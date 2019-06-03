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Обязанность перед памятью





Представители общественных, ветеранских организаций Литвы, муниципальной власти почтили в понедельник память мирных жителей деревни Пирчюпяй, сожженной 75 лет назад фашистами за связь с советскими партизанами, возложили венки и цветы к мемориалу Скорбящей матери и на местном кладбище.

«Люди доброй воли – и эта наша обязанность перед памятью жертв войны – должны не только помнить о понесенных потерях, но и допускать, чтобы эти трагедии трактовались в ином духе. А главное – чтобы это больше никогда не повторилось», - отметил на возложении посол РФ Александр Удальцов.

Дипломат напомнил, что трагедия Пирчюпяй многократно повторилась не только в Литве, где фашистскими оккупантами было сожжено более 20 деревень, но и во многих странах Европы.
«Сегодня мы отдали дань, преклонили колени перед погибшими в огне страшной трагедии – отслужили мессу, зажгли свечи на их могилах, возложили цветы. Но это не всё. Необходимо поднимать голос ради того, чтобы такое не могло повториться», - сказал вице-мэр Варенского района Гедрюс Самулявичюс.





В июне 1944 года карательное подразделение вермахта за связь с советскими партизанами сожгло деревню Пирчюпяй вместе с жителями. В огне погибли 119 человек.

В 1960 году здесь был установлен памятник Скорбящей матери и открылся музей, статус которого в годы независимости понизили до школьного, а потом закрыли вообще. Экспонаты были переданы в столичные архивы. Об их дальнейшей судьбе местные власти не знают.

Макет сожженной деревни (единственный из оставленных на месте) был передан в Центр ремёсел соседней деревни. Здание бывшего музея приватизировано и принадлежит частному лицу.

Владимир ИВАНОВ,

корр. ТАСС

Фото Владимира Клоповского, "Обзора"

Инф. «Обзора», ТАСС
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Александр Удальцов, посол РФ, Пирчюпяй
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добавлена сегодня, 3 июня, 19:32

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