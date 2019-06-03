Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры об аресте Ассанжа 🔊 Воспроизвести © Daniel Leal-Olivas AFP



Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает



Как отмечается, в суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Издание уточняет, что «содержание Ассанжа под стражей не требуется».



Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.



В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию.



Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать.



«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.



По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле». Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре Швеции в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает RT и SVT со ссылкой на решение суда.Как отмечается, в суде рассматривалось дело о подозрении Ассанжа в совершении преступления сексуального характера. Издание уточняет, что «содержание Ассанжа под стражей не требуется».Ранее прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.В случае решения суда арестовать основателя WikiLeaks прокуратура была готова выдать европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию.Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, так как ему нечего скрывать.«Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу», — приводит РИА Новости слова адвоката.По его словам, «следующий шаг — поговорить с юристами в Великобритании, возможно, опять поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле». russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, арест, Швеция, Лондон, обвинения, Ассанж — статья прочитана 127 раз Комментарии