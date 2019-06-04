Начинаются работы по восстановлению ж/д ветки в Реньге – глава Vitras-S 🔊 Воспроизвести



Начались работы по восстановлению разобранного десять лет назад участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге, подтвердил BNS глава генерального подрядчика проекта, контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятия по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S.



По словам Михаила Липкина, первые рельсы на этом участке будут уложены во вторник.



"Первые рельсы будут уложены завтра (во вторник – BNS). Сегодня (в понедельник – BNS) там грузится состав и во вторник будут уложены первые рельсы", - сказал М. Липкин BNS.



"Сначала будет реконструирован переезд в пределах города, возле Мажейкского вокзала, и мы сразу начнем прокладывать дорогу", - добавил он.



М. Липкин заверил, что реконструкция участка путей идет по плану.



Предприятие Vitras-S в марте подписало договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с государственной компанией Lietuvos gelezinkeliai о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.



Vitras-S восстановит участок ж/д путей протяженностью 19 километров, отремонтирует или восстановит пять переездов, шесть мостов, три пропускных пункта, оборудует или восстановит системы управления движением и др.



Восстановить участок путей в Реньге Lietuvos gelezinkeliai обяазалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. По этому участку возила свою продукцию в Латвию литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva. Начались работы по восстановлению разобранного десять лет назад участка железной дороги из Мажейкяй в латвийскую Реньге, подтвердил BNS глава генерального подрядчика проекта, контролируемой эстонской группой ж/д услуг Skinest Rail - предприятия по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S.По словам Михаила Липкина, первые рельсы на этом участке будут уложены во вторник."Первые рельсы будут уложены завтра (во вторник – BNS). Сегодня (в понедельник – BNS) там грузится состав и во вторник будут уложены первые рельсы", - сказал М. Липкин BNS."Сначала будет реконструирован переезд в пределах города, возле Мажейкского вокзала, и мы сразу начнем прокладывать дорогу", - добавил он.М. Липкин заверил, что реконструкция участка путей идет по плану.Предприятие Vitras-S в марте подписало договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с государственной компанией Lietuvos gelezinkeliai о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.Vitras-S восстановит участок ж/д путей протяженностью 19 километров, отремонтирует или восстановит пять переездов, шесть мостов, три пропускных пункта, оборудует или восстановит системы управления движением и др.Восстановить участок путей в Реньге Lietuvos gelezinkeliai обяазалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. По этому участку возила свою продукцию в Латвию литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: дорога, потери, рельсы, претензии География: Литва — статья прочитана 61 раз Комментарии