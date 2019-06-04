Зеленский принял решение о конфискации имущества депутатов, судьей, прокуроров и чиновников 🔊 Воспроизвести



Ворам и преступника времен Порошенко-Януковича нечего делать во власти, поскольку их имущество и так конфискуют.



Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.



Об этом сообщает



Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный Суд Украины признал неконституционной. Ворам и преступника времен Порошенко-Януковича нечего делать во власти, поскольку их имущество и так конфискуют.Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов лиц и восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.Об этом сообщает elise.com.ua со ссылкой на пресс-службу главы государства.Разработанный совместно с национальными и иностранными экспертами законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 Конституционный Суд Украины признал неконституционной. Гражданская конфискация допускается Директивой ЕС 2014/42/EU и применяется в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Швейцарии и других странах.



Антикоррупционные органы пока не могут расследовать производства о незаконном обогащении, совершенном до признания неконституционной этой статьи Уголовного кодекса Украины.



Однако в случае обнаружения необоснованных активов на сумму более 900 000 гривен ответственности не смогут избежать и топ-чиновники, которые незаконно обогащались раньше, и те, кто решится на это в будущем. Таким образом, наработанные ранее материалы о незаконном обогащении могут быть использованы антикоррупционными органами для исков о взыскании в доход государства незаконно нажитых активов.



Все эти активы будут взиматься в доход государства в гражданском порядке по искам НАБУ, согласованным с прокурорами САП.



Рассмотрение дел о незаконном обогащении, признание необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда. Это должно стать дополнительной гарантией беспристрастного рассмотрения соответствующих дел.



Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать в случае, если предметом незаконного обогащения будут активы, превышающие значительный размер, как это и определено Конвенцией ООН против коррупции.



Внесенный Президентом Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» не является альтернативным уже зарегистрированным в Верховной Раде законопроектам, поскольку законопроект Президента Украины значительно шире по предмету регулирования и принципиально отличается от проектов, которые уже есть в парламенте.



Напомним, что сегодня Президент Владимир Зеленский нанес сокрушительный удар по Ахметову.



Новоизбранный Президент Украины наносит первый сокрушительный удар по бизнес-партнеру Порошенко Ринату Ахметову.



У Владимира Зеленского приняли решение отменить скандальную аферу Ротердам +, на которой Ахметов и Порошенко заработали миллиарды.



По нашим данным, Президент Украины принял твердое решение стереть с лица земли олигархию и монополию в стране.



Через месяц афера «Роттердам +» перестанет существовать. Об этом сообщил новый глава СНБО Александр Данилюк во время брифинга телеканалу ZIK.



«С 1 июля схема заработка просто исчезает» — заявил Данилюк.



По его словам, если это решение вступит в силу, все те, от кого зависит внедрение рынка, имеют ряд рисков. Для того, чтобы уменьшить негативный эффект на граждан и экономику страны, они должны работать круглосуточно и нести свою ответственность.



Данилюк подчеркнул, что в случае отсрочки закона должна быть проведена встреча с депутатами Верховной Рады и этот вопрос должен стать приоритетным.







Напомним, что за 5 лет Ахметов и Порошенко ободрали каждую украинскую семью на банальной афере Ротердам +. Эта афера заключается в том, что Порошенко и Ахметов покупали уголь в «ДНР», а продавали его Украине как уголь из Ротердама.



Таким образом был нанесет страшный удар по Украине и украинцах в целом.



Отметим, что после этой новости Ахметов дал приказ своим цепным патриотам «Ляшкам» всячески саботировать работу Владимира Зеленского. elise.com.ua Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, коррупция, Порошенко, активы, Зеленский География: Украина — статья прочитана 226 раз Комментарии