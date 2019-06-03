“Ехошуа Коварски и его Укрощение хаоса” 🔊 Воспроизвести 29 мая в Государственном еврейском музее им. Вильнюсского Гаона в Центре Tолерантности состоялось открытие выставки известного литовского (litvak) художника Ехошуа Коварски.



Государственный еврейский музей им. Вильнюсского Гаона уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с родственниками либо с хранителями творческого наследия художников. В этот раз музей достигла коллекция из 28 картин автором которых является Е. Коварски. В связи с этим событием возникла идея открыть выставку и сделать её общедоступной для всех желающих.



Творческий путь художника начался с уроков рисования в еврейской гимназии. Когда Е. Коварски исполнилось семнадцать лет, он уехал в Палестину, позже развивал свой талант в школе искусств в Иерусалиме. Государственный еврейский музей им. Вильнюсского Гаона уже на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с родственниками либо с хранителями творческого наследия художников. В этот раз музей достигла коллекция из 28 картин автором которых является Е. Коварски. В связи с этим событием возникла идея открыть выставку и сделать её общедоступной для всех желающих.Творческий путь художника начался с уроков рисования в еврейской гимназии. Когда Е. Коварски исполнилось семнадцать лет, он уехал в Палестину, позже развивал свой талант в школе искусств в Иерусалиме. Успел Е. Коварски стать и декоратором еврейского театра в Тель-Авиве. Более того числился в сообществе художников города Цфата. В 1928 году художник вернулся в Вильнюс, но через три года уехал в Париж, где учился у таких мастеров, как Пауло Колино и Андре Лот. А уже в 1951 году вместе с семьёй уехал на постоянное место жительство в США.



Кураторы выставки Ева Шадзявичене и Вилма Градинскайте отмечают, что для Е. Коварски творческий процесс был как ритуал, во время которого из тьмы рождался свет, а из хаоса – порядок.



Для идейного и эмоционального выражения Е. Коварски выбрал абстракционизм, но не отказался от фигурного изображения. По мнению художника, „абстракционизм должен быть со смыслом“, поэтому в его картинах оживают античные и скандинавские герои, африканские и мексиканские легенды, а также Библейские истории, которые рассказывают о сотворении мира и человека.



„Я не стремлюсь сознательно создавать символы, но хочу рассказать свою историю, которая основывается не на научных исследованиях или археологии, а на древних фольклорных и первобытных верованиях“, - говорил художник.



Рассматривая работы художника, в первую очередь обращаешь внимание на нестандартное сочетание ярких и тусклых цветов. Большинство фигур имеют круглые формы, что придаёт картинам особую мягкость. Работы Е. Коварски действительно демонстрируют фантастический вариант того, как можно контролировать окружающий нас хаос.



Посетить выставку можно до 19 сентября 2019 года. Агния ПОДМОСТКО , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии, история Ключевые слова: Ехошуа Коварски, Государственный еврейский музей им. Вильнюсского Гаона, Центр Tолерантности — статья прочитана 124 раза Комментарии