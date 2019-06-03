Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле 🔊 Воспроизвести © HBO (2019)



Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствию чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль", сообщает



"Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" - написала она в твиттере.



Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".



Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей.



"О Боже! В СССР? Серьезно?" - задались вопросом в реплаях.



"История неполиткорректна", - написал один из пользователей.



"Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", - ответил другой.



Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года. Сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит возмутилась отсутствию чернокожих актеров в новом сериале от HBO "Чернобыль", сообщает РИА Новости "Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?" - написала она в твиттере.Мэри Свит заявила, что разочарована поведением создателей шоу, которые, по ее словам, делают вид, что "чернокожих людей не существует".Твит девушки вызвал бурную реакцию соцсетей."О Боже! В СССР? Серьезно?" - задались вопросом в реплаях."История неполиткорректна", - написал один из пользователей."Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить", - ответил другой.Пятисерийный фильм "Чернобыль" снят американским каналом HBO и британской телесетью Sky. Он повествует о катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года. ria.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: расизм, кино, Чернобыль, Британия — статья прочитана 125 раз Комментарии