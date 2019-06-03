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Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле

© HBO (2019)


Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствию чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль", сообщает РИА Новости.

"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" - написала она в твиттере.

Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".

Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей.

"О Боже! В СССР? Серьезно?" - задались вопросом в реплаях.

"История неполиткорректна", - написал один из пользователей.

"Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", - ответил другой.

Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года.
ria.ru
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: расизм, кино, Чернобыль, Британия
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добавлена сегодня, 3 июня, 18:51

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