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Мэр Таллина: Площади Немцова в старом городе не будет

Мэр Таллина Михаил Кылварт


Мэр Таллина Михаил Кылварт не поддержал предложение переименовать одну из площадей в старом городе в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на пресс-службу самоуправления.

По словам мэра города, нет никаких причин для того, чтобы площадь Суургильди потеряла бы свое историческое название. Ранее именно эту площадь реформист Ээрик-Нийлес Кросс предложил переименовать в честь Бориса Немцова.

«Старые названия устраивали предыдущие поколения, подходят они и нам. Кроме того, не совсем ясно, какими были отношения Немцова с Таллином, и я думаю, что многие люди не только из Таллина, но и со всей Эстонии, согласятся со мной», — заявил мэр города.
На прошлой неделе депутаты горсобрания от Партии реформ предложили назвать площадь Музея марципана в Старом городе именем Бориса Немцова. Площадь располагается неподалеку от посольства России. По словам члена фракции Ээрика-Нийлеса Кросса, Немцов был большим другом Эстонии и строителем мостов между двумя странами.

Представители партии Реформ считают, что имя Бориса Немцова можно дать площади у Музея марципана в Старом городе — неподалеку от посольства России. При этом фракция предложила и другие варианты для рассмотрения.

Официальный ответ на предложение реформистов мэрия Таллина должна представить до 13 июня.
novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, в Европе, история
Ключевые слова: площадь, мэр, Немцов
География: Эстония, Таллин
статья прочитана 79 раз
добавлена сегодня, 3 июня, 20:00

Комментарии

вопросик
3 июня, 20:13
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А почему бы не назвать само здание посольства Домом Немцова?
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