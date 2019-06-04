Г. Ландсбергис: реорганизацией коалиции аграрии хотят избавиться от некоторых министров 🔊 Воспроизвести



Встретившийся с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что посредством реорганизации правящей коалиции "аграрии" хотят избавиться от некоторых министров.



"Мне кажется, что все началось с обычного желания избавиться от некоторых министров - Рокаса Масюлиса после истории с Арвидасом Вайткусом (бывшим главой Клайпедского порта - BNS), Раймундаса Кароблиса", - сказал Г. Ландсбергис журналистам возле Президентского дворца.



"Это скорее такое сведение счетов, нежели поиски более высокого качества", - добавил он.



Премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Г. Науседы.



После президентских выборов "аграрии" взялись за переформирование правящей коалиции и на прошлой неделе подписали с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партиейя "Порядок и справедливость" (ПС) меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).



В меморандуме о коалиции намечено, что С. Сквярнялис остается работать премьером, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам. Встретившийся с избранным президентом Литвы Гитанасом Науседой лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что посредством реорганизации правящей коалиции "аграрии" хотят избавиться от некоторых министров."Мне кажется, что все началось с обычного желания избавиться от некоторых министров - Рокаса Масюлиса после истории с Арвидасом Вайткусом (бывшим главой Клайпедского порта - BNS), Раймундаса Кароблиса", - сказал Г. Ландсбергис журналистам возле Президентского дворца."Это скорее такое сведение счетов, нежели поиски более высокого качества", - добавил он.Премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Г. Науседы.После президентских выборов "аграрии" взялись за переформирование правящей коалиции и на прошлой неделе подписали с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП) и партиейя "Порядок и справедливость" (ПС) меморандум о правящей коалиции. Эти политические силы ждут присоединения к коалиции и представителей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС).В меморандуме о коалиции намечено, что С. Сквярнялис остается работать премьером, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии