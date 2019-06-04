Чистая российская нефть 9 июня поступит на границу Польши 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию, сообщает



«Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами, обсуждены, и мы надеемся, что с теми техническими мероприятиями, которые заложены в «дорожную карту», чистая нефть 9—10 числа поступит в Польшу», — приводит Интерфакс его слова.



Как сообщает ТАСС, оператор — польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen — доволен итогами переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом и информировал о предстоящем получении компенсаций за поставки загрязнённой нефти. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию, сообщает RT «Все вопросы, касающиеся восстановления транзита между сторонами, обсуждены, и мы надеемся, что с теми техническими мероприятиями, которые заложены в «дорожную карту», чистая нефть 9—10 числа поступит в Польшу», — приводит Интерфакс его слова.Как сообщает ТАСС, оператор — польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen — доволен итогами переговоров в Москве по ситуации с нефтепроводом и информировал о предстоящем получении компенсаций за поставки загрязнённой нефти. Ранее PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба», по итогам переговоров в Варшаве по ситуации с загрязнённой нефтью сообщил, что российская сторона обязалась к 1 июля очистить все три нитки нефтепровода.



Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре получения компенсаций с зарубежными получателями загрязнённой российской нефти была достигнута.



«Конкретные суммы не обсуждали, но процедурные моменты, механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня обсудили, и концептуально приняты всеми сторонами», — приводит РИА Новости слова Сорокина. russian.rt.com Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка — статья прочитана 155 раз Комментарии