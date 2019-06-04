Донбасс и Крым: суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины к России 🔊 Воспроизвести Зал Международного суда ООН в Гааге REUTERS



В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 3 июня, начались слушания по иску Украины к России, сообщает



Представители Киева подчеркивают, что Россия нарушает международное право, и требуют признать Москву виновной в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Международном суде ООН в Гааге в понедельник, 3 июня, начались слушания по иску Украины к России, сообщает RFI . Киев обвинил Москву в финансировании терроризма и незаконной оккупации Донецкой и Луганской областей. В первый день судебного заседания слово предоставили представителям России. Дипломаты из Москвы заявили, что Украине не удалось собрать «убедительных доказательств» российского вмешательства в ЛНР и ДНР.Представители Киева подчеркивают, что Россия нарушает международное право, и требуют признать Москву виновной в нарушении двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В заявлении Киева говорится об ущемлении прав национальных меньшинств в Крыму и поставках Москвой оружия сепаратистам из самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Через несколько месяцев после подачи иска в 2017 году Международный суд ООН частично удовлетворил требования Украины и потребовал от России воздержаться от нарушения прав крымских татар на полуострове. Суд постановил обеспечить им доступ к образованию на украинском языке.



По мнению представителей Москвы, Международный суд ООН не обладает соответствующей юрисдикцией и не может рассматривать иск Украины. Как объявил на заседании суда посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач, иск Украины носит «искусственный характер», так как подан по двум «абсолютно разным» конвенциям и ситуациям.



«Нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией», — подчеркнул представитель российской стороны. Он добавил, что аннексия Крыма произошла на «основе свободного и искреннего выбора народа».



Москва также вновь обвинила Киев в «развязывании вооруженного военного конфликта» на востоке Украины.



Представители украинской стороны должны выступить на заседании Международного суда во вторник, 4 июня. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в своем аккаунте в фейсбуке заявила, что Москва не заинтересована в рассмотрении дела по существу. «Это именно то, чего россияне пытаются избежать любыми возможными путями, включая юридическую гимнастику», — отметила Зеркаль.



Слушания по делу продлятся до 7 июня. ru.rfi.fr Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: Россия, суд, Украина, Крым, Гаага, донбасс — статья прочитана 153 раза Комментарии