иконе Богородицы, помолились. Тишина, особое настроение наполнили душу спокойствием и умиротворением. В богатом монастырском музее ознакомились с собранием икон и предметов, связанных с отправлением культа.



По возвращении в Варну мы посетили Экономический университет, где состоялась презентация монографии «Стоимен Стоилов». Известный болгарский художник и искусствовед, автор данной монографии Валерий Пощаров блистательно представил своё творческое детище. Мы побывали в Генеральном консульстве России на презентации книг дипломата и философа Анатолия Викторовича Щелкунова: «Граф Игнатьев» и «Ангел милосердия». В галерее Дома «Кавалет» участвовали в открытии выставки картин словацкого художника Милана Хрица. Восхищались, удивлялись, радовались, читали стихи, исполняли романсы.







24 мая – большой и великолепный праздник болгарского народа, день болгарского просвещения, культуры, славянской письменности. Этот праздник определяется Трудовым кодексом Болгарии. Каждый год он проходит ярко и красочно, отличается особым балканским колоритом и не обходится без выступлений творческих коллективов и праздничных шествий.



Мы поздравили болгарских друзей, совершили общую молитву на торжественном богослужении и включились в общее празднование.



До сих пор живут с нами яркие впечатления прекрасных дружеских встреч, тёплые объятия друзей, живой дух болгарского хлеба. Благодарствуем вам, дорогие наши друзья!



Будь благословенна болгарская земля!



Процветания и счастья людям, населяющим прекрасную землю Болгарии!



Раиса МЕЛЬНИКОВА,



поэт, участник фестиваля «Славянские объятия» в Варне



На следующий день нас хлебом-солью встречал болгарский город Сливен. Представители государственной власти: мэр города Стефан Радев и заместитель губернатора Димитринка Петкова радушно приветствовали нас, познакомили с историей города. Удивительные факты: Сливен – город 100 воевод и 100 поэтов, гимназии «Добри Чинтулов» исполнилось 140 лет! Незабываемое впечатление осталось от посещения гимназии и встречи с гимназистами и преподавателями. Можете себе представить – в музее гимназии, занимающем целый этаж, хранится первая входная дверь, первая форма гимназистов, атрибутика, богатое собрание книг. На русском языке бережно сохранены издания 19-20 веков: русская классика, словари, книги по воспитанию, изданные в 1875 году и более поздние. Но самое важное – общение с молодыми людьми, когда видишь неподдельный интерес, их внимательные глаза, то понимаешь, что мы захвачены одной поэтической волной и нам важно то, что происходит. Затем спешим на торжественную презентацию альманаха в драматический театр, выступления сменяют музыкальные номера, а дружеское общение с местными поэтами и читателями вызывает у всех множество положительных эмоций. Нас долго не отпускают, дарят подарки, ранее незнакомые знакомятся, делятся своими впечатлениями, благодарят…Следующий город, который раскрыл свои объятия участникам фестиваля – Хасково. В зале драматического театра, как всегда, нет свободных мест, играет камерный симфонический оркестр, обстановка праздничная и волнующая… Были зачитаны торжественные поздравления участникам президента республики Болгарии Румена Радева, других высокопоставленных лиц. Елка Няголова ознакомила с благословениями Его Святейшества болгарского патриарха Неофита, болгарского митрополита Иоанна, митрополита черногорского Амфилохия, протоиерея Льва Семёнова из России. Новые встречи, новые, но такие же тёплые и дружеские лица болгар, русских и представителей других народов, проживающих в Хасково. Чувствуем взаимную симпатию, интерес и понимание, восторженное настроение нас не покидает. Славянские языки и культура всех объединяет. Такие же незабываемые впечатления остались и от посещения чудесного и неповторимого Пловдива, в котором до запланированных мероприятий мы успели посетить старый город, поднявшись по узким улочкам, выложенным брусчаткой и насладиться великолепной панорамой города. А на обратном пути, спускаясь к месту назначения, успели полюбоваться прекрасным видом античного амфитеатра.Простите милостиво, кажется, я уделила слишком много внимания описанию фестивальных дней, происходит это от избытка чувств. А впереди ещё столько интересного. Под эгидой Адрианопольского епископа Евлогия продолжался наш фестиваль в Рыльском монастыре. Из Пловдива мы отправляемся в Рыльский монастырь, основанный святым Иоанном Рыльским в 10 веке. Возвышаясь и пленяя своей красотой, словно сойдя со средневековой открытки, монастырь гармонично вписывается в горный пейзаж, а церковь своими куполами устремляется к небу. В церкви православные приложились к чудотворной иконе Богородицы, помолились. Тишина, особое настроение наполнили душу спокойствием и умиротворением. В богатом монастырском музее ознакомились с собранием икон и предметов, связанных с отправлением культа.По возвращении в Варну мы посетили Экономический университет, где состоялась презентация монографии «Стоимен Стоилов». Известный болгарский художник и искусствовед, автор данной монографии Валерий Пощаров блистательно представил своё творческое детище. Мы побывали в Генеральном консульстве России на презентации книг дипломата и философа Анатолия Викторовича Щелкунова: «Граф Игнатьев» и «Ангел милосердия». В галерее Дома «Кавалет» участвовали в открытии выставки картин словацкого художника Милана Хрица. Восхищались, удивлялись, радовались, читали стихи, исполняли романсы.24 мая – большой и великолепный праздник болгарского народа, день болгарского просвещения, культуры, славянской письменности. Этот праздник определяется Трудовым кодексом Болгарии. Каждый год он проходит ярко и красочно, отличается особым балканским колоритом и не обходится без выступлений творческих коллективов и праздничных шествий.Мы поздравили болгарских друзей, совершили общую молитву на торжественном богослужении и включились в общее празднование.До сих пор живут с нами яркие впечатления прекрасных дружеских встреч, тёплые объятия друзей, живой дух болгарского хлеба. Благодарствуем вам, дорогие наши друзья!Будь благословенна болгарская земля!Процветания и счастья людям, населяющим прекрасную землю Болгарии! специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Славянские объятия», фестиваль славянской поэзии — статья прочитана 115 раз Комментарии