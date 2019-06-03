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Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле
Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствию чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль", сообщает РИА Новости.
"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" - написала она в твиттере.
Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".
Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей.
"О Боже! В СССР? Серьезно?" - задались вопросом в реплаях.
"История неполиткорректна", - написал один из пользователей.
"Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", - ответил другой.
Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года.
ria.ru
Категории: общество, чп и криминал, история
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