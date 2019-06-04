На пути к счастью 🔊 Воспроизвести







Висагинский Дом творчества в рамках программы «Интеррег» приступил к реализации международного проекта «Здоровая жизнь - первые шаги к счастливому будущему», согласно которому Международный молодежный лагерь будет развёрнут в Висагинасе с 14 по 21 июня.



Партнёр проекта - муниципалитет латвийского города Дагда.



Основная идея проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи. Возраст участников: 13-16 лет.



Целевая группа проекта - дети и молодые люди из групп возможного социального риска.



Как раз сейчас идёт отбор для участия в проекте. Более подробную информацию можно узнать у заместителя директора по образованию Дома творчества Елены Малявко по телефону 8 657 81 661.



Фото из архива самоуправления Партнёр проекта - муниципалитет латвийского города Дагда.Основная идея проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи. Возраст участников: 13-16 лет.Целевая группа проекта - дети и молодые люди из групп возможного социального риска.Как раз сейчас идёт отбор для участия в проекте. Более подробную информацию можно узнать у заместителя директора по образованию Дома творчества Елены Малявко по телефону 8 657 81 661. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Висагинский дом творчества, программа «Интеррег» География: Литва, Висагинас — статья прочитана 80 раз Комментарии