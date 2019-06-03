|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры об аресте Ассанжа
Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает RT и SVT со ссылкой на решение суда.
Как отмечается, в суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Издание уточняет, что «содержание Ассанжа под стражей не требуется».
Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию.
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать.
«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.
По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле».
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|