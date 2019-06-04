Поиски альпинистов, пропавших в Гималаях: обнаружены пять тел 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption В составе группы было 12 альпинистов



Экипаж вертолета, участвующего в поисках восьми альпинистов, пропавших в Гималайских горах на территории Индии, сообщил об обнаружении пяти тел, пишет



"Они обнаружены на том же маршруте, по которому двигались альпинисты", - сообщил источник в правительстве Индии. В этом районе ранее были отмечены многочисленные сходы лавин.



Группа из восьми альпинистов пропала без вести во время восхождения на вторую по высоте горную вершину Индии Нанда-Деви. Среди пропавших - граждане Великобритании, США, Австралии и Индии. К их поискам привлекли военную авиацию. Спасатели говорят, что шансов найти альпинистов живыми мало. Экипаж вертолета, участвующего в поисках восьми альпинистов, пропавших в Гималайских горах на территории Индии, сообщил об обнаружении пяти тел, пишет ВВС "Они обнаружены на том же маршруте, по которому двигались альпинисты", - сообщил источник в правительстве Индии. В этом районе ранее были отмечены многочисленные сходы лавин.Группа из восьми альпинистов пропала без вести во время восхождения на вторую по высоте горную вершину Индии Нанда-Деви. Среди пропавших - граждане Великобритании, США, Австралии и Индии. К их поискам привлекли военную авиацию. Спасатели говорят, что шансов найти альпинистов живыми мало.



GETTY IMAGES Image caption Нанда-Деви - 23-я по высоте горная вершина в мире



"Первопроход - такой же плод творчества, как картина или песня", - говорилось в записи группы альпинистов в "Фейсбуке".



В пятницу 31 мая альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как было запланировано. Тревогу забили заметившие отсутствие группы другие альпинисты.



По информации местных властей, 27 мая с горы по всей видимости сошла лавина. Поисковая операция началась в субботу, но тем же вечером ее приостановили из-за опасных погодных условий. Поиски возобновились утром в воскресенье - альпинистов с воздуха ищут два вертолета военно-воздушных сил Индии и команда спасателей.



Во главе экспедиции был опытный британский альпинист Мартин Моран, владелец шотландской компании Moran Mountain, которая организовала множество экспедиций в Индийские Гималаи.



Нанда-Деви - 23-я по высоте горная вершина в мире. Первая экспедиция к ее вершине состоялась в 1936 году. Гора считается одной из наиболее сложных для восхождения в Гималаях. Она привлекает меньше альпинистов, чем другие вершины горной системы. Четверо британцев, двое американцев, австралийка и офицер связи из Индийского института альпинизма еще 13 мая начали подъем к Нанда-Деви, считающуюся сложной горой для восхождения. Высота горы над уровнем моря - 7816 метров. Альпинисты планировали взойти на один из пиков высотой 6477 метров, на который прежде никто не поднимался."Первопроход - такой же плод творчества, как картина или песня", - говорилось в записи группы альпинистов в "Фейсбуке".В пятницу 31 мая альпинисты не вернулись в базовый лагерь, как было запланировано. Тревогу забили заметившие отсутствие группы другие альпинисты.По информации местных властей, 27 мая с горы по всей видимости сошла лавина. Поисковая операция началась в субботу, но тем же вечером ее приостановили из-за опасных погодных условий. Поиски возобновились утром в воскресенье - альпинистов с воздуха ищут два вертолета военно-воздушных сил Индии и команда спасателей.Во главе экспедиции был опытный британский альпинист Мартин Моран, владелец шотландской компании Moran Mountain, которая организовала множество экспедиций в Индийские Гималаи.Нанда-Деви - 23-я по высоте горная вершина в мире. Первая экспедиция к ее вершине состоялась в 1936 году. Гора считается одной из наиболее сложных для восхождения в Гималаях. Она привлекает меньше альпинистов, чем другие вершины горной системы. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: погибшие, альпинисты, Гималаи, восхождение — статья прочитана 158 раз Комментарии