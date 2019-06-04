В Алжире не могут выбрать президента из-за отсутствия кандидатов 🔊 Воспроизвести



4 июля в Алжире запланированы президентские выборы, но их проведение под угрозой из-за отсутствия кандидатов на пост главы государства.



Об этом сообщает портал



За регистрацию кандидатов в президенты Алжира отвечает Конституционный совет страны. Там сообщили, что получили документы для регистрации кандидатами в президенты от двух политиков, но их (документы, - ред.) позже признали недействительными.



Кроме этого, Конституционному совету пока не удалось установить новую дату выборов. 4 июля в Алжире запланированы президентские выборы, но их проведение под угрозой из-за отсутствия кандидатов на пост главы государства.Об этом сообщает портал БУКВЫ со ссылкой на France 24 За регистрацию кандидатов в президенты Алжира отвечает Конституционный совет страны. Там сообщили, что получили документы для регистрации кандидатами в президенты от двух политиков, но их (документы, - ред.) позже признали недействительными.Кроме этого, Конституционному совету пока не удалось установить новую дату выборов. Как известно, прошлый президент Абдельазиз Бутефлика подал в отставку два месяца назад, в результате массовых протестов.



На данный момент в Алжире продолжаются массовые протесты. Люди на улицах требуют, чтобы свои должности покинули чиновники, которые уже много лет правят в Алжире.



Функции управления страной сейчас исполняет Абделькадер Бенсала, которого назначили временным руководителем до 9 июля.



Справка. Абдельазиз Бутефлика — алжирский политический и государственный деятель, президент Алжира с 1999 года. Три раза переизбирался на пост президента. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, восстановить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.



-В начале марта во время антипрезидентских акций протеста в Алжире 183 человека получили ранения, еще один - погиб. Тогда десятки тысяч демонстрантов призывали 82-летнего президента Абделя Азиза Бутефлику не балотироваться на апрельских президентских выборах.



-2 апреля нынешний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика заявил о том, что готов покинуть занимаемую должность к моменту истечения срока правления, то есть до 28 апреля 2019 года.



-3 апреля сообщалось, что Мустафа Бучачи, лидер протестующих в Алжире, призывал граждан оставаться на улицах и оказывать еще большее давление на власть, несмотря на решение президента Абдельазиза Бутефлики уйти в отставку. bykvu.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, выборы, кандидаты, Алжир — статья прочитана 138 раз Комментарии