Жалкий лузер. Трамп начал визит в Британию со свары с мэром Лондона 🔊 Воспроизвести EPA / REUTERS Image caption Президент США и мэр Лондона заочно переругиваются уже не первый год



Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался - заочно, через "Твиттер" - с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века, сообщает



"Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", - написал Трамп в своем "Твиттере". Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался - заочно, через "Твиттер" - с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века, сообщает ВВС "Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне", - написал Трамп в своем "Твиттере".



Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.



В статье, опубликованной в субботу в газете Observer, Хан обвинил Трампа в расизме, ксенофобии и лжи и сравнил его с фашистами прошлого века.



"Трамп - это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру [...] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века", - написал Садик Хан.



Садик Хан - далеко не единственный в Британии, кто крайне недоволен пышным государственным визитом Трампа.



Джереми Корбин - лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан - бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.







Примеру Корбина последовал и лидер третьей по значению британской партии, Либерально-демократической, Винс Кейбл.



Перед прилетом Трамп сказал в интервью британским журналистам, что, по его мнению, брекзитер Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Джонсон - один из кандидатов в преемники Терезы Мэй, которая на этой неделе уходит с поста лидера Консервативной партии, а в июле покинет и пост премьера.



"Попытки президента Трампа решать, кто будет следующим премьер-министром Британии - это совершенно неприемлемое вмешательство в дела нашей демократической страны", - заявил на это Корбин.



AFP Image caption До избрания Трампа президентом Джонсон отзывался о нем очень нелестно. Теперь они, как говорит Трамп, друзья.



Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом, но до избрания Трампа и личного знакомства Джонсон питал к нему несколько иные чувства.



"Он явно не в себе... Ошеломляющее невежество, которое показывает, что он непригоден для работы президентом Соединенных Штатов", - так мэр Лондона Джонсон в 2015 году отреагировал на заявления Трампа о преступности в Лондоне.



По информации британской прессы, на встречах Трампа и его родни с королевским семейством в понедельник будет отсутствовать герцогиня Сассекская. Она называла Трампа женоненавистником и обвиняла его в том, что он своими заявлениями сеет рознь между людьми, еще когда была американской актрисой Меган Маркл.



EPA Image caption Шестиметровый надувной "бэби-Трамп" во вторник снова будет летать над центром Лондона



Когда журналисты из британского таблоида спросили Трампа перед нынешним визитом об этих заявлениях Маркл, он ответил: "Я не знал он них. Я не знал, что она была такая вредина" (Трамп употребил очень многозначный негативный эпитет "nasty" - "вредный, противный, злобный" и т.п.).



Затем, перед прилетом в Британию, президент США написал в "Твиттер", что никогда не называл герцогиню Сассекскую этим словом и что это выдумали враждебные по отношению к нему американские издания.



YANNY BRUERE Image caption Музей Лондона ищет людей, которые сделали эту куклу мэра Садика Хана



Надувных Трампа и Хана ждет музей



Директор Музея Лондона Шэрон Эмент сказала в понедельник, что хотела бы заполучить в экспозицию шестиметрового надувного "бэби-Трампа", который реял над многотысячной демонстрацией протеста в прошлом году и будет с разрешения мэра Лондона Садика Хана запущен над Трафальгарской площадью и в этот вторник.



Одновременно Эмент хотела бы выставить в музее и такую же огромную надувную куклу Садика Хана в желтом бикини - ее использовали на демонстрации в прошлом году политические противники мэра-лейбориста.



"Эти куклы очень важны и соответствуют духу времени. Они показывают, как люди в Лондоне протестуют", - объяснила Шэрон Эмент.



Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа - 54% лондонцев. За - только 24%.



По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% - против визита, 40% - за. Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед - то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.В статье, опубликованной в субботу в газете Observer, Хан обвинил Трампа в расизме, ксенофобии и лжи и сравнил его с фашистами прошлого века."Трамп - это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру [...] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века", - написал Садик Хан.Садик Хан - далеко не единственный в Британии, кто крайне недоволен пышным государственным визитом Трампа.Джереми Корбин - лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан - бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.Примеру Корбина последовал и лидер третьей по значению британской партии, Либерально-демократической, Винс Кейбл.Перед прилетом Трамп сказал в интервью британским журналистам, что, по его мнению, брекзитер Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Джонсон - один из кандидатов в преемники Терезы Мэй, которая на этой неделе уходит с поста лидера Консервативной партии, а в июле покинет и пост премьера."Попытки президента Трампа решать, кто будет следующим премьер-министром Британии - это совершенно неприемлемое вмешательство в дела нашей демократической страны", - заявил на это Корбин.Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом, но до избрания Трампа и личного знакомства Джонсон питал к нему несколько иные чувства."Он явно не в себе... Ошеломляющее невежество, которое показывает, что он непригоден для работы президентом Соединенных Штатов", - так мэр Лондона Джонсон в 2015 году отреагировал на заявления Трампа о преступности в Лондоне.По информации британской прессы, на встречах Трампа и его родни с королевским семейством в понедельник будет отсутствовать герцогиня Сассекская. Она называла Трампа женоненавистником и обвиняла его в том, что он своими заявлениями сеет рознь между людьми, еще когда была американской актрисой Меган Маркл.Когда журналисты из британского таблоида спросили Трампа перед нынешним визитом об этих заявлениях Маркл, он ответил: "Я не знал он них. Я не знал, что она была такая вредина" (Трамп употребил очень многозначный негативный эпитет "nasty" - "вредный, противный, злобный" и т.п.).Затем, перед прилетом в Британию, президент США написал в "Твиттер", что никогда не называл герцогиню Сассекскую этим словом и что это выдумали враждебные по отношению к нему американские издания.Надувных Трампа и Хана ждет музейДиректор Музея Лондона Шэрон Эмент сказала в понедельник, что хотела бы заполучить в экспозицию шестиметрового надувного "бэби-Трампа", который реял над многотысячной демонстрацией протеста в прошлом году и будет с разрешения мэра Лондона Садика Хана запущен над Трафальгарской площадью и в этот вторник.Одновременно Эмент хотела бы выставить в музее и такую же огромную надувную куклу Садика Хана в желтом бикини - ее использовали на демонстрации в прошлом году политические противники мэра-лейбориста."Эти куклы очень важны и соответствуют духу времени. Они показывают, как люди в Лондоне протестуют", - объяснила Шэрон Эмент.Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа - 54% лондонцев. За - только 24%.По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% - против визита, 40% - за. bbc.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: встреча, визит, королева, Британия, Трамп — статья прочитана 99 раз Комментарии