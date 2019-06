WSJ: Москва отозвала своих военных советников из Венесуэлы 🔊 Воспроизвести Противники Николаса Мадуро в Каракасе, 23 января 2019 г. REUTERS/Adriana Loureiro



Как пишут журналисты, сейчас в стране осталось не более нескольких десятков военных советников. Ранее, согласно информации The Wall Street Journal, в Венесуэле находилось около тысячи специалистов компании «Ростех». Они занимались выполнением государственных оружейных контрактов и подготовкой венесуэльских солдат и офицеров. Москва отозвала большинство своих военных советников из Венесуэлы. Об этом сообщила в воскресенье, 2 июня, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, пишет RFI . В посольстве России информацию издания назвали «не соответствующей действительности».Как пишут журналисты, сейчас в стране осталось не более нескольких десятков военных советников. Ранее, согласно информации The Wall Street Journal, в Венесуэле находилось около тысячи специалистов компании «Ростех». Они занимались выполнением государственных оружейных контрактов и подготовкой венесуэльских солдат и офицеров.



По данным The Wall Street Journal, в госкорпорации считают, что власти Венесуэлы не смогут расплатиться по уже выполненным поставкам. В прошлом году в «Ростех» перестала поступать оплата за системы ПВО. Источник газеты, близкий к Министерству обороны, отметил, что корпорация не хочет «оплачивать счета самостоятельно».



Собеседник газеты рассказал, что увеличение экономических издержек поставило под вопрос и политическую выгоду. В итоге в Москве «битву» посчитали «проигранной».



Уход России — тяжелый удар по режиму Мадуро



Венесуэла является одним из главных партнеров России в сфере военной промышленности. Москва поставляет в страну истребители, военные вертолеты, вооружение и системы ПВО.



По соглашениям с Каракасом «Ростех» также должен был построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова. По данным журналистов, реализация этого проекта будет свернута в ближайшее время.



The Wall Street Journal пишет, что решение «Ростеха» станет ударом для режима Николаса Мадуро. В своих речах он часто опирался на поддержку России и Китая, которые должны были защитить Венесуэлу от вторжения США. При этом давление со стороны Соединенных Штатов в последнее время продолжает расти. Как писала The Washington Post, в начале мая советник президента США Джон Болтон предложил ввести в Венесуэлу войска, однако Дональд Трамп не проявил «особой решимости».



Посол России в Венесуэле Владимир Заемский рассказал, что информация The Wall Street Journal не соответствует действительности. «Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — отметил дипломат в комментарии РИА Новости.



В пресс-службе «Ростеха» газете «Коммерсант» заявили, что данные о численности российских экспертов в Венесуэле «преувеличены в десятки раз». «Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники», — отметили в корпорации.



«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter. Как именно Россия «проинформировала» администрацию Белого дома и о каких людях идет речь, американский президент уточнять не стал, сообщает



2 июня газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к российскому Министерству обороны, сообщила, что госкорпорация «Ростех» сократила свой штат сотрудников, находящихся в Венесуэле, с тысячи человек до нескольких десятков. По информации американского издания, такое резкое сокращение связано с недостатком новых контрактов и отсутствием достаточного количества денег у венесуэльского президента Николаса Мадуро на дальнейшую оплату работ компании.



Позднее «Ростех» опроверг информацию о сокращении штата. В госкорпорации заявили, что состав представительства корпорации в Венесуэле остается неизменным много лет, а цифры, приведенные WSJ, преувеличены в десятки раз.



Источники издания связывают решение «Ростеха» с отсутствием новых военных контрактов. Собеседники газеты отмечают, что в Москве не уверены, сможет ли Николас Мадуро остаться у власти на фоне усугубляющегося социального кризиса и растущего давления со стороны США.