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Донбасс и Крым: суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России

Зал Международного суда ООН в Гааге REUTERS


В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 3 июня, начались слушания по иску Украины к России, сообщает RFI. Киев обвинил Москву в финансировании терроризма и незаконной оккупации Донецкой и Луганской областей. В первый день судебного заседания слово предоставили представителям России. Дипломаты из Москвы заявили, что Украине не удалось собрать «убедительных доказательств» российского вмешательства в ЛНР и ДНР.

Представители Киева подчеркивают, что Россия нарушает международное право, и требуют признать Москву виновной в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В заявлении Киева говорится об ущемлении прав национальных меньшинств в Крыму и поставках Москвой оружия сепаратистам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Через несколько месяцев после подачи иска в 2017 году Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины и потребовал от России воздержаться от нарушения прав крымских татар на полуострове. Суд постановил обеспечить им доступ к образованию на украинском языке.

По мнению представителей Москвы, Международный суд ООН не обладает соответствующей юрисдикцией и не может рассматривать иск Украины. Как объявил на заседании суда посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, иск Украины носит «искусственный характер», так как подан по двум «абсолютно разным» конвенциям и ситуациям.

«Нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией», — подчеркнул представитель российской стороны. Он добавил, что аннексия Крыма произошла на «основе свободного и искреннего выбора народа».

Москва также вновь обвинила Киев в «развязывании вооруженного военного конфликта» на востоке Украины.

Представители украинской стороны должны выступить на заседании Международного суда во вторник, 4 июня. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в своем аккаунте в фейсбуке заявила, что Москва не заинтересована в рассмотрении дела по существу. «Это именно то, чего россияне пытаются избежать любыми возможными путями, включая юридическую гимнастику», — отметила Зеркаль.

Слушания по делу продлятся до 7 июня.
ru.rfi.fr
Категории: в мире, чп и криминал, политика
Ключевые слова: Россия, суд, Украина, Крым, Гаага, донбасс
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добавлена сегодня, 4 июня, 10:00

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