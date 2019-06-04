Министр обороны Китая: «Если США хотят войны, то мы готовы» 🔊 Воспроизвести Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ Иллюстрация: News.ru



Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил о готовности своей страны к торговой войне с США, сообщает



«Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы», — сказал Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.



Как он отметил, история двусторонних отношений «научила нас, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу». Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил о готовности своей страны к торговой войне с США, сообщает EAdaily.com «Если Соединенные Штаты хотят переговоров, мы оставляем открытой дверь. Но если они хотят войны, то мы готовы», — сказал Фэнхэ на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.Как он отметил, история двусторонних отношений «научила нас, что взаимная конфронтация неизменно навредит друг другу». «Несмотря на все взлеты и падения, отношения между Китаем и США неизменно растут», — отметил министр.



В Пекине, по словам Фэнхэ, рассчитывают на работу с Вашингтоном на основе принципов взаимной выгоды и неконфронтации.



Госсовет КНР обнародовал документ, в котором страна возложила на США полноту ответственности за развязывание торговой войны. «Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца», — говорится в «белой книге».



Отмечается, что «в ходе переговоров суверенитет и достоинство страны необходимо уважать и любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде». В документе подчеркивается, что существуют определенные границы и Китай не пойдет на компромиссы по «принципиальным вопросам». В «белой книге» также отмечается, что у Китая достаточно ресурсов, чтобы обеспечить здоровье китайской экономики и в случае напряженности.



Ранее сообщалось, что Китай создаст черный список иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют китайские предприятия, преследуя некоммерческие цели.



«Правительство Китая будет учитывать четыре основных фактора при принятии решения о том, включать или нет в список неблагонадежных субъектов ту или иную компанию или физическое лицо», — заявил глава отдела международных договоров правового департамента Минкоммерции Китая Ван Хэцзюнь.



О решении создать соответствующий список Министерство коммерции Китая сообщило в пятницу поздно вечером перед тем, как повысить пошлины на американский импорт на общую сумму в $ 60 млрд. eadaily.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: война, США, Китай, санкции, торговля, пошлины — статья прочитана 126 раз Комментарии