Hill: Трамп призвал Сирию, Россию и Иран прекратить бомбардировки Идлиба



Американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки провинции Идлиб, пишет The Hill. «Мне не нравится то, что происходит: они без разбора убивают много, много мирных граждан», — заявил президент США.



Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в эскалации насилия в сирийской провинции Идлиб, пишет The Hill. Он также призвал эти страны прекратить бомбардировки этой территории.



«Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей мере Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных граждан. Мир наблюдает за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Прекратите», — написал Трамп на своей странице в Twitter.



Когда американский лидер покидал Белый дом, чтобы отправиться с официальным визитом в Великобританию, ему задали вопрос относительно событий в Идлибе.



Как напоминает The Hill, Идлиб — это последний оплот сирийских повстанцев, против которого сирийское правительство сосредоточило свою военную кампанию. Авиаудары, проводимые при поддержке Москвы, уже вынудили более 300 тыс. человек покинуть эту территорию и привели к гибели 229 мирных граждан, пишет издание со ссылкой на одну из международных медицинских организаций.



Трамп ответил следующее: «Я семь месяцев назад предупреждал людей, я это остановил. Мне не нравится то, что происходит. Они без разбора убивают много, много мирных граждан. Там происходят плохие вещи».