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На пути к счастью
Висагинский Дом творчества в рамках программы «Интеррег» приступил к реализации международного проекта «Здоровая жизнь - первые шаги к счастливому будущему», согласно которому Международный молодежный лагерь будет развёрнут в Висагинасе с 14 по 21 июня.
Партнёр проекта - муниципалитет латвийского города Дагда.
Основная идея проекта - пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи. Возраст участников: 13-16 лет.
Целевая группа проекта - дети и молодые люди из групп возможного социального риска.
Как раз сейчас идёт отбор для участия в проекте. Более подробную информацию можно узнать у заместителя директора по образованию Дома творчества Елены Малявко по телефону 8 657 81 661.
Фото из архива самоуправления
Инф. «Обзора»
Категории: общество
Ключевые слова: Висагинский дом творчества, программа «Интеррег»
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